Andorra intensifica la vigilancia de las cuarentenas

Las fuerzas de seguridad van a intensificar la vigilancia del cumplimiento de las cuarentenas en Andorra y los controles de las entradas y salidas por caminos para revertir la «situación crítica» en materia de salud pública y cazar a los que no mantienen la cuarentena. La localidad ya lleva una semana en confinamiento perimetral y con las limitaciones de la fase 2 y este jueves el Gobierno de Aragón prorrogó la orden para que estuviera otros siete días más.

La Villa Minera lleva contabilizados 162 positivos y se siguen realizando PCR y notificando nuevos casos diarios. Muchos de ellos, personas que ya estaban confinadas al ser contactos de otros positivos. Los indicadores muestran una «elevada afectación» que se debe tanto a la presencia de brotes de diverso tipo como a la transmisión comunitaria mantenida, lo que justifica que por ahora se mantengan las medidas adoptadas según se asegura en la orden.

Desde el Ayuntamiento insisten en que los que no cumplen son una minoría y la «práctica totalidad» de los vecinos están respetando las normas pero lo cierto es que en la Junta de Seguridad Local celebrada ayer se hizo especial hincapié en redoblar las medidas tanto para que se respeten las cuarentenas como para que no se entre ni se salga del municipio si no es con motivo justificado como el laboral, sanitario o educativo, entre otros.

Al cierre de esta edición, el Consistorio estaba esperando que la consejería de Sanidad redactara la instancia para poder solicitar el listado de nombres de todas las personas que deben permanecer en cuarentena en sus domicilios para «realizar un seguimiento exhaustivo» por parte de las fuerzas de seguridad. «La práctica totalidad están cumpliendo y me siento orgulloso de ello pero hay algún incívico o indeseable que puede poner en riesgo el trabajo de todo un pueblo por eso se va a hacer seguimiento exhaustivo de todo aquel que no cumpla. Se le aplicarán sanciones, que además son muy elevadas», dijo ayer el alcalde, Antonio Amador, en un comunicado en la televisión municipal.

Se vigilan los caminos

También se va a reforzar el operativo que desde el viernes pasado controla con personal de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil las entradas y salidas de la localidad en dos puntos, el de Alcañiz-Alcorisa y el de Albalate del Arzobispo; y se cerró con new jerseys el acceso desde la carretera de Alloza.

En la última semana se ha detectado que hay personas que entran y salen de la localidad por caminos fuera del núcleo urbano como desde el polígono, por la carretera de Alloza hasta San Macario, de San Macario hacia Alcorisa o el propio camino que pasa por debajo del puente de la Sindical. Se van a controlar los caminos y pistas forestales al igual que la A-223 y las rotondas de acceso al polígono y a la A-1402; y, como advirtió ayer Amador, «quien se los salte o retire vallas recibirá una sanción ejemplar».