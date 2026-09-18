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18 SEP 2026|

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El susto de Álex Rins en Misano: dolor de cabeza, mareos y pérdida de campo de visión

El piloto valdealgorfano, que se retirará del motociclismo al finalizar la temporada, tuvo que abandonar la carrera de San Marino por unos síntomas que le asustaron

El valdealgorfano Álex Rins en el circuito bajoaragonés / Motorland Aragón
El valdealgorfano Álex Rins en el circuito bajoaragonés / Motorland Aragón

Jesús Burgos18 09 2026

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El piloto valdealgorfano Álex Rins ha explicado los problemas físicos que le obligaron a retirarse del Gran Premio de San Marino. Un fuerte dolor de cabeza, pérdida momentánea de campo de visión y mareos llevaron al piloto a abandonar la carrera de Misano, una situación que, según reconoció, nunca había experimentado con anterioridad y que le provocó un gran susto.

Rins, que afronta sus últimas carreras en MotoGP antes de retirarse de la competición sobre dos ruedas, realizó estas declaraciones a su llegada al Gran Premio de Austria, donde volverá a subirse a la Yamaha. El piloto también confirmó que se sometió a varias pruebas médicas en el hospital Dexeus para comprobar el origen de las dolencias.

Pruebas médicas tras un episodio que le asustó

“Me tuve que retirar por un dolor muy fuerte en la cabeza, perdí un poco de campo de visión, mareos…”, explicó Rins, quien aseguró que nunca antes le había ocurrido algo similar. El valdealgorfano también señaló que ya había sufrido algunos síntomas durante el Gran Premio de Aragón, aunque en aquella ocasión no llegó a experimentarlos encima de la moto.

Tras lo sucedido en Misano, el piloto acudió al hospital Dexeus para someterse a un control médico. “Era un dolor muy fuerte que nunca antes había tenido”, explicó. Según detalló, los resultados fueron aparentemente satisfactorios. “Los exámenes han salido bien. No hay nada extraño o raro”, afirmó.

Los especialistas que le atendieron plantearon diferentes posibles causas para el episodio. Entre ellas, el estrés y la falta de descanso, así como las consecuencias de alguna caída que pudiera haberle provocado un latigazo cervical. Rins apuntó a la posibilidad de que el origen estuviera relacionado con el accidente sufrido en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone.

La presión de competir sin opciones de victoria

El piloto de Yamaha también relacionó sus dolencias con la situación deportiva que atraviesa y con el esfuerzo mental que supone competir sin disponer del material necesario para luchar por las victorias.

“Muchas veces la gente me pregunta con qué objetivo salgo a la pista, cómo consigues motivarte”, explicó Rins, quien reconoció que no resulta sencillo mantener la motivación cuando no se cuenta con una moto capaz de optar a los triunfos. A pesar de ello, aseguró que siempre sale a la pista “a por todas”.

“Quizás eso también pesa en la cabeza y puede ser uno de los problemas de esta migraña o dolor de cabeza”, añadió el valdealgorfano, que ocupa la vigésima posición en la clasificación del Mundial de MotoGP.

Un cambio de disciplina con la mirada puesta en las cuatro ruedas

Álex Rins pondrá fin a su trayectoria en el motociclismo al término de la temporada 2026 de MotoGP, después de descartar una posible llegada al Mundial de Superbike y quedarse sin sitio en la categoría reina tras perder su puesto en Yamaha. Sin embargo, el piloto valdealgorfano no contempla alejarse de la competición, sino explorar nuevas oportunidades en el automovilismo.

Durante la comparecencia en el Gran Premio de Austria, Rins reconoció que trabaja en diferentes posibilidades, entre ellas disputar el Rally Dakar o pilotar un monoplaza de Fórmula 3: “Existe una posibilidad, sí. De la misma manera que existe la posibilidad de que maneje un auto de F3… No hay nada cerrado en ninguno de los casos: en el asfalto, en la tierra, en el Dakar o donde sea, pero estamos trabajando en algo”.

 “No hay nada cerrado, pero, sin dudas, no puedo quedarme en casa”, explicó. El piloto también señaló que las cuatro ruedas siempre han despertado su interés y que todavía no existe una decisión definitiva sobre su futuro deportivo.

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