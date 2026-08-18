Actualizado 19:15

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

18 AGO 2026|

Actualizado 19:15

Mueren un bombero de la Diputación de Zaragoza y un operario en un incendio en un taller mecánico en Calatorao

Las llamas se han originado en torno a las 14.00 y el Ayuntamiento ha pedido a los vecinos no salir de sus viviendas ante la inportante cantidad de humo negro que rapidamente se ha extendido en el municipio

Imagenes de las labores de extinción en el incendio de Calatorao./ HERALDO-MACIPE
Imagenes de las labores de extinción en el incendio de Calatorao./ HERALDO-MACIPE

La COMARCA18 08 2026

Comentar

ActualidadSucesos

El incendio declarado este martes en torno a las 14.00 en la localidad zaragozana de Calatorao, en la Comarca de Valdejalón, se ha saldado con dos víctimas mortales. Se trata de un bombero de la Diputación de Zaragoza del parque de La Almunia de Doña Godina y un trabajador del taller mecánico en el que se han originado las llamas. Este último se encontraba desaparecido desde el comienzo del trágico suceso y ha sido encontrado en un pasillo que da a la parte posterior de la nave por donde presumiblemente habría intentado escapar del incendio sin conseguirlo.

Según ha adelantado el Heraldo de Aragón, la muerte del bombero se ha producido cuando un muro de la nave se ha venido abajo. A pesar de que sus compañeros lo han conseguido rescatar, estaba ya sin vida. Varios bomberos más han tenido que se atendidos por diversas afecciones.

El incendio ha dejado una densa columna de humo negro visible incluso desde otras localidades. Los productos del interior del taller con gasolina y aceites que se almacenaban en el interior han alimentado la nube que se veía. Desde las redes sociales del propio Ayuntamiento se ha informado sobre la posible toxicidad de la nube de humo y se ha pedido a los vecinos de las calles colindantes abandonar la zona. Igualmente, se ha solicitado al resto de la población mantener puertas y ventanas cerradas y apagar los sistemas de ventilación y aire acondicionado. Además, han pedido también restringir el uso de agua para poder garantizar el suministro para los bomberos.

Durante esta tarde se ha desplegado en la zona un amplio dispositivo de los servicios de emergencia. Por parte de los bomberos de la DPZ han llegado cinco camiones, un vehículo de intervención rápida, una bomba, una autoescala y un vehículo de mando de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. A todos ellos se suman también tres ambulancias, el helicóptero del 112 y agentes de la Guardia Civil, que han perimetrado los alrededores y desalojado las casas más cercanas. Igualmente, varios vecinos han aportado cubas agrícolas cargadas de agua. 

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado sus condolencias por las dos víctimas a través de sendos mensajes en las redes sociales. Estas muertes se suman a la de Javier García Sancho, el profesional de la Unidad Militar de Emergencia (UME) fallecido el domingo mientras trabajaba en la extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), en un accidente de tráfico en el que resultaron heridos otros tres compañeros, que ya han sido dados de alta.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La DPZ destina 100 millones de euros a una línea extraordinaria de ayudas

La institución provincial convocará las subvenciones el próximo mes de octubre. Están pendientes también las del Plan Plus de las anualidades de 2026 y 2027, así como el plan Agenda...

Comentar

La DPZ destina 100 millones de euros a una línea extraordinaria de ayudas

El Hospital de Alcañiz automatiza los pedidos de material sanitario con 23 almacenes inteligentes

El sistema permite optimizar los recursos y reducir la acumulación de productos innecesarios. Los pedidos se realizan de forma automática cuando se vacían las estanterías

Comentar

El Hospital de Alcañiz automatiza los pedidos de material sanitario con 23 almacenes inteligentes

Huelga de bomberos forestales: Denuncian llevar 40 años trabajando sin un aumento de personal pese a unos incendios cada vez más agresivos

Los efectivos mantienen el llamamiento a la huelga para el próximo martes 18. Quieren exigir una mejora de sus condiciones laborales mientras el incendio de Riglos ya ha calcinado más...

6

Huelga de bomberos forestales: Denuncian llevar 40 años trabajando sin un aumento de personal pese a unos incendios cada vez más agresivos

Los bomberos forestales, en huelga indefinida: «Hay cuadrillas incompletas, vehículos antiguos y parques bajo mínimos»

FOTOGALERÍA. Efectivos del operativo INFOAR y la Diputación de Teruel se movilizan en plena campaña de incendios para exigir una mejora en sus condiciones laborales a las instituciones

3

Los bomberos forestales, en huelga indefinida: «Hay cuadrillas incompletas, vehículos antiguos y parques bajo mínimos»

Ricardo Marzo, bombero en Valderrobres: «En un incendio nos pagan 6 euros al día, y a veces tenemos que llevarnos nuestra propia comida»

TESTIMONIO. El profesional denuncia haber tenido que trabajar 70 horas extra solo en el mes de julio para atender fuegos. Exige mejoras económicas frente a unas guardias de 24 horas...

Comentar

Ricardo Marzo, bombero en Valderrobres: «En un incendio nos pagan 6 euros al día, y a veces tenemos que llevarnos nuestra propia comida»

Emiliano Doñate será el pregonero de las fiestas de Alcañiz 2026

El alcañizano de adopción fue técnico de festejos desde 1997 hasta 2017, por lo que conoce de primera mano los entresijos de organización de las fiestas patronales

Comentar

Emiliano Doñate será el pregonero de las fiestas de Alcañiz 2026
Periódico del Bajo Aragón Histórico