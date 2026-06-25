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25 JUN 2026|

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La primera autorización del Nudo Mudéjar afecta a Híjar, Samper de Calanda y Alcañiz

El BOE publica el permiso del Miteco para el proyecto fotovoltaico Calandrias, incluido en el paquete de 406 megavatios que desarrollará Endesa.

Instante de la construcción de la planta Mudéjar. /Endesa
Instante de la construcción de la planta Mudéjar. /Endesa

Heraldo25 06 2026

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Transición Ecológica

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la autorización administrativa del Ministerio para la Transición Justa y el Reto Demográfico (Miteco) para desarrollar el proyecto fotovoltaico Calandrias, enmarcado en el Nudo Mudéjar que desarrollará Endesa a través de su filial de energías renovables Enel Green Power España. La instalación, con una potencia de 213 megavatios, afectará a los términos municipales de Híjar, Samper de Calanda y Alcañiz. Desde la compañía eléctrica señalan que, tras esta publicación del BOE, llegarán otras hasta totalizar los 406 megavatios que desarrollará con plantas solares y eólicas en el entorno de Andorra. El proyecto Calandrias incluye 810.040 paneles de TrinaSolar, las infraestructuras de evacuación y la subestación correspondiente.

La publicación del BOA con la autorización del Calandrias llega acompañada de la desestimación del proyecto vinculado para la hibridación El Castillo, de energía eólica y con una potencia de 111,6 megavatios. Tras recibir una declaración de impacto ambiental negativa, el Miteco acuerda "desestimar" la autorización administrativa previa instada por Endesa. La instalación queda desechada "debido al elevado número de ejemplares de aves carroñeras y necrófagas presentes en toda la poligonal del parque", según indica la resolución del BOE.

Se espera que en los próximos días se publiquen en el BOE las autorizaciones administrativas para el resto de los proyectos viables tras la DIA del Nudo Mudéjar, que dejan libre una potencia de 937 megavatios que el Miteco prevé readjudicar a otros operadores.

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