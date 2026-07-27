Casi sin cobertura y sin ES-Alert en el desalojo de Cuevas de Cañart: «Nos hubiéramos podido preparar mejor»

La intensa columna de humo negro que aumentaba cada vez más al oeste de Cuevas de Cañart fue el primer aviso de desalojo, el pasado viernes por la tarde, para muchos vecinos de la localidad. El incendio de Ejulve se acercaba. Sin embargo, no sonaron los móviles, ni se iluminaron las pantallas con el temido ES-Alert, ya que la falta de cobertura se interpuso en la llegada del aviso a los 70 habitantes que fueron evacuados. El operativo comenzó, entonces, a la vieja usanza: Fueron informados por medio de la sirena de la megafonía del Ayuntamiento, el pregón y el equipo de Guardia Civil que se acercó hasta el pueblo.

Algunos vecinos, como Olaya Molina han asegurado estar indignados por los problemas de coberturas. Ella se encontraba en la piscina con sus hijos cuando vio el humo: "Estamos preocupados porque esto (el incendio) ha sido importante y, de haber llegado la alerta, nos podríamos haber organizado y preparado mejor". Molina, que estaba con seis de sus nueve hijos, asegura que salieron asustados hacia Alcorisa, donde pasaron las dos noches que estuvieron evacuados. "Allí nos han tratado genial", añade.

Avisada por unos vecinos

Por otro lado, Mercedes Sanmiguel salía de trabajar sobre las 14.00 y se dirigía a tomar un refresco a la piscina, cuando los propios vecinos la avisaron de que había que desalojar el pueblo. Enseguida, se acercó a su casa, recogió a su hijo mayor y salieron con el coche. "No cogí ni ropa ni nada. Más tarde llegó mi marido y pidió permiso a la Guardia Civil para coger lo indispensable", señala.

El mensaje ES-Alert fue enviado por el Gobierno de Aragón poco después de que se informara a la alcaldesa Rafaela Liébana de la orden de evacuar, sobre las 14.20, pero no llegó por las incidencias con el único poste telefónico que hay en Cuevas de Cañart. Hace seis años, Movistar instaló una antena para dar cobertura al pueblo, pero una restricción por parte del área de Patrimonio de DGA impidió que el servicio se implementara al 100 %. "Tenemos banda ancha por todo el pueblo, pero no se conecta y vamos muy justos de cobertura todo el año. Cuando vienen turistas, se colapsa y podemos estar tres o cuatro días sin nada de cobertura", explica la alcaldesa, Rafaela Liébana.

Un esperado regreso

En general, el desalojo se desarrolló sin incidencias y muchos vecinos destacaron la rapidez con la que se reunieron en la plaza para abandonar el pueblo. 70 personas dejaron atrás sus hogares, muchos de ellos personas mayores, mientras que seis vecinos decidieron quedarse a defender el casco urbano y las granjas. "Ellos se conocían la zona y fueron de gran ayuda. Estoy muy agradecida porque se jugaron la vida para ayudarnos a todos", destaca la alcaldesa. De hecho, gracias a tres voluntarios que bajaban de ayudar en Molinos, la ermita de San Juan se salvó de las llamas. Todos los desalojados pudieron regresar este pasado domingo gracias a la buena evolución del incendio, que se encuentra estabilizado.