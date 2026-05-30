Miles de aficionados nacionales e internacionales llenan Motorland para el Mundial de Superbike: «Venimos a dar apoyo a Gonzalo Sánchez»

Los entrenamientos y la SuperPole de la jornada del viernes dieron paso este sábado a la emoción de las carreras y a oportunidades únicas para los aficionados del Mundial de Superbike en Motorland: el primer Pit Lane Walk, la Fans’ Bike Parade con Carlos Checa a la cabeza y otras iniciativas estrenadas para esta edición.

El clima acompañó la experiencia. Las altas temperaturas del viernes dieron cierta tregua por la mañana y los aficionados pudieron pasear por la calle de boxes o seguir la carrera desde las gradas sin problemas. Aún así, Mamen y Blas, dos turolenses que visitan el circuito anualmente, no parecían muy convencidos de ello. “Lo peor es el calor”, señalaban.

Pese al calor, los alojamientos de la zona colgaron el cartel de completo, y este sábado se notó la afluencia de seguidores del motor en el Bajo Aragón. Entre ellos, Juanma y Nieves, una pareja de madrileños que vienen a Motorland desde hace quince años, contaron: “Este año está muy bien, han mejorado los accesos y han arreglado algunas cosas”. Sin embargo, entre aficionados nacionales e internacionales, destacaba un grupo de jóvenes con camisetas negras, el dorsal ‘23’ y el nombre de Gonzalo.

Los de siempre junto a Gonzalo

“Somos jóvenes y no tenemos presupuesto para poder ir a más carreras”. Se trata de un grupo de amigos, llegados de Teruel, que se organizó para animar a su amigo Gonzalo Sánchez por primera vez en la temporada. Alrededor de veinte personas, algunos amigos del colegio, otros del barrio y la mayoría conocidos de toda la vida. Todos ellos con una camiseta negra con el nombre de Gonzalo a la espalda. Le acompañaba el dorsal ‘23’, el número original del turolense, quien se vio obligado a escoger el ‘33’ al estar ya cogido el suyo.

Pero entre ellos se encontraba otro joven talento de las dos ruedas: Raúl Navarrete. El piloto utrillense se entrenó en la Copa Yamaha R7 con pole y doble victoria en Navarra. “Apoyando a Gonzalo y el 18 y 19 de julio me tocará a mí competir en casa”, señala visiblemente ilusionado. Como el resto de aficionados, el grupo estuvo disfrutando de las actividades que marcaron la jornada del sábado en el paddock.

El aficionado fue el principal protagonista

Los seguidores llegados de España y Europa llenaron los parkings habilitados y disfrutaron de distintas propuestas: un track con tatuajes gratuitos, una pequeña pista de carreras con mini bicicletas y acceso abierto a la calle de boxes. Actividades que pudieron conocer Bernhard, Miriam y Stephanie, un padre con sus dos hijas llegadas desde Alemania. “Es nuestra primera vez”, dijo.

Detrás del rugir de las motos, el paddock muestra la esencia del Mundial de Superbikes y la cercanía de la competición con sus seguidores. No es solo caminar entre camiones o cruzarse con pilotos; es participar y sentirse parte del campeonato. De esta forma, el Chiringuito se convierte en punto de encuentro para almorzar o tomar un refrigerio, mientras los stands de al lado se llenaron de aficionados en busca de merchandising de WorldSBK o la gorra de su piloto favorito. Todo ello a unos precios elevados.

Además, la zona comercial contó con el camión de Alimentos de Aragón, el stand de Turismo de Aragón y el de Unidad Militar de Emergencias. Además, los más pequeños pudieron disfrutar de un circuito infantil de pushbikes. Mientras que los mayores se llevaban un recuerdo del Mundial de Superbikes para toda la vida.

Tatuajes de WorldSBK gratuitos

Los asistentes al circuito bajoaragonés tuvieron la oportunidad de llevar la WorldSBK en la piel gracias a The Tattoo Van, un proyecto autogestionado que fusiona el arte del tatuaje con la energía de los festivales para crear recuerdos permanentes y pasajeros. La caravana cuenta con sistemas autónomos de electricidad y agua, garantiza la seguridad y, sobre todo, la higiene.

La caravana de The Tattoo Van donde los aficionados podían tatuarse gratuitamente / Jesús Burgos

Los amantes de las Superbikes tenían alrededor de diez diseños sobre el campeonato y el circuito del Bajo Aragón que se podían tatuar gratuitamente. Sin ningún tipo de coste ni rellenar formulario alguno. La única condición era que el tatuaje tuviese relación con Motorland Aragón y el Mundial de Superbikes.

Una joven aficionado tatuándose un diseño sobre el Mundial de Superbike / Jesús Burgos

Pit Lane Walk y Tesoro de Motorland

Entre tanta actividad, destacó el primer Pit Lane Walk del fin de semana, con acceso tras recoger la pulsera en el tráiler de Alimentos de Aragón. La oportunidad perfecta para realizar un selfie con tus ídolos, lograr el autógrafo de tu piloto favorito o tomar una instantánea de aquella moto que sueñas con pilotar. Alejandro, zaragozano que viene desde el estreno de la competición en Motorland, contaba: “He ido al Pit Lane Walk y he conseguido una fotografía con Iker Lecuona y Miguel Oliveira. Aunque, sobre todo, espero poder conseguir mañana un autógrafo de Nicolò Bulega”.

Colas para acceder al primer Pit Lane Walk / Jesús Burgos

Además, la Aragón Round estrenó el Tesoro de Motorland, un juego en el que los aficionados buscaban una de las cuatro cajas escondidas por gradas 1 y 3 y el paddock, con premios y experiencias exclusivas para el Gran Premio de Aragón de MotoGP.

El final de las carreras no significó el cierre del circuito. La multitudinaria Fan Bike Parade, encabezada por Carlos Checa, fue uno de los momentos más espectaculares del fin de semana. “Yo ya lo he hecho otros años, aunque no con Carlos Checa. Venía principalmente para que lo hiciera mi mujer que nunca lo había vivido”, señalaba Juanma, mientras otros esperan poder estrenarse en los próximos años. Es el caso de Alejandro: “Mi sueño es tener una moto y poder hacer la Fan Bike Parade algún año”. Quizás el zaragozano podrá participar el próximo año.