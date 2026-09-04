La Regional Preferente echa a andar con cuatro representantes del territorio

La Regional Preferente aragonesa levanta el telón este domingo 6 de septiembre con cuatro representantes del territorio. Alcañiz Club de Fútbol, Club Deportivo Utrillas, Club Deportivo Maella y Chiprana Club de Fútbol afrontan el inicio de una competición que se presenta exigente y en la que los cuatro conjuntos llegan después de varias semanas de preparación. El primer fin de semana dejará además un duelo directo entre dos de ellos, ya que Utrillas y Alcañiz se enfrentarán el domingo a las 16.00.

Los cuatro equipos han completado una pretemporada con resultados variados, aunque con el denominador común de haber utilizado los amistosos para introducir novedades, dar minutos y alcanzar el mejor estado de forma posible antes del comienzo oficial. Ahora llega la hora de la verdad, con 34 jornadas por delante y los primeros puntos en juego.

Alcañiz y Utrillas abren la temporada con un derbi

El Campo Municipal La Vega será escenario de uno de los primeros partidos de la competición para los equipos del territorio. El conjunto de Cuencas Mineras recibirá al Alcañiz este domingo a las 16.00 en un encuentro que permitirá comprobar desde el inicio el nivel de dos proyectos que han sufrido cambios durante el verano. El conjunto alcañizano afrontará después dos partidos consecutivos en casa ante el Atlético Calatayud y el Valdefierro antes de visitar al Atlético Teruel.

El Alcañiz llega al estreno después de una pretemporada con cuatro victorias y dos derrotas, frente a dos equipos de Tercera RFEF, una por la mínima y otra de ellas en los penaltis. El conjunto bajoaragonés se impuso al Torrecilla por 4 a 1, al Huracán por 2 a 3, al Maella por 3 a 1 y a La Cartuja por 0 a 2, mientras que cayó frente al Caspe por 1 a 0 y empató ante el Andorra por 1 a 1, aunque posteriormente perdió en la tanda de penaltis.

Por su parte, el Utrillas ha cerrado su preparación con tres triunfos y dos derrotas. El equipo utrillense comenzó con una contundente victoria ante el Azuara por 5 a 1 y posteriormente superó al Casablanca por 0 a 2. Las derrotas llegaron frente al Belchite 97 por 2 a 1 y al Cariñena por 3 a 1, antes de cerrar el calendario con un triunfo ante el Cervera FC por 4 a 1.

El calendario llevará al Utrillas a medirse al Atlético Teruel en la tercera jornada, mientras que sus enfrentamientos territoriales con Chiprana y Maella llegarán el 1 y el 29 de noviembre, respectivamente. El segundo duelo frente al Alcañiz se disputará el 17 de enero.

Maella, a por el estreno en San José

El Maella será el segundo de los cuatro representantes en estrenar esta temporada 2026/2027 y el primero en jugar como local. El conjunto maellano recibirá a la Unión Deportiva Montecarlo el domingo a las 17.00 en San José, en el estreno de una temporada que afronta con un bloque muy continuista.

La pretemporada ha dejado tres victorias y cuatro derrotas para el equipo. El Maella comenzó ganando al Movera por 2 a 0, pero posteriormente cayó ante el Gandesa 1 a 2. Después se impuso al Corbera d'Ebre por 1 a 2 y perdió frente al Club Esportiu Canyelles por 1 a 2, Alcañiz por 3 a 1 y Valderrobres por 1 a 2. El último amistoso terminó con victoria ante el Caspe B por 4-0. Mejores sensaciones que resultados para encarar el inicio.

Tras el estreno ante el Montecarlo, el conjunto maellano visitará al Fuentes y recibirá al Atlético Cariñena antes de afrontar dos jornadas consecutivas a domicilio ante San José y Atlético Calatayud. El primer derbi territorial llegará en la quinta jornada, el 4 de octubre, con la visita del Chiprana.

El Chiprana abre el curso fuera de casa

El Chiprana afrontará un inicio exigente lejos de su campo. El conjunto bajoaragonés visitará al Atlético Calatayud el domingo a las 11.30 en el primer partido de la primera jornada, antes de recibir al Cella una semana después.

El equipo llega al estreno con cuatro amistosos disputados y un balance de tres victorias y una derrota. Se impuso al Híjar por 7 a 0, cayó ante el Mequinenza por 2 a 0 y posteriormente consiguió dos goleadas frente al Bujaraloz por 1 a 11 y al Osso de Cinca por 0 a 2.

El calendario situará al Chiprana ante Oliver y Quinto en las jornadas tercera y cuarta, antes de visitar al Maella el 4 de octubre. El primer duelo territorial como local será el 1 de noviembre, cuando recibirá al Utrillas, mientras que el enfrentamiento contra el Alcañiz tendrá lugar el 8 de noviembre.

34 jornadas por delante

Los cuatro equipos afrontan una competición que se prolongará hasta el mes de mayo y que volverá a dejar numerosos enfrentamientos entre conjuntos del territorio. Tras las primeras jornadas, los duelos directos comenzarán a sucederse y servirán también para medir la evolución de los cuatro proyectos.

El calendario deparará además una recta final con varios enfrentamientos territoriales. El Alcañiz recibirá al Maella el 25 de abril y visitará al conjunto maellano el 6 de diciembre, mientras que Utrillas y Maella se medirán el 29 de noviembre y el 18 de abril. El Chiprana y Maella volverán a encontrarse el 14 de febrero y el 4 de octubre, y Alcañiz y Chiprana disputarán sus dos partidos el 8 de noviembre y el 21 de marzo.

Con los amistosos ya atrás, los cuatro representantes del territorio afrontan ahora el reto de convertir el trabajo del verano en resultados. La Regional Preferente comienza este domingo.