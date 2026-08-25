La DPZ licitará la mejora de la carretera de acceso a Fayón y otras 16 acutaciones por 17 millones de euros

La Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado este martes, en pleno extraordinario, la licitación de 17 obras en carreteras provinciales incluidas en el programa de actuaciones 2024-2031, por 17 millones de euros en total. Las primeras vías en salir a concurso serán tres, la CV-607 de Castejón de Valdejasa a Tauste, la CV-817 de Maluenda a Olvés y la CV-310 de acceso a Sediles, que se acondicionarán integralmente por siete millones de euros. Los trabajos se realizarán en un total de 18 kilómetros y se llevarán a cabo durante el año que viene y el siguiente.

Más allá de las reformas integrales, también se licitarán obras de refuerzo de firme en 14 carreteras por 10 millones. Entre ellas, se encuenta la vía de acceso a Fayón (ZP-2502) que se incluirá en uno de los cinco lotes que se prevén ejecutar antes del 2031. El resto de carreteras contempladas son: ZP-1502 de Salvatierra a Castillonuevo, ZP-1303 de Asín a Orés, la ZP-2205 de Gelsa a Alborge, ZP-2304 de acceso a Almochuel, ZP-2204 de acceso a Almonacid de la Cuba; la ZP-3307 de Miedes a Maninar; ZP-3401 de Gallocanta a Tornos; ZP-3301 de Herrera a Villar de los Navarros; ZP-3403 de Llumes a Used; ZP-4307 de Morata a Morés; ZP-4505 de Monreal a Alconchel de Ariza; ZP-4202 de acceso a Salillas y ZP-5305 de Borja a Cunchillos.

Las actuaciones se repartirán coincidiendo con las cinco zonas en las que se divide el mapa provincial de carreteras según el programa para 2024-2031, sumando 68 kilómetros.

Los proyectos en detalle

P-1201 de Castejón de Valdejasa a Tauste

El acondicionamiento de la ZP-1201 de Castejón de Valdejasa a Tauste cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Las obras se llevarán a cabo a lo largo de casi nueve kilómetros, del punto kilométrico 9,200 al 18,115. Los trabajos consistirán en la ampliación del ancho de los carriles a 3,25 metros y los arcenes a 0,25 metros. Además, se mejorará el drenaje longitudinal y se incrementarán los radios de curva a un mínimo de 350 metros, mejorando así la visibilidad, fluidez y seguridad de la vía. También se elevará ligeramente la rasante actual de la carretera, ya que en varios puntos del trazado la rasante se encuentra por debajo de las fincas colindantes, lo que mejorará tanto la visibilidad como el drenaje longitudinal.

Finalmente, para cruzar el Barranco de Mira, se ha decidido unir las dos alineaciones rectas mediante una única curva con un radio de 800 metros, ajustando ligeramente una de las alineaciones para permitir la conexión y se construirá una nueva estructura para salvar el Barranco de Mira, con una longitud de 40 metros, formada por dos pilas y vigas prefabricadas.

ZP-4303 de Maluenda a Olvés

El acondicionamiento de la ZP-4303 de Maluenda a Olvés cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Las obras se llevarán a cabo a lo largo de seis kilómetros, del punto kilométrico 0,400 al 6,600. Los trabajos consistirán en la ampliación de la calzada, el refuerzo del firme y la renovación de la señalización. Además se ampliará la anchura del puente sobre el río Jiloca.

ZP-4304 de acceso a Sediles

El acondicionamiento de la ZP-4304 de acceso a Sediles cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Las obras se llevarán a cabo a lo largo de tres kilómetros. Los trabajos consistirán en la mejora del trazado de la carretera y ampliación de la calzada hasta los 7 metros, refuerzo del firme y renovación tanto de la señalización horizontal como vertical y se instalará en el tramo urbano una barrera de seguridad.

Vías recién adjudicadas

Por otro lado, recientemente se han adjudicado las obras de otras cuatro carreteras provinciales: la ZP-3301 de Villar de los Navarros al límite provincial con Teruel; la ZP-4502 de Torrehermosa a Santa María de Huerta; la ZP-4311 de Oseja a Calcena y la ZP-3303 de Lechón a Anento. Los trabajos comenzarán próximamente y han sido adjudicados por un presupuesto de más de 8 millones de euros.

El pleno extraordinario de este martes ha comenzado con un minuto de silencio por el bombero del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zaragoza fallecido la semana pasada en el incendio de un taller en Calatorao. Durante la sesión también ha tomado posesión el diputado del Partido Popular Ángel Noé Latorre y se ha aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria para el plan Agenda 2030, un paso previo a su aprobación definitiva.