Lydia Vera, la voz y rostro de Tarsia, Macaria o Gregoria

Lydia Vera decidió hace años que era en Alcañiz donde quería establecerse y desde donde desarrollar todas las facetas de su vida. Es la localidad a la que llegó con seis años de edad procedente de Montluçon, la ciudad francesa en la que nació en febrero de 1979. Es hija de un manchego y una andaluza y, aunque no de un modo profesional, el arte siempre ha estado en su casa. «Mi madre siempre ha cantado muy bien y con mi hermana comparto el amor por el teatro y la música», sonríe.

Se inició en la música desde niña. Pasó por la rondalla de Malandía donde tocó la bandurria y por el Conservatorio, donde aprendía guitarra. Se juntó todo además del atletismo y decidió dejar la parte musical y quedarse con la deportiva. Ella quería cantar y tocar la guitarra en lugar de tomar clases de mucha teoría y años más tarde, cuando se vio reflejada en una amiga que hacía exactamente eso, lo tuvo claro. «Me apunté a la escuela de música hasta que lo tuve que dejar cuando me fui a estudiar a Castellón», señala. Al regresar a Alcañiz siguió aprendiendo de una manera autodidacta. «Por eso no me considero música. La guitarra la uso de acompañamiento de la voz y lo que me va saliendo», se sincera. «Lo de componer letras empezó en el instituto», apunta.

Ese camino autodidacta lo inició al regresar de Castellón en Alcañiz con unas amigas -entre las que se encuentra Marta Fuertes, quien la propuso para esta sección– y entró a formar parte de ‘A vuelo cojo’ para cubrir la vacante de cantante. Lo que era un grupo rock pasó a ser acústico y llegaron a grabar un disco. El grupo terminó y de ahí pasó a ‘Zarpalagreña’ antes de iniciarse en el teatro. «Me quedé en paro y quise hacer todo lo que no podía por falta de tiempo y me encontré con tres proyectos musicales y viajes a Zaragoza a dar clases de teatro por primera vez», explica.

Después de un año decidió presentarse a un casting en Madrid que, aunque «fue un desastre», la casualidad quiso que fuera la misma compañía que llevaba a los actores de Dinópolis y la emplazaron para otra prueba. La superó y, tras una temporada en el parque turolense, pasó otra en Port Aventura -en ambos casos como actriz- y la siguiente parada fue en Marina d’Or durante dos años como cantante. «Aprendí muchísimo en lo personal y en lo profesional pero me terminó quemando. Esos años estuve alejada de mis proyectos y necesitaba resetear y volver al inicio, a Alcañiz», reflexiona.

Reseteo y regreso a Alcañiz

Políglota teatro en Caspe o La Barraca en Cretas forman parte de su vida en esta nueva etapa. Se encontró a sí misma, algo en lo que tuvo mucho que ver Sonia Lanuza y su escuela de teatro en Alcañiz. Ella le propuso crear un montaje en el que tuviera todo el peso como actriz y cantante, algo que «no sabía por dónde empezar», pero meses más tarde, «en una especie de alineación de planetas», desde el Ayuntamiento le propusieron que actuara en la primera edición del Luna de Agosto que acogió Pui Pinos en 2020. «Hay oportunidades a las que, por mucho miedo que te den, no puedes negarte y esta era una de ellas, así que me lancé», dice.

Tanto decidió aprovechar esa oportunidad que pensó que no quería llegar, cantar y marchar. «Fui a Sonia a que me echara una mano para combinar música y teatro, ofrecer algo más completo y yo poder aprovechar mis aptitudes al máximo». Ahí nació ‘Gregoria’, un relato construido entre sus canciones y ‘La metamorfosis’ de Kafka. Tras Alcañiz, ‘Gregoria’ es la apuesta de la Comarca del Bajo Aragón para representar en los pueblos en cuanto la situación mejore.

Lydia venía de interpretar a Tarsia Rizzari en la recreación de la Concordia de Alcañiz. «Ese personaje fue un regalo y sigo muy agradecida de que depositaran la confianza en mí porque había que darle una parte sensual, parte dramática… Muy completo», dice antes de esbozar la sonrisa que le provoca -a ella y a sus seguidores- escuchar el nombre de la abuela Macaria. «Eso es lo que me gusta, hacer muchos personajes y vidas y de vez en cuando la saco a pasear».

Parte de estos personajes están en sus redes sociales desde donde contribuyó a hacer más soportable el confinamiento (Facebook: @Lydia Vera actriz/cantante; Instagram: @lydia_vera_ga; Youtube: @Lydia Vera; Youtube: @La Terraza Lydia Vera -de Contenidos369-). Con su guitarra y sus canciones también participó en algunas propuestas vía internet como el Festival On Line DpTeruel con artistas de la provincia.

«Qué hubiera sido de esos días sin la cultura y qué poco se valora…». Ella compagina su arte con el trabajo ya que hace años que asumió que vivir de esto es para unos pocos. «No logro entenderlo. Además de que da trabajo a muchas personas más allá de la que pone la cara, la cultura forma parte del ser humano», concluye.