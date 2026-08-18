Mueren un bombero de la Diputación de Zaragoza y un operario en un incendio en un taller mecánico en Calatorao

El incendio declarado este martes en torno a las 14.00 en la localidad zaragozana de Calatorao, en la Comarca de Valdejalón, se ha saldado con dos víctimas mortales. Se trata de un bombero de la Diputación de Zaragoza del parque de La Almunia de Doña Godina y un trabajador del taller mecánico en el que se han originado las llamas. Este último se encontraba desaparecido desde el comienzo del trágico suceso y ha sido encontrado en un pasillo que da a la parte posterior de la nave por donde presumiblemente habría intentado escapar del incendio sin conseguirlo.

Según ha adelantado el Heraldo de Aragón, la muerte del bombero se ha producido cuando un muro de la nave se ha venido abajo. A pesar de que sus compañeros lo han conseguido rescatar, estaba ya sin vida. Varios bomberos más han tenido que se atendidos por diversas afecciones.

El incendio ha dejado una densa columna de humo negro visible incluso desde otras localidades. Los productos del interior del taller con gasolina y aceites que se almacenaban en el interior han alimentado la nube que se veía. Desde las redes sociales del propio Ayuntamiento se ha informado sobre la posible toxicidad de la nube de humo y se ha pedido a los vecinos de las calles colindantes abandonar la zona. Igualmente, se ha solicitado al resto de la población mantener puertas y ventanas cerradas y apagar los sistemas de ventilación y aire acondicionado. Además, han pedido también restringir el uso de agua para poder garantizar el suministro para los bomberos.

Durante esta tarde se ha desplegado en la zona un amplio dispositivo de los servicios de emergencia. Por parte de los bomberos de la DPZ han llegado cinco camiones, un vehículo de intervención rápida, una bomba, una autoescala y un vehículo de mando de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. A todos ellos se suman también tres ambulancias, el helicóptero del 112 y agentes de la Guardia Civil, que han perimetrado los alrededores y desalojado las casas más cercanas. Igualmente, varios vecinos han aportado cubas agrícolas cargadas de agua.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado sus condolencias por las dos víctimas a través de sendos mensajes en las redes sociales. Estas muertes se suman a la de Javier García Sancho, el profesional de la Unidad Militar de Emergencia (UME) fallecido el domingo mientras trabajaba en la extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), en un accidente de tráfico en el que resultaron heridos otros tres compañeros, que ya han sido dados de alta.