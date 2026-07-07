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07 JUL 2026|

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Temperaturas de récord: Híjar registra la máxima de Aragón con 41,4 º C y Castellote la noche más cálida con 25,5º C

En el segundo día de la ola de calor se espera que los termómetros vuelvan a superar los 40 grados en muchas localidades con la máxima prevista de Aragón con los 44º C de Caspe

Los termómetros de Alcañiz marcaron temperaturas de 42ºC / Gema Romero
Los termómetros de Alcañiz marcaron temperaturas de 42ºC / Gema Romero

David Boj07 07 2026

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El primer día de ola de calor dejó este lunes temperaturas significativamente altas en gran parte del Bajo Aragón Histórico. La máxima se alcanzó en Híjar con 41,4 ºC, que junto con Quinto empató como las más elevadas de Aragón. Por su parte, otras localidades cercanas como Alcañiz, con 40,8º C, o Caspe, con 40,7º C, tampoco se quedaron atrás. El resto de municipios no alcanzaron cifras tan llamativas aunque en su mayoría los termómetros estuvieron alrededor de los 38º C.

En cuanto a las mínimas, el dato destacado se registró en Castellote donde el termómetro no bajó de los 25,5º una cifra anómala en la localidad y que fue la más alta de toda la comunidad. Gran parte del territorio vivió una noche tropical, con temperaturas que no descendieron de los 20, grados como los 25,1ºC de Andorra, los 21,7º de Caspe o los 21º de Híjar.

Para esta jornada de martes prácticamente todo el Bajo Aragón Histórico, a excepción del Maestrazgo, se encuentra en alerta roja, por lo que se espera que también que los termómetros superen los 40 grados en muchos municipios. Se prevé que la máxima se alcance en Caspe, con 44º C, aunque también otros municipios esperan superar también esa barrera como Híjar y Alcañiz con 43º C o Valderrobres con 40º C.

En lo relativo al riesgo de incendios, Infoar sigue manteniendo la alerta roja en casi todo Aragón, por lo que la posibilidad de propagación del fuego en la comunidad sigue siendo muy elevada. Hasta el momento no hay activada alerta por tormentas en el territorio, aunque no se descarta que por la tarde puedan formarse algunas en las comarcas del Matarraña, Cuencas Mineras y el oeste del Maestrazgo.

Beber agua y evitar hacer deporte

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol, reducir la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor calor y permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible.

También se aconseja beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; utilizar ropa ligera, clara y transpirable; protegerse con gorra, gafas de sol y crema solar; realizar comidas ligeras; evitar el alcohol y las bebidas muy azucaradas; y no dejar a menores, personas mayores ni animales dentro de vehículos estacionados.

Protección Civil recuerda además la importancia de extremar la prudencia en el medio natural y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio. El Gobierno de Aragón insiste en prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.

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