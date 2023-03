Se reforzará la vigilancia en las zonas del Bajo Aragón que han sufrido robos

Los últimos actos delictivos que han sufrido vecinos de varias localidades bajoaragonesas han provocado que se «refuerce la presencia operativa» de la Guardia civil, que contará con apoyo de unidades desde Teruel. A ello se comprometieron desde la Subdelegación del Gobierno en Teruel con la Comarca del Bajo Aragón en una reunión el miércoles en la sede.

En el encuentro se analizó la situación de la seguridad en la zona especialmente tras los últimos robos. Poblaciones como Alcorisa recientemente y otras como Calanda o Mas de las Matas con anterioridad, han sufrido diferentes episodios de asaltos en viviendas, almacenes y masicos que hicieron saltar las alarmas. «Solicitamos la reunión ante todo lo que ha pasado y se va a reforzar la vigilancia en determinadas zonas, lugares y horas del día», dijo el presidente comarcal, Luis Peralta. «No se puede dar mucho más detalle pero la población tiene un papel importante también y se solicita a quien note algo raro o detecte a personas desconocidas en actitudes que puedan llamar la atención, que avisen a la Guardia civil», añadió.

También se solicitó a Subdelegación unas plantillas más amplias y estables. «Se han dado pasos desde el Gobierno central con las plazas pero no es suficiente, tenemos una superficie muy extensa, despoblada y con gente mayor y se necesita seguridad», añadió y agradeció la predisposición del subdelegado, José Ramón Morro, y de la teniente coronel, Silvia Gil y el teniente de la 2ª compañía, Javier Muro.

Desde la Guardia civil se insiste en el mensaje a la ciudadanía de colaborar en lo que les resulte sospechoso y «presentar denuncias que la Guardia civil siempre atiende y recoge, con el fin de tener la mayor información sobre los hechos delictivos». Aseguraron que en la reunión quedó patente que la provincia turolense es «de las más seguras del país» en función de los datos de delincuencia. Esto, añadieron, «no obsta para que ocasionalmente se produzcan episodios delincuenciales que trasladen una cierta sensación de inseguridad subjetiva de la población».

Calanda aumentará luz e instalará cámaras para «mejorar la seguridad»

Una de las localidades que han experimentado robos, asaltos y vandalismo en los últimos meses es Calanda. Ante los últimos acontecimientos, desde el Ayuntamiento han decidido tomar dos medidas concretas. Por un lado, aumentar las luminarias en algunas calles donde la luz que existe «es insuficiente», y por otro lado, colocar cámaras de vídeo en determinadas vías urbanas.

La finalidad de todo ello es «mejorar la seguridad». Así lo explica su alcalde, Alberto Herrero, convencido de que estas acciones van a «ser bien acogidas entre los vecinos». Esta decisión llega tras varios episodios y después de que «varios calandinos hayan sufrido hurtos en viviendas y propiedades privadas». El despliegue total será de más de siete cámaras de lectura de matrículas y otras de imagen, para que los calandinos «nos sintamos más seguros en nuestras casas», dijo.

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, señala una de las zonas donde se instalarán cámaras en plena plaza de España. / Ayto. Calanda

Como recordó, «Calanda, al igual que otros municipios de la zona, ha sido y está siendo testigos de hurtos provocados por bandas de delincuentes que se encuentran desde hace un tiempo en nuestro territorio». Por ello, el primer edil afirmó que aunque el deseo es otro, no hay otra opción. «A todos nos gustaría que hubiese un mayor número de presencia de guardias civiles en nuestros municipios, pero sabiendo que eso no depende de los alcaldes y ayuntamientos en cuestión sino del Gobierno de España, he decidido instalar cámaras de seguridad en nuestras vías».

Llevar a cabo esta medida, «sí que es nuestra responsabilidad y compromiso», añadió.

Para Herrero, poner atajo a una situación así es garantizar población. «Si queremos que la gente siga viviendo aquí y queremos atraer a nuevos habitantes a nuestros municipios, quienes tenemos responsabilidades de gestión, tenemos que dotar a nuestros pueblos de tantas herramientas como sean posible para ello», apuntó.

Una de las últimas fechorías que experimentó Calanda se produjo en pleno centro unos días antes de Navidad. El suceso se produjo en torno a la una de la madrugada de un lunes cuando tres personas entraron a robar en uno de los bares ubicados en la plaza de España. Las cámaras del local detectaron los detalles.

Calanda se suma a otros municipios que ya tomaron la medida de instalación de videovigilancia. Alcañiz hace años que cuenta con cámaras y los recientes actos vandálicos registrados en la estación de autobuses llevó a aumentar este tipo de vigilancia. Recientemente Caspe logró la autorización para instalar 39 cámaras en sus calles. Alcorisa también colocó en varios puntos tras una oleada de vandalismo entre 2019 y 2020