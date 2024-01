Un proyecto «abrirá casas» deshabitadas en los pueblos turolenses para fijar población

Un inédito proyecto «abrirá casas» deshabitadas en el medio rural turolense para favorecer la llegada de nuevos pobladores y el asentamiento de jóvenes vecinos que buscan independizarse. La Agrupación de Entidades para el Desarrollo de la Provincia de Teruel (AEDPT) -que integra los siete grupos Leader y la CEOE-, de la mano de Re-viviendo, propondrán a los propietarios y futuros moradores soluciones jurídicas innovadoras que favorezcan a ambos, más allá de la clásica compraventa. El objetivo es ampliar la oferta de vivienda disponible en los pueblos «dándole una nueva vida» a las construcciones ya existentes. Por el momento, la solución que han adoptado algunos Ayuntamientos ha sido invertir en nueva vivienda pública de alquiler social. Algunos ejemplos son Valjunquera, La Puebla de Híjar, Torrevelilla y Villarroya de los Pinares.

Este nuevo proyecto -financiado por el programa EREA+ de la Fundación Aragón Emprende, con cargo al Fondo de Cohesión Territorial del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico- continúa otro, ‘Aquí hay vivienda, aquí hay futuro’, ejecutado en 2022 gracias a la Diputación de Teruel. A partir de él, se realizó un censo de viviendas disponibles para alquiler o venta en núcleos de población inferiores a 200 habitantes. Sin embargo, se observó que la mayoría no se sacaban al mercado por obstáculos a veces técnicos o económicos, pero en otras ocasiones íntimos, familiares o emocionales.

Estas mismas últimas barreras son las que detectaron, por su parte, Cecilia Falo y Pablo Furgiuele, dos antiguos compañeros de trabajo, que emprendieron Re-viviendo tras preguntarse «por qué esas casas vacías en los pueblos no estaban realmente libres». «Había gente de nuestro entorno que quería irse a vivir al medio rural, pero que cuando lo intentaban no encontraban casa. Yo decía que eso no podía ser si en mi pueblo la casa de enfrente está vacía, y la de atrás y la de al lado también. De ahí nació la idea de ayudar a las personas con dificultades emocionales a que sus propiedades vuelvan a tener vida, no se caigan y, además, puedan reportarles algún beneficio», explica Falo.

Ella está radicada en su natal Torralba de los Sisones, un pueblo del Jiloca con apenas 150 habitantes, y guarda relación con el municipio de su padre, Samper de Calanda (Bajo Martín), donde pasa la Semana Santa, veranos y fines de semana. Por su parte, Pablo Furgiuele es natural de La Rioja y lleva casi dos años viviendo en la capital turolense con intención de mudarse a un pueblo.

Dinámicas para buscar soluciones

Los dos jóvenes junto a AEDPT han estado diseñando en los últimos meses la metodología de trabajo. Y ahora, por fin, el proyecto ha comenzado sus actividades públicas con una serie de dinámicas en diferentes pueblos -de menos de 600 habitantes- repartidos por toda la provincia de Teruel. Ya han estado en las localidades de Gargallo, Valjunquera y Urrea de Gaén, donde han escuchado de boca de sus vecinos «qué hay detrás de cada puerta cerrada o qué había». «Construimos entre todos un ‘mapa de los recuerdos’, en el que localizamos historias y anécdotas. Por ejemplo, en tal edificio estaba la primera televisión del pueblo que iban a verla cuando salían del colegio. De esta manera les hacemos reflexionar sobre la importancia de este patrimonio inmaterial en abandono«, detalla Furgiuele.

‘Mapa de los recuerdos’ de Urrea de Gaén elaborado en una de las dinámicas de Re-viviendo./ AEDPT

Tras este diagnóstico colectivo, se pregunta a los participantes «cómo quieren dibujar su pueblo en el futuro». A continuación se les invita a los propietarios de casas cerradas a recibir asesoramiento para abrirlas. «No quieren desprenderse de las casas por los recuerdos, así que les proponemos otras soluciones que no sean deshacerse de ellas. A veces, la compraventa es muy definitiva tanto para la persona que llega al pueblo o que ya vive en él pero que quiere independizarse, como para el propietario, por eso proponemos otras alternativas», señala Falo. Por ejemplo, el alquiler por reforma o el uso compartido. «Puedes no querer perder la casa en el pueblo, pero si tampoco la habitas o cuidas bien, al final se acaba destruyendo sin tú quererlo», añade.

Además, se facilitará la mediación entre personas copropietarias de casas que provienen de herencias, se informará de ayudas relacionadas con la vivienda, y, una vez reabierto el edificio, se acompañará a los dueños para que se sientan «respaldados y seguros» y a quienes llegan al pueblo para ayudarles a «integrarse». Todo ello será gratuito para las personas del municipio y sus descendientes.