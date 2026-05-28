El semáforo se apaga. Las motos aceleran. La primera frenada llega a más de 300 kilómetros por hora y el foco se lo lleva la pelea por la victoria. Es la imagen que todos conocen del Mundial de Superbike. Lo que aparece por televisión. Lo que ve el aficionado desde casa. Pero cuando las cámaras dejan de apuntar al asfalto, sigue ocurriendo algo.

Ocurren muchas cosas. Porque el WorldSBK que aterriza este fin de semana en Motorland Aragón no es únicamente velocidad. Tampoco son solo Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega o Álvaro Bautista buscando décimas imposibles sobre uno de los circuitos más técnicos del campeonato. Detrás existe otra realidad. Una pequeña ciudad que funciona durante tres días sin detenerse prácticamente ni un instante.

El paddock: el auténtico corazón del Mundial

Quien entra al paddock descubre rápido que Superbikes funciona diferente. Más cerca. Más abierto. Más accesible. Motorland Aragón volverá a abrir durante el fin de semana uno de los grandes atractivos del campeonato: el acceso a un paddock donde los aficionados pueden caminar entre los camiones de los equipos, cruzarse con mecánicos, ingenieros y pilotos o descubrir cómo se vive una prueba mundialista lejos de las cámaras.

Durante un Mundial de Superbikes el paddock deja de parecer un circuito para convertirse en una auténtica ciudad efímera del motor. Decenas de camiones, estructuras móviles, hospitalities, vehículos de apoyo y material técnico llegan durante los días previos a Motorland para levantar en apenas unas jornadas un espacio que mueve a cientos de trabajadores entre pilotos, ingenieros, mecánicos, responsables de neumáticos, televisión, prensa y personal de organización.

La dimensión logística obliga además a que buena parte del montaje comience varios días antes de la competición. Mientras los aficionados todavía cuentan los días para el primer entrenamiento, dentro de Motorland ya trabaja una maquinaria que prácticamente no se detiene hasta el domingo por la tarde.

Mientras el público observa las carreras desde las gradas, detrás del muro de boxes se revisan telemetrías, se ajustan reglajes, se desmontan neumáticos y los equipos trabajan contra el reloj. No hay pausas. No hay tiempo muerto. Cada minuto cuenta.

Los pilotos también existen fuera del casco

Uno de los rasgos que más diferencia al WorldSBK de otros campeonatos es la cercanía. En Motorland los aficionados no solo ven competir a sus ídolos. También pueden encontrárselos. Firmar un autógrafo. Hacerse una fotografía. Escucharles.

Durante todo el fin de semana el Paddock Show volverá a convertirse en uno de los puntos neurálgicos del circuito bajoaragonés. Allí los pilotos de las diferentes categorías participan en entrevistas, encuentros con aficionados, sesiones de firmas o actividades que permiten conocer una cara mucho más humana de las estrellas del campeonato.

Álvaro Bautista regresó al podio, hizo tercero por detrás del vencedor Nicolò Bulega y Toprak Razgatlioglu, el favorito al título. / Carlos Casimiro-Motorland

Y allí también ocurre otra de las imágenes que mejor explican lo que es Superbikes. Los podios. Porque la celebración tampoco se esconde. Se comparte.

Entrar donde casi nunca se puede entrar

Existe un momento especial que muchos aficionados esperan durante todo el fin de semana: El Pit Lane Walk. Precisamente esa cercanía se ha convertido en una de las señas de identidad de WorldSBK. A diferencia de otros campeonatos, el aficionado puede acceder al paddock, caminar junto a las estructuras de los equipos y vivir experiencias reservadas habitualmente a espacios mucho más exclusivos del motociclismo mundial.

Una oportunidad única para acceder a la calle de boxes y descubrir desde dentro uno de los espacios más exclusivos del Mundial. Motorland volverá a ofrecer esta experiencia el sábado a las 11.35 y el domingo a las 11.50, permitiendo al público acercarse todavía más a los equipos y pilotos.

Es ahí donde aparecen los pequeños detalles. Las motos preparadas al milímetro. Los mecánicos trabajando en silencio. Las últimas conversaciones antes de salir a pista. Y esa tensión que no suele verse cuando la retransmisión empieza.

Una ciudad efímera que mueve cientos de personas

Durante tres días Motorland deja de ser únicamente un circuito. Se transforma. Hospitalities. Boxes. Camiones. Generadores. Equipos técnicos. Televisión internacional. Personal de seguridad. Operarios. Montadores. Transporte especializado.

Una infraestructura gigantesca que convierte durante varios días al complejo bajoaragonés en una pequeña ciudad del motor perfectamente coordinada. Todo funciona como una maquinaria perfectamente sincronizada. Una pequeña ciudad que aparece prácticamente de la nada y desaparece apenas unas horas después de la última carrera.

Así lucía el paddock de MotorLand durante la Tissot Aragón Round./ Motorland.

Motorland ocupa además más de 350 hectáreas y lleva acogiendo pruebas del Mundial de Superbikes de forma ininterrumpida desde 2011, una continuidad que explica también la importancia adquirida por el trazado dentro del campeonato.

Mucho más que carreras

El WorldSBK también ha conseguido algo muy difícil dentro del deporte moderno. Hacer sentir al aficionado parte del espectáculo. Motorland volverá a ofrecer además actividades paralelas como la Fan Bike Parade, donde los seguidores pueden incluso rodar con sus propias motos sobre el trazado bajoaragonés a velocidad controlada, o espacios pensados para seguir toda la actividad más allá de la pista.

Porque un Mundial de Superbikes no empieza cuando se apaga el semáforo. Empieza muchos días antes. Cuando llegan los primeros transportes. Cuando se levantan los hospitalities. Cuando los mecánicos descargan cajas. Cuando el paddock empieza a llenarse. Ahí comienza realmente un Mundial.

En un ingeniero revisando datos. En un mecánico ajustando una suspensión. En un piloto firmando una gorra. Un niño esperando una fotografía. Y este fin de semana volverá a ocurrir. Lejos de las cámaras. Pero muy cerca, en Alcañiz, en MotorLand Aragón.