El Bajo Aragón tendrá unas cuentas «continuistas» de 5 millones para 2024

La Comarca del Bajo Aragón tendrá un presupuesto «continuista» de 5.099.168 euros para 2024, que aumenta en un 11% respecto al año anterior. Las cuentas salieron adelante este jueves en un pleno ordinario con los votos a favor del equipo de gobierno PP-TE y PAR. Por su parte, PSOE, Ganar y Vox se abstuvieron.

«Me gustaría que estuvieran dotados de una mayor cuantía económica, pero la comarca es un entre prestador de servicios, no recaudador. Prácticamente casi todo el dinero que recibimos del Gobierno de Aragón es con carácter finalista, por lo que si no percibimos más dotación, los presupuestos difícilmente pueden variar», explicó el presidente comarcal, José Miguel Celma (PP), quien aseguró que pediría al Ejecutivo autonómico que «trate a las comarcas como se merecen», ya que son «prestadoras de servicios fundamentales para mantener la población». Asimismo, reconoció que las cuentas son «continuistas» de las del equipo de gobierno anterior (PSOE-PAR) puesto que los números «no se ven igual desde el gobierno que desde la oposición».

En la misma línea, el vicepresidente comarcal, Alberto Carmona (TE), se refirió a los presupuestos como «realistas» teniendo en cuenta que «muchas de las partidas no pueden modificarse porque están asignadas a servicios». También los calificó como los «más sociales», debido a que la partida de servicios sociales se ha incrementando en 200.000 euros.

«Con estos mimbres, estos cestos», dijo por su parte la portavoz del PAR, Nuria Espallargas, quien reiteró adjetivos como «realistas» para definir unos presupuestos que «reconocen los gastos reales y las necesidades actuales». También los tildó de «continuistas» ya que «no se ha hecho ni más ni menos que en legislaturas anteriores», y de «abiertos» porque «prevén las necesidades futuras» mediante partidas dotadas con 1 euro.

Respecto a los partidos que se abstuvieron, el PSOE explicó que hubiera sido «absurdo» votar en contra de unas cuentas «continuistas con las del gobierno anterior presidido por los socialistas». Eso sí, el portavoz, Javier Baigorri, subrayó la «contradicción» del Partido Popular que «criticó fuertemente los presupuestos del 2023 por ser irreales». El voto «de confianza» se debió también a que las dos enmiendas presentadas fueron aceptadas. «Son la adquisición de una furgoneta de transporte social adaptado y la mejora de la gestión financiera para obtener ingresos que se puedan aplicar a servicios, en lugar de subir tasas», detalló Baigorri. En lo que estuvieron totalmente en contra fue en «el aumento en un 39% del gasto político, dirigido a pagar los sueldos de los consejeros«.

También el portavoz de Ganar, Aitor Clemente, dijo que desde su partido «no entendían la liberación de dos personas» ni «la creación de tres nuevas delegaciones de las que desconocen cuáles son las funciones de sus respectivos consejeros». Una de las enmiendas rechazadas iba dirigida a este «gasto político». Del total de propuestas presentadas, Clemente lamentó que se aprobaran tan solo «menos de un 15%». Asimismo, mostró su «preocupación» por la financiación de la institución y anticipó que tocaría afrontar una «reestructuración». «Nos preocupa que en el presupuesto haya 40 partidas abiertas con 1 euro esperando a los remanentes para complementarlas», subrayó. Pese a ser unas cuentas «decepcionantes» con «pocas novedades» se abstuvieron para mostrar «confianza» en el quipo de gobierno. «Veremos el planteamiento que hacen el año que viene. Esa será la prueba de fuego», aseguró.

El presidente comarcal, José Miguel Celma, respondió a PSOE y Ganar que la liberación del presidente y vicepresidente estaba justificada por la carga de trabajo asumida. Respecto a las «tres nuevas consejerías», defendió que una de las delegaciones, la de Personal, la asumirá él; y otra, la de Servicio Social de Base y Centro Comarcal de Información y Servicio a la Mujer e Inserción Laboral, el vicepresidente Alberto Carmona. Por tanto, al estar los dos liberados «no cobrarán por asistencias» y «económicamente hablando seguirá habiendo 13 delegaciones». Además, la delegación de Agricultura sustituye a la anterior de Maquinaría.

