El bus escolar entre Alcañiz y Caspe comenzará a circular este jueves tras años de reivindicaciones

Las familias de los 28 bajoaragoneses que estudian Formación Profesional en el IES Mar de Aragón de Caspe respiran tranquilas un mes después de que arrancase el curso escolar: por fin un autobús llevará a sus hijos desde Alcañiz y los traerá de vuelta. A partir de este jueves, 19 de octubre, se acabarán los malabares que cada día han estado haciendo los padres para trasladar a los jóvenes en sus coches particulares. Un autobús recogerá a los estudiantes en los alrededores del IES Bajo Aragón a las 7.45 y los buscará en el instituto caspolino a las 14.30 para regresarles al mismo punto de partida. El logro conseguido por las familias -tras reunirse con los Ayuntamientos de Alcañiz y Caspe y las Comarcas del Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe, y convocar una nutrida manifestación– pone fin a años de reivindicaciones, iniciadas por los alumnos de cursos anteriores.

La «buena noticia» la han recibido los propios alumnos este miércoles por la mañana de boca de la directora del IES Mar de Aragón de Caspe. En seguida, han llamado a sus padres para celebrarlo. «Estamos muy contentos. Ha merecido la pena todo el esfuerzo nuestro de este año, así como el que hicieron en años anteriores para que llegásemos hasta aquí. Queremos dar las gracias a los Ayuntamientos, Comarcas y Diputación de Teruel, y a todos los medios de comunicación que han visibilizado nuestra lucha. Nos hemos sentido muy apoyados por todos», ha contado Sonia Bosque, madre de la alcañizana Laura Espinosa, matriculada en el grado de Guía en el medio natural y de tiempo libre.

Asimismo, ha expresado que su deseo es que esta ruta escolar Alcañiz-Caspe «sirva para siempre». «Nuestros hijos son alumnos este año y al que viene, pero el curso siguiente volverán a entrar otros jóvenes. No queremos tener que volver a lucharlo«, ha detallado, al tiempo que ha subrayado que esta línea repercutirá positivamente en las matrículas de FP del IES caspolino.

El IES Mar de Aragón pagará, de momento, la ruta

La consejería de Educación del Gobierno de Aragón ha confirmado a La COMARCA que este jueves, si no hay ningún contratiempo, la ruta comenzará a funcionar. Le falta todavía un último permiso a la empresa que realizará el servicio, Hife, que llegará a lo largo de este miércoles. El responsable de la compañía en Aragón, Roberto Mateo, ya aseguró a este medio que disponían de los medios para asumir la línea.

El autobús que se empleará para llevar a cabo el servicio será el mismo que ya realiza la ruta inversa Caspe-Alcañiz, como ya se barajó desde el Servicio Provincial de Educación en Teruel. El director provincial, José María Castán, ya explicó durante su visita al colegio de Alacón que «les gustaría que los alumnos bajoaragoneses que van a estudiar a Caspe pudieran hacer uso de la ruta que Hife ya realiza en sentido contrario». «Sería una solución sencilla con un coste mínimo, una empresa ya disponible y sin necesidad de licitar una nueva contratación. Solo habría que buscar el mecanismo para que ese autobús pudiera coger viajeros en las dos direcciones», añadió.

Esto significa unificar dos líneas -la existente y una nueva- con un coste aproximado de 3.500 euros al mes, según fuentes que participaron en las reuniones con Hife consultadas por La COMARCA.

Por el momento, será el IES Mar de Aragón de Caspe quien costee la ruta y después Educación le reembolsará el gasto. Todavía está por determinar si será el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza o el de Teruel quien pagará la línea.

Enquistada por un problema burocrático

Cabe recordar que la contratación de la línea entre Alcañiz y Caspe ha estado un mes enquistada por ser interprovincial. Intervención del Servicio Provincial de Zaragoza, quien según la normativa de transporte escolar tendría que costear la ruta porque el instituto en cuestión está en la provincia zaragozana, interpretaba que en la capital bajoaragonesa ya se oferta FP y por eso no podía licitar la ruta a Caspe.

Por otro lado, aunque el Servicio Provincial de Teruel, que ya costea la ruta Caspe-Alcañiz, hubiese querido hacerse cargo del trayecto inverso, no podía, según la consejería de Educación. Un requerimiento de Intervención de la DGA recuerda que Teruel sólo puede contratar rutas que tengan como destino un centro de la provincia turolense.

Sin embargo, en el anterior curso 2022-2023, el Servicio Provincial de Teruel autorizó una excepcionalidad para costear el autobús para «garantizar el derecho a la educación». La anterior directora del Servicio Provincial de Teruel, Mamen González, fue quien firmó un documento argumentando las razones por las que debía de financiarse la línea Alcañiz-Caspe y se autorizó un presupuesto, con el respaldo del departamento de Educación del Gobierno de Aragón, entonces dirigido por Felipe Faci (PSOE). Según fuentes del Servicio Provincial de Teruel que participaron activamente en el proceso -consultadas por La COMARCA- la excepcionalidad es una cuestión de «voluntad política» que requiere «actuar más allá de la literalidad de la norma».

No obstante, la ruta no se llegó a licitar porque ninguna empresa de autobuses de la zona aceptó la oferta. Lo consideraron un servicio «deficitario«, ya que no disponían ni de personal suficiente ni de un vehículo grande en la franja horaria requerida.