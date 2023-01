Juan Carlos Peguero, medalla de oro en el Canarian Photo Awards: «Ahora estoy pendiente de un cometa»

Desde que empezó a mirar al cielo a través del visor de su cámara, su interés por lo que sucede allí arriba va en aumento. Crece según va conociendo, estudiando, documentando y capturando imágenes. Juan Carlos Peguero (Ariño, 1976) sigue mirando al cielo y tratando de acercar el Universo al común de los mortales gracias a su pericia con la cámara y con el telescopio. Ahora, acaba de escribir su nombre con letras de oro en el primer certamen internacional Canarian Photo Awards en la categoría de Fotografía Nocturna y Astrofotografía. Con ‘Corazón de Invierno’ se ha colgado la medalla de oro, además de llevarse tres menciones con ‘El cazador’, ‘Dungeons & Dragons’ y ‘Armageddon’.

Es la primera vez que se presenta a un concurso internacional, aunque su nombre es común entre concursos como Miradas al Bajo Aragón o las convocatorias del Consorcio Iberos. «Siempre me ha dado un poco de cosa presentarme a concursos de mayor magnitud pero me convenció un amigo. Las bases estaban abiertas todo el año pasado y envié las fotos la última semana», dice. «No me lo esperaba en absoluto, me lo dijeron pero ya cuando vi las fotos en su web… La verdad es que reconforta ver tu trabajo valorado así. Estoy muy contento«, admite.

En el certamen concurrieron más de 2.000 fotografías de más de 300 participantes de casi 40 países diferentes. La participación fue online pero el 11 de febrero los ganadores recibirán sus premios con dotación económica, además de los certificados digitales que les acreditan como tal. Ese día se conocerán físicamente en una gala en Lanzarote.

El Universo captado desde Ariño

Respecto a ‘Corazón de invierno’, se trata de una imagen que captó desde la terraza de su casa en Ariño, como la gran mayoría de las que realiza. Se valió de su cámara, de un telescopio y de mucha paciencia y documentación. La fotografía es una composición de tomas de cinco minutos hasta conformar ocho horas totales. Solo así se consigue extraer mucha más información, además de encontrar el momento y la mejor época porque influyen muchos condicionantes. «El objeto debe estar en el cénit, lo más alto posible, con el fin de evitar la contaminación lumínica. Esta nebulosa por ejemplo se empieza a ver bien en septiembre», analiza. Requiere de estudio previo porque fotografía objetos que no se ven. «Necesitas herramientas para buscar el encuadre, la mejor hora, que la meteorología acompañe y también otros condicionantes como la atmósfera, turbulencias… A veces ves el cielo despejado pero no es real y todo influye», sonríe.

Autorretrato probando con luces en casa. / Juan Carlos Peguero

En estas semanas está detrás de captar un cometa. «Paso más horas en la terraza que en el salón», ríe. Se ha cambiado de telescopio va tras «las llamadas nebulosas de temporada como son el cono del árbol de Navidad, los renacuajos…». Entre mediados de enero y comienzos de febrero es cuando mejor se ve el cometa que persigue. «Es cuando adquiere la máxima magnitud a la hora de fotografiarlo y estoy pendiente de la luna, de que vaya a menos. Es la manera de poder sacar las dos colas del cometa, la de polvo y la iónica, que es la que lo hace bonito», avisa. Tiene más objetivos en mente, siempre los tiene porque, como admite, ha tenido muchas aficiones, pero «como la fotografía, ninguna. Cuanto más conoces más quieres», concluye. Reparte su vida entre su trabajo, sus horas tomando imágenes y en cursos y ponencias en las que comparte su pasión por el Universo, como Foto Alcañiz, donde recientemente expuso su experiencia.