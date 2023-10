Villa Alegría abarrota Urrea de Gaén y la convierte en capital de la moda por un día

Si bien es cierto que las fiestas patronales de Urrea de Gaén se celebran en pleno agosto, este sábado de finales de octubre el pueblo parecía haber retrocedido el tiempo hasta uno de esos días de verano. Y ese era precisamente el objetivo de la urreana Alexandra Sesé, quien en lugar de presentar la nueva campaña de su marca de ropa (Nurrk) en un acto convencional decidió crear una verbena con la moda como protagonista. El evento, ‘Villa Alegría’, superó todas las expectativas y a él acudieron cientos de vecinos y visitantes de pueblos cercanos e incluso Zaragoza que abarrotaron la plaza del pueblo y disfrutaron de música, foodtrucks, un desfile de moda y hasta una rifa de un viaje a Nueva York que ganó la urreana Begoña Oliver. Aunque aparte del ambiente festivo, lo más importante de todo el evento fue «la oportunidad para dar a conocer el municipio» que la cita suponía. «Esto nos pone en el mapa, es una suerte que se realicen este tipo de iniciativas en un pueblo que no es muy grande pero que tiene mucho por dar», dijo una de las vecinas.

La plaza del pueblo se abarrotó de vecinos y visitantes durante Villa Alegría./ Marina Monreal.

Parte de los vecinos de Urrea ya pudieron conocer en su día la nueva campaña de Sesé porque muchos formaron parte de la sesión de fotos que la joven organizó en su pueblo, un lugar que lleva «por bandera donde quiera que vaya». Las imágenes incluso llegaron a proyectarse en Times Square a comienzos de octubre, pero el broche de oro no llegó hasta este sábado con el esperado desfile de moda, acto central de Villa Alegría. En él no hubo pasarela, ni tampoco grandes focos, pero a las modelos no les costó captar la mirada de todos los presentes. Una a una fueron apareciendo entre la multitud desde diferentes calles del pueblo para acabar desfilando entre un pasillo improvisado que el público respetó hasta el final. «Estaban más nerviosas que un desfile normal. El formato permitía que pudiera haber mucha más gente y que todos estuvieran cerca de ellas, pero lo han disfrutado. Yo me he emocionado mucho al ver todo. Ha sido un shock«, afirmaba emocionada Alexandra Sesé, quien apareció tras ellas entre aplausos de todos los presentes.

La nueva campaña de Nurrk, la marca de ropa creada por la urreana, también se pudo conocer en los dos puestos que se habilitaron. Para crearla la diseñadora se inspiró en sus dos mundos, Urrea de Gaén y Nueva York, y por ello mismo para la ocasión también decidió sortear un viaje a esta última ciudad entre cualquiera que adquiriera alguna de las nuevas prendas. La idea atrajo a vecinas y vecinos de pueblos aledaños como Híjar, Albalate, Calanda o Alcañiz, y también de Zaragoza, desde donde llegaron varios buses que se habilitaron para el evento. «Hemos participado para el viaje, pero aunque no se sorteara nada también hubiéramos venido. Este tipo de iniciativas son todo un lujo, y más en una zona en la que no se suelen realizar estos eventos de moda», celebraba una vecina hijarana. A todo ello, además, se sumaron los puestos de comida y bebida, y otros de comercio local como de los quesos artesanos Fanbar de Samper de Calanda, pueblo donde Sesé también hunde parte de sus raíces.

La ganadora finalmente fue la urreana Begoña Oliver, quien «no se lo esperaba para nada». «Cuando han dicho mi nombre me he quedado en shock», dijo. A ella también se unió otra afortunada, Irene Carrillo, vecina del pueblo que en cambió ganó un vale de 300 euros para un viaje con destino a elegir. En el momento en el que su nombre se anunció como el ganador no estaba presente, y por eso fue su madre quien se acercó para recoger el premio entre risas.

La madre de Irene Carrillo, ganadora de un vale de 300 euros para un viaje, y Begoña Oliver, ganadora del viaje a Nueva York, ambas urreanas, junto a Alexandra Sesé./ C.O.

La música siguió sonando, esta vez a cargo de la charanga Saca la Tocina al Sol Blues Band, quienes dirigieron a la multitud hacia el pabellón polideportivo, donde la noche terminó a lo grande con el concierto de Sofía Ellar y sesión de djs. Los presentes abandonaron una plaza en la que durante todo el día se pudo leer una gran pancarta con un mensaje que, igual que este día, probablemente no será olvidado por ningún urreano: ‘la vida es mejor en Villa Alegría’. «Estoy muy emocionada. Ha sido algo mucho más gran de lo que soñaba, todavía no soy consciente. Creo que me daré cuenta de su magnitud cuando pasen unos días”, dijo Sesé.