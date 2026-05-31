Meritorio 13º puesto de Gonzalo Sánchez y dominio absoluto de Nicolo Bulega en Superbike

La última jornada de competición del Mundial de Superbikes en Motorland Aragón dio todos los ingredientes para cerrar un gran fin de semana de motociclismo. Emoción, adelantamientos, caídas y el cava descorchado de Nicolo Bulega, Jaume Masià, Xavi Artigas y Xarly Mendes, vencedores de sus respectivas categorías. Todo ello con el protagonismo del retumbar de los tambores de Alcañiz en la previa y la vuelta de homenaje a Carlos Checa.

El piloto local Gonzalo Sánchez se redimió de la caída del sábado con una gran remontada en la primera parte de la carrera de la tercera categoría del campeonato. Libró una auténtica batalla con cuatro pilotos que finalmente le colocó en una meritoria decimotercera posición para despedir el sueño de su infancia: correr en Motorland Aragón.

Sánchez se despide de Motorland con buen sabor de boca

Tras la Tissot SuperPole Race y el Pit Lane Walk, llegó la prueba de la categoría SportBike. El piloto turolense del equipo ARCO Yamaha MotoR University Team quería resarcirse de lo ocurrido en la jornada del sábado e irse de Motorland Aragón, su casa, con buenas sensaciones. Y arrancó la carrera del mismo modo que el sábado con una gran remontada que le colocó hasta la undécima posición en las primeras vueltas.

En la segunda parte de la carrera comenzó la acción. Intercambio de adelantamientos con Mirko Gennai, Humberto Maier, Roberto Fernández y Marco Gaggi. Finalmente la lucha terminó con Gonzalo pasando por línea de meta en decimotercera posición.

La batalla también se libró en las primera posiciones con polémica y sanciones. El español Xavi Artigas logró su primera victorias después de pasar en tercera posición por línea de meta y beneficiarse de las sanciones a Bartolini y Antonio Torres, quienes cayeron a la sexta y séptima plaza respectivamente. El podio lo completaron Carter Thompson, a 0,038s de distancia, y Harrison Dessoy, a 0,110 del líder.

Bulega y Lecuona brindan la mejor carrera de la temporada

Después de el Warm Up de las tres categorías y la carrera de Yamaha R3, llegó la Tissot SuperPole Race. A diferencia de la habitual SuperPole donde la sesión de clasificación cronometrada se marca a una vuelta y sin adelantamientos, la prueba del domingo es una carrera corta y explosiva de diez vueltas que otorga puntos y define la parrilla de salida de la segunda carrera del fin de semana. Y lo cierto es que dieron las vueltas más emocionantes de lo que llevamos de temporada.

El español Iker Lecuona lideró durante la primera parte de la carrera. Le siguió Sam Lowes, hasta que apareció Nicolo Bulega a falta de cinco vueltas para el final. A partir de ese momento, el británico se quedó al margen, aunque cerca, y la pelea estuvo entre los dos pilotos del equipo Aruba.it Racing - Ducati. Ambos brindaron una auténtica batalla.

El italiano sacó la ventaja. Tuvo que sudar la victoria más que nunca con dificultades en las primeras vueltas a causa del grip. Sin embargo, todo acabó como siempre. Victoria de Nicolo Bulega, seguido de Iker Lecuona y el británico Sam Lowes cerrando el podio. Alvaro Bautista terminó en octava posición y Xavi Vierge en décima. Posiciones que definieron la parrilla de la última carrera del domingo.

Nuevo doblete de las Ducatis oficiales

5 años se cumplían del título de Carlos Checa en el Mundial de Superbikes. Por ese motivo, el legendario piloto español realizó una vuelta de honor al trazado bajo aragonés. Media hora después, los tambores de Alcañiz daban el pistoletazo de salida a la última carrera de la Aragón Round del fin de semana. Y no hubo novedades.

Nicolo Bulega e Iker Lecuona este fin de semana en Motorland Aragón / WorldSBK

A diferencia de la SuperPole Race, la segunda carrera no tuvo apenas emoción. Iker Lecuona solo pudo aguantar el ritmo de su compañero durante unas pocas curvas. Hasta que Nicolo Bulega comenzó a abrir hueco y se acabó la emoción. Por no decir la carrera. El podio lo completaron los mismos protagonistas que en la primera carrera del sábado. Iker Lecuona, segundo, y Sam Lowes, tercero. Por su parte, Álvaro Bautista tiró de pundonor con un séptimo puesto y Xavi Vierge se retiró tras caerse en la primera curva.

De esta forma, el Mundial de Superbike se despide de Motorland Aragón con el campeonato, prácticamente, visto para sentencia. Solo queda el estímulo de ver la primera victoria del español Iker Lecuona. O quizás Bulega no se lo permita. Quizás el italiano sea capaz de ganar todo y no dejar absolutamente nada para el resto.

Jaume Masià remontó y dejó sin premio a Albert Arenas

Antes de la categoría reina y después de la victoria de Xavi Artigas, llegó el turno para las Sportbikes. El arranque ha colocado en el liderato al italiano Alessandro Zaccone, el ganador de la carrera del sábado. Aldi Mahendra y Roberto García le han adelantado en la primera vuelta y los tres pilotos se han mantenido al frente a pocas décimas de distancia entre ellos. Albert Arenas y Tom-Booth-Amos les seguían de cerca.

Zaccone cayó hasta la octava posición tras un toque con García. De esta forma, las Yamahas se hicieron con las tres primeras posiciones con Arenas como líder, seguido de García y Mahendra. Mientras tanto, Jaume Masià por detrás estaba protagonizando una gran remontada desde la séptima posición. A dos vueltas para el final, el piloto español ha dado un golpe sobre la mesa con un doble adelantamiento en la curva 1 que le ha permitido ponerse líder. Ya no ha vuelto a soltar la primera plaza.

De esta forma, Jaume Masià ha cerrado el fin de semana subiendo al peldaño más alto del podio y logrando su quinta victoria en WorldSSP. Albert Arenas le ha acompañado en el segundo escalón, ocupando un hueco en el cajón por novena vez esta temporada, y Matteo Ferrari en el tercero.

Igualdad entre Yamahas

El inicio de la jornada del domingo nos deparó una emocionante carrera en la segunda prueba del campeonato de Yamaha R3 Blu Cru World Cup. El japonés Hinata Okada salió desde la pole, por delante del italiano Salvatore Germano y el estadounidense Nathan Bettencourt. El grupo se mantuvo unido, con continuos intercambios de posiciones y ningún dominio por encima del resto.

No fue hasta la llegada a línea de meta que no se conoció el vencedor de la carrera. Finalmente fue el piloto dominicano Xarly Mendes quien se llevó la victoria, seguido de Takahira y Pastore. El grupo entró junto y solo unas milésimas separaron a unos y otros.