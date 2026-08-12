Remontada de récord hasta la sexta plaza: Irene Ciércoles brilla en la final europea de 4×100 estilos mixto

Irene Ciércoles ha vuelto a demostrar su enorme capacidad competitiva en su estreno en un Campeonato de Europa absoluto. La nadadora andorrana ha sido protagonista este martes por la tarde en la final del 4x100 estilos mixto, donde España ha terminado en una meritoria sexta posición después de que la minera protagonizara una espectacular remontada en la última posta. Además, el cuarteto español ha vuelto a batir el récord de España que ya había establecido esa misma mañana en las semifinales.

Iván Martínez Sota ha abierto la prueba con la espalda en 53.32 segundos, dejando a España en la quinta posición. Nil Cadevall ha tomado el relevo en la braza y ha parado el cronómetro en 59.87, aunque el combinado nacional ha caído hasta la séptima plaza. Laura Cabanes, encargada de la mariposa, ha completado su posta en 58.56 y ha entregado el testigo en octava posición, prácticamente a la par con Polonia.

Ha sido entonces cuando ha aparecido de nuevo Irene Ciércoles. La nadadora del Club Natació Sant Andreu ha recibido el relevo en una situación complicada, pero ha protagonizado una última posta de enorme nivel para recuperar posiciones y superar a los polacos y a Grecia. Ciércoles ha completado sus 100 metros en 53.35 segundos, mejorando incluso los 53.60 que había firmado por la mañana, y ha llevado a España hasta la sexta posición final.

Segundo récord de España en apenas unas horas

El cuarteto formado por Iván Martínez Sota, Nil Cadevall, Laura Cabanes e Irene Ciércoles ha detenido finalmente el cronómetro en 3:45.10, rebajando en 77 centésimas el récord de España que ellos mismos habían establecido por la mañana con un tiempo de 3:45.87. De esta forma, el equipo nacional ha logrado dos plusmarcas nacionales en apenas unas horas, con Ciércoles como protagonista en ambas.

La victoria ha sido para Francia, que se ha impuesto con un registro de 3:39.64, mientras que Países Bajos ha conseguido la medalla de plata con 3:40.92. El tercer puesto ha correspondido a los Neutral Athletes B, con 3:41.52.

La actuación supone otro paso adelante para Ciércoles, que a sus 16 años está confirmando en París que puede competir al máximo nivel en categoría absoluta. La andorrana ya fue sexta el lunes junto al relevo español de 4x200 libre femenino y este martes ha repetido posición en una nueva final continental, además de contribuir decisivamente a dos récords de España.

Ahora llegan las pruebas individuales

Tras el protagonismo de los relevos, Ciércoles afrontará este miércoles su primera prueba individual en estos Europeos. La nadadora disputará las series eliminatorias de los 50 metros espalda, donde buscará una de las plazas que dan acceso a las semifinales de la tarde, previstas a partir de las 19.26.

El viernes llegará su gran especialidad, los 100 metros espalda, una distancia en la que la minera espera prolongar el excelente nivel que está mostrando en París y poner el broche a un estreno continental absoluto que ya está dejando actuaciones de enorme relevancia.