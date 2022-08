1.700 euros de multa por conducir una bicicleta con un pequeño motor en Alcañiz

La Policía Local de Alcañiz interpuso tres multas por un valor total de 1.700 euros por no tener seguro y matrícula y no haber pasado la ITV de una bicicleta antigua con un pequeño motor delantero que no alcanza los 25 kilómetros/hora. Entendieron que la Motobecano modelo Velosolex era un artefacto a motor con gasolina que necesita de permisos e incautaron la bici, lo que ha ocasionado que su propietario no pudiera disponer de ella durante nueve meses.

No solo eso sino que contratar a un abogado y procurador para reclamar judicialmente la bicicleta le hizo tener que gastarse alrededor de 1.000 euros entre todas las costas.

No solo se generó un perjuicio en el propietario de la bici, Pablo Pardo, natural de Maella, sino también para el mecánico que la estaba probando y reparando, un joven que se vio en el Juzgado porque la Policía lo denunció por conducir sin permiso (era menor de edad en ese momento) y al que se le iba a multar con los 1.700 euros.

Finalmente, en el Juzgado de Alcañiz no se vio así y se decretó el sobreseimiento y el archivo de la causa solicitado por la Fiscalía. Previamente, Tráfico confirmó que la bici no tenía ni número de bastidor ni de motor y tampoco ficha técnica por lo que no estaba catalogada; y la ITV también especificó que no contaba con ficha técnica.

El propietario de esta bicicleta, que data de mediados de los años sesenta, la dejó en el taller de Ángel Martínez para restaurarla por su experiencia en vehículos antiguos. Allí la tuvieron durante un año, tiempo en el que la desmontaron y buscaron piezas por Francia. Un día que uno de sus profesionales salió a probarla por las calles del municipio se topó con la Policía Local de Alcañiz, que le denunció.

Los agentes entendieron que era necesario que tuviera ITV, seguro y matrícula cuando ninguna de estas tres cuestiones se exigen en una bicicleta. «Lleva delante un motor que no alcanza los 25 km/hora, lo que ayuda con un rodillo a suavizar el pedaleo pero no se puede dejar de pedalear. Se construyó en la posguerra porque consumía muy poco, un litro cada 100 kilómetros», explica el propietario.