En cuanto a Vox, su portavoz, Carlos Andreu, solo intervino para recalcar que el gasto de personal supone un 67,21% del presupuesto comarcal.

Un local para los servicios sociales y una nueva furgoneta

El gasto en el área de servicios sociales, que aglutina más de la mitad del presupuesto (2.863.503 euros), se ha incrementado en 200.000 euros. Una de las razones es el aumento de la ayuda a domicilio de dependientes -servicio que el Gobierno de Aragón encomienda a las entidades comarcales- de 1.500 a 1.816 horas mensuales. Para ello, la plantilla pasará de 13 a 14 auxiliares. Por otro lado, se contratará a un técnico en gestión, un educador social y una psicóloga a media jornada para mejorar la prestación de los servicios sociales.

La inversión más grande de este 2024 se realizará también en esta área. Se adquirirá un nuevo local para los servicios sociales a pie de calle a través de un préstamo de 232.000 euros. Además, se comprará una furgoneta para el transporte social adaptado con un coste presupuestado de 60.000 euros, que se financiará con una subvención del grupo de acción local Omezyma (hasta 40.000) y un préstamo (20.000). El vehículo actual, aunque lleva el mantenimiento al día, tiene ya más de 500.000 kilómetros, por lo que se quiere prever su sustitución.

La Comarca del Bajo Aragón no tiene endeudamiento -de hecho, goza de un superávit de más de 1 millón de euros-, sin embargo desde el equipo de gobierno han optado por solicitar créditos para «no perder liquidez». Por su parte, el portavoz socialista, Aitor Clemente, criticó que se vayan a contraer préstamos para la adquisición de un nuevo local en vez de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Aragón o el Ayuntamiento de Alcañiz para remodelar un edificio ya existente.

Segunda fase del compostaje comunitario

El área de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), dotada con 679.765 euros, se lleva un 13,3% del presupuesto. Más de 400.000 euros -de los cuales 320.000 están subvencionados- se destinarán a la segunda fase del proyecto de compostaje comunitario. 10 municipios ya reutilizan sus residuos orgánicos (restos de comida, de frutas y verduras, y cáscaras de huevo) en forma de compost y el objetivo es que las 9 localidades restantes comiencen a hacerlo en 2024.

Por su parte, el área de Turismo tiene asignados 277.821 euros (un 5,4%), de los cuales 200.000 euros provienen del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2021. Entre las iniciativas que se van a favorecer se encuentra la vía verde Valfambra que unirá Teruel con Alcañiz, el proyecto Tierra de Centenarias que pone en valor las oliveras más longevas, el parque temático de réplicas de dinosaurios ‘Extinción’ de Las Parras de Castellote, y la nueva experiencia turística en torno al tambor.

Deportes contará con 256.131 euros (un 5%). Como novedades, se adquirirá un controlador digital para tomar los tiempos en las competiciones deportivas y se implementará una experiencia piloto de clases deportivas vía streaming. «Solo disponemos de cuatro trabajadores, por lo que nos es muy difícil llegar a todos los pueblos. Además, los horarios de las actividades presenciales nunca encajan a todo el mundo. De esta forma pretendemos llegar a más localidades más días», explicó el presidente comarcal. Además, se busca hacer frente al problema «endémico» de la falta de monitores deportivos cualificados en el Bajo Aragón. También se destinará financiación al Circuito de BTT Comarca del Bajo Aragón.

En el caso de Cultura, el área percibirá 82.912 euros (1,6%), de los cuales una parte se destinará a apoyar iniciativas locales. Celma subrayó el aumento de la subvención para el festival de cine internacional Luis Buñuel de Calanda y la concesión de una ayuda al festival de Micromúsicas de Valdealgorfa.

El resto del gasto se reparte entre Juventud (57.237 euros), Patrimonio (18.433), Nuevas Tecnologías (4.000), Vertebración (2.500), Agricultura (1.000) y Medio Ambiente (206). A estás áreas hay que sumarles las que se destinan a salarios (Administración con 528.926 euros, Altos Cargos con 207.601 y Agencia de Empleo con 1000.466) y la de Deuda Pública (18.662).

Toma de posesión del consejero de TE

En el pleno ordinario celebrado este jueves tomó posesión como consejero comarcal de Teruel Existe, Ricardo Moreno, en sustitución de Gerardo Villarroya, que dimitió el pasado mes de noviembre por motivos personales y laborales. Moreno es concejal en Foz Calanda.