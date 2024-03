Marlaska alude al triple crimen para afear al PP su oposición ante el Gobierno

La tragedia del triple crimen de Andorra perpetrado por Igor el Ruso hace casi siete años, en diciembre de 2017, volvió a saltar este miércoles a la palestra en el enfrentamiento político entre el Gobierno socialista y el Partido Popular. Durante una entrevista en La Noche en 24 Horas, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, aseguró que cuando el PSOE estuvo en la oposición mientras se produjo dicho suceso, este no lo utilizó políticamente, como considera que sí está haciendo el PP ante el caso de Barbate, donde una narcolancha acabó con la vida de dos guardias civiles hace solo un mes.

El ministro del Interior acusó a los populares de «estar utilizando políticamente la tragedia humana» para hacer oposición ante el Gobierno tras este último crimen, una postura que cataloga de «una altura moral discutible». «Han intentado reprobarme 17 veces, algunas utilizando tragedias como la de Barbate, algo que me duele», afirmó.

Grande-Marlaska comparó la situación con el comportamiento que los socialistas tuvieron durante el Triple Crimen de Andorra, que sucedió bajo el gobierno de los populares. «El PSOE no reaccionó de esa forma ante una tragedia humana como la que ocurrió en la provincia de Teruel, donde dos guardia civiles y un ganadero fueron asesinados por Igor el Ruso», dijo tras insistir en que «se puede ser serio en la oposición». «Se puede decir no hay medios, o no hay suficientes. Pero utilizar el drama, la tragedia humana que nos duele a todos para hacer política me parece de una altura moral discutible», añadió.

Minutos antes de aludir al triple crimen, Grande-Marlaska aseguraba que los agentes de la Guardia Civil en Barbate «tienen todo el apoyo del Ministerio del Interior». «Somos conscientes de que hay que implementar aún más medios, pero seguimos trabajando. Durante estos casi 6 años han podido ver que este Gobierno está allí, presente», afirmó.

Las declaraciones llegan en un contexto en el que el Ministerio del Interior lleva ya tiempo en el punto de mira debido a la falta de efectivos y medios que han provocado que se produzcan sucesos trágicos como estos. Llegan, además, a una provincia como la de Teruel, que en septiembre perdió 100 efectivos y que no recuperará ni la mitad de los agentes según la publicación de los destinos de empleo de Guardias Civiles que se hizo pública a principios de este mes.

El debate en torno a esta situación no es la única problemática que sigue sin resolverse. Casi siete años después del triple crimen el Ministerio del Interior todavía se niega a indemnizar a la viuda de Víctor Caballero; y a los padres y hermanos de Víctor Romero; los dos guardias civiles asesinados por Igor el Ruso en 2017 con las cuantías que estipula la sentencia penal condenatoria, de 560.000 euros totales.

El mes pasado los familiares recurrieron a la vía judicial para recibir la indemnización que aún no han cobrado. Igor el Ruso se declaró insolvente por lo que para recibirla las familias iniciaron un expediente de indemnidad, una vía administrativa por la que, desde 2018, el Estado asume el resarcimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando, en acto de servicio, sufren daños personales y el que se los produce no los puede reparar por su insolvencia. Sin embargo, el Ministerio del Interior se negó a indemnizarles por lo que abrieron la vía judicial mediante un contencioso-administrativo en el que se encuentran inmersos ahora.