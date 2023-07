Tensión hasta el final en la constitución más incierta de las comarcas en dos décadas

Javier Nicolás

Javier Nicolás (PP) se convirtió en el nuevo presidente de la comarca del Bajo Aragón-Caspe con mayoría absoluta en la votación. El popular no solo obtuvo los 9 votos de su propio partido, sino que también recibió los 2 votos de Somos Caspe, el apoyo de Vox y el de Aragón Existe. No obstante, será un gobierno en minoría por el momento, aunque Nicolás reconoció que no descartan «reunirse con las fuerzas políticas que les han apoyado para llegar a algún acuerdo y cederles alguna delegación».