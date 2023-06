Los alumnos del colegio de Valderrobres se implican en la conservación del cauce del río Matarraña

Los alumnos del Colegio Vicente Ferrer Ramos de Valderrobres han sido los mejores guardianes del estado de la ribera del río Matarraña. Un nutrido grupo de niños y niñas de segundo ciclo de Primaria han participado durante la mañana del martes en la jornada de sensibilización sobre el río Matarraña que ha impulsado la Asociación Repavalde. De este modo, los más jóvenes de Valderrobres han participado activamente en la recogida de diferentes residuos que han encontrado aguas abajo del casco urbano.

Latas, vasos y diferentes plásticos han sido solo algunos de los objetos que los alumnos han podido recoger durante la mañana. «Hemos querido mostrar a los más pequeños que el río se debe de mantener y respetar pero que también es una arteria fluvial que siempre ha estado unida al disfrute y a los juegos de los valderrobrenses. Conocerlo y apreciarlo es la mejor manera de quererlo» ha explicado Gustavo Fontcuberta, presidente de Repavalde.

La actividad ha contado con una charla a cargo del valderrobrense e integrante de Repavalde, José Luis Bayod, quien ha explicado a los jóvenes alumnos cómo históricamente se ha aprovechado, utilizado, disfrutado y conservado todo el entorno de las riberas del Matarraña a su paso por la capital comarcal.

No obstante, la jornada también ha visibilizado el exceso de arbustos colonizadores que existen en el cauce y que en los últimos años han proliferado ante el abandono de muchos huertos, una menor presencia de ganadería extensiva y en muchos casos por las prohibiciones a la hora de poder efectuar podas y de llevar a cabo actuaciones de limpieza concretas para poder recuperar históricos accesos a las fincas y pasos de ganado existentes junto al río. «El estado actual del cauce del Matarraña es muy diferente al que conocimos nosotros. Siempre hemos querido protegerlo y hemos defendido que a la vez que tiene que respetarse el estado natural del río, debe existir también un equilibrio entre los usos y no hacerlo más inaccesible ni alejarlo de los que vivimos aquí», han explicado desde Repavalde.

La actividad se ha llevado a cabo precisamente en una zona que recientemente fue sometida a una limpieza y desbroce parcial por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Cabe recordar que desde la capital del Matarraña se lleva años solicitando a la CHE y ejecutivo autonómico una autorización para poder actuar en la limpieza del cauce y flexibilizar una normativa que causa numerosos problemas en los municipios ribereños del río. En 2019 se recogieron más de 4.500 firmas para solicitar a la Confederación su limpieza.

Gustavo Fontcuberta es el nuevo presidente de Repavalde./ J.L.

Recuerdan que cada vez que se produce una de las periódicas y súbitas riadas que se dan cada varios años en el Matarraña, los daños, a su juicio, son mayores debido a la gran cantidad de ramas, arbustos y árboles que en los últimos años han colonizado el cauce. «Vemos pasar el río por Valderrobres pero no podemos disfrutarlo y llevamos años observando cómo lo disfrutan más los visitantes haciéndose fotos que los propios vecinos, especialmente los más jóvenes que ya no ven el río como un elemento de disfrute si no como algo muy inaccesible», subraya Fontcuberta, quien añade que el Matarraña «siempre fue una arteria en la que existía una gran convivencia entre el río y vecinos de todas las edades. Ahora no es así porque resulta muy difícil en muchos casos poder acceder al río».

Renovación de la junta tras 20 años de historia

Todo ello después de que la asociación Repavalde renovase este año su presidencia y junta directiva. De este modo, Fontcuberta releva a Antonio Segura, quien durante todos estos años presidió la entidad. A Fontcuberta le acompañan José Luis Bayod, Isabel Gil, José Ramón Ayza, Patricia Alejandre, Carlos Nériz y Alba Berge. La Asociación Cultural para la Recuperación del Patrimonio de Valderrobres (Repavalde) nació en 2003 con el objetivo básico de animar a los poderes públicos a la reconstrucción del tramo derruido de la iglesia parroquial de Valderrobres.

Con ese objetivo, consiguió recoger en un mes más de siete mil firmas de apoyo a un manifiesto y a un memorando que fueron presentados a las Cortes de Aragón, consiguiendo la aprobación de una Proposición No de Ley, votada unánimemente por todos los grupos políticos, instando al Gobierno de Aragón a acometer las obras de reconstrucción. El principal objetivo se consiguió en 2009 cuando se concluyó la reconstrucción del templo parroquial gótico de Valderrobres.

Fue precisamente desde Repavalde desde donde surgió la Fundación Valderrobres Patrimonial ‘Asunción Tomás Foz’. Desde entonces la asociación se ha marcado nuevos objetivos entre los que cabe destacar el apoyo a la creación de la fundación Valderrobres Patrimonial, la restauración de las cruces de termino y de los elementos patrimoniales recuperados durante las obras de la iglesia, así como la publicación de textos y ensayos de interés para la cultura Valderrobrense.

Estos y otros objetivos han estado siempre orientados a la recuperación del patrimonio de Valderrobres de tipo artístico, histórico, ambiental o de cualquier índole así como su difusión popular y la dinamización de la vida cultural de la localidad.