El PP recupera el Matarraña con mayoría de Fernando Camps y suma el apoyo del PAR

El alcalde de Cretas y candidato a la presidencia durante tres legislaturas, Fernando Camps, es el nuevo presidente de la Comarca del Matarraña. 10 votos de los consejeros populares garantizaban la mayoría, aunque también han contado con los dos votos del PAR. De ese modo, formarán la nueva legislatura los 10 representantes del PP, 3 del PSOE, 3 de Teruel Existe, 2 del PAR y 1 de CHA. En total, 19 vecinos que trabajarán «unidos» por el Matarraña. «Estoy acompañado por un equipo de personas trabajadoras, unas aportarán su experiencia y otros pondrán su juventud y nuevas ideas, quiero contar con todos, independientemente del grupo, para lograr un Matarraña mejor», expresó orgulloso y emocionado Camps durante el pleno constitutivo celebrado el lunes.

La sesión arrancó con la formación de la mesa, presidida por el consejero más mayor, Xavier Cortés, y el más joven, Frederic Fontanet. Tras ello, 18 de los 19 consejeros de las cinco formaciones aceptaron el cargo, jurando o prometiendo, con o sin la mano sobre la Biblia. El único candidato propuesto fue el popular, y la votación obtuvo un resultado de 6 votos en blanco del PSOE y Teruel Existe y 12 votos por Camps del PP y PAR del total de 18 votos emitidos, ya que el representante de Chunta Aragonesista, Ignacio Belanche, no pudo asistir.

La votación finalizó con un fuerte aplauso del consejo y los asistentes, entre los que se encontraban técnicos comarcales, familiares y vecinos. El expresidente comarcal, Isel Monclús, acompañado por la alcaldesa de Valjunquera, la también socialista Susana Traver, quiso felicitar al nuevo presidente, al igual que hicieron otros compañeros tanto de la oposición como del propio PP, especialmente el alcalde de Valderrobres.

Apoyo de las formaciones

El presidente de mesa habló en nombre del PSOE y remarcó la necesidad de continuar «defendiendo los intereses de la comarca». Tras él, Pedro Javier Ciprés, concejal de Ráfales por Teruel Existe, puso en valor haber logrado representación y pidió un trabajo conjunto. «Queremos participar, proponer cambios y si hace falta ser críticos para defender los servicios», señaló. También el debate de las renovables entró en su discurso: «Teruel Existe seguirá luchando por lograr la paralización de macroproyectos invasivos y defender el paisaje y el sector turístico».

Coincidió María Teresa Crivillé, alcaldesa de Lledó y representante del PAR: «Estaremos a lado del que trabaje por todos los municipios, por lo que contar con nosotros», expresó. Muestra del apoyo fueron los dos votos a Camps, que, aunque no eran necesarios, el presidente agradeció. «Es una alegría que el PAR nos apoye, no ha sido sorpresa porque hemos trabajado más veces de la mano, y al igual que con el resto de fuerzas trabajaremos juntos», explicó Camps.

Segunda vez que el PP preside

Fernando Camps logra la presidencia en la tercera vez en la que concurre, y con ello entra en la institución el PP por segunda vez. En 2002, el primer consejo comarcal estuvo presidido por Ángel Meseguer, aunque no completó la legislatura al perder la alcaldía de Mazaleón, por lo que la presidencia pasó a manos del PSOE con José Román Roda. El mismo alcalde cretense bromeó con sus intentos por lograr la presidencia: «Presentándome tres legislaturas ya veía que se me pasaba el tiempo, se me ha caído el pelo y se vuelve blanco, pensaba que no llegaría, pero al final lo hemos conseguido y tenemos mucha ilusión y ganas».

Precisamente Camps se quiso agarrar a esa experiencia en la institución, donde es consejero desde 2011, y en el ámbito municipal para ponerla como aval: «Tantos años en Cretas y en la comarca me dan una experiencia que aplicaré, quiero ser el presidente de todos los vecinos de esta extensa y particular comarca y luchar porque todos cuenten con servicios de calidad».

Equipo de trabajo

La vicepresidencia y el resto del equipo de gobierno, por su parte, aún no están decididos, será en una semana cuando se comunique, aunque, como explicó el presidente, se tendrá en cuenta las aptitudes de cada consejero. Por su parte, las delegaciones las regirán únicamente los miembros del Partido Popular: «Teniendo mayoría no podemos dar delegaciones, pero entre todos haremos un buen equipo junto a los técnicos, que son muy buenos profesionales y cumplen un papel fundamental».

Además, el nuevo presidente expuso que estudia la posibilidad de dividir el Área de Servicios al Territorio atendiendo las recomendaciones del anterior equipo, que incluye, entre otros, el patrimonio, turismo, cultura o medio ambiente, e incluir un nuevo jefe de área. «Desde la antigua corporación se me comunicó que esa área iba muy cargada y lo vamos a tener en cuenta, después con el tiempo veremos si hay que hacer más cambios, pero hay que entrar despacio y con buena letra», subrayó.

Necesidad de inversiones

El nuevo equipo pondrá el foco, entre otros asuntos, en desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística para reforzar la comarca como destino. Sin embargo, se trabajará para mejorar el estado de bienestar de todos los habitantes. «Nuestra población mayoritaria, los mayores, deben estar bien atendidos, y los jóvenes, por su parte, tienen que poder desarrollar sus proyectos y quedarse en el pueblo». Para cubrir esas necesidades, remarcó que será necesaria financiación de calidad: «Somos un territorio disperso, pero merecemos proyectos e inversiones con los que desarrollar todo nuestro potencial, que es mucho».

Entre los aspectos inmediatos en los que trabajar, se encuentra el reciclaje: «Buscamos que el quito contenedor y el Porta a Porta sean la solución, aunque hay que explicar más a la gente para que se emplee bien y lograr este necesario reciclaje» Todo ello se llevará a cabo, aseguraron, con un trabajo en equipo: «Todas las fuerzas van a trabajar, que por eso tienen representación, y vamos a hacerlo con mucho consenso y diálogo como el habido en Cretas estos años».

19 consejeros

PP

10 consejeros (en 2019, 9) Fernando Javier Camps Juan (Alcalde de Cretas)

Nerea Caldú Gabalda (Alcaldesa de Fuentespalda)

Carlos Sorolla Gil (Concejal de Valderrobres)

Iñaki Urquizu Llop (Concejal de Beceite)

Rosa María Orona Nieto (Alcaldesa de Mazaleón)

César Bienvenido Alcober Timoneda (Concejal de Valdeltormo)

Jesús Diego Martí Gil (Concejal de La Portellada)

Frederic Fontanet Alcina (Alcalde de La Fresneda)

Carlota Núñez Monclús (Concejal de Calaceite)

Yolanda Herminia Alegre Serrano (Concejal de Valjunquera)

PSOE

3 consejeros (en 2019, 6) Francisco Javier Cortés Yáñez (Alcalde de Arens de Lledó)

Javier Fortuño Ibáñez (Concejal de La Portellada)

Mihaita Marius Haghiac (Concejal de Valderrobres)

Teruel Existe

3 consejeros

Juan Miguel Monclús Boira (Alcalde de Calaceite)

Inmaculada Antón Dilla (Concejal de Valdeltormo)

Pedro Javier Ciprés Mompel (Concejal de Ráfales)

PAR

2 consejeros (en 2019, 3)

María Teresa Crivillé Herrero (Alcaldesa de Lledó)

Raúl Bordás Sancho (Concejal de Valdeltormo)

CHA

1 consejero (en 2019, 1)

José Ignacio Belanche (Concejal de Valderrobres)