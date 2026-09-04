Caspe y Andorra encaran el estreno en Tercera Federación con la pretemporada ya superada

La espera llega a su fin. El Club Deportivo Caspe y el Andorra Club de Fútbol ya están preparados para echar a rodar una nueva temporada en Tercera RFEF. Después de varias semanas de preparación en las que ambos conjuntos han ido perfilando sus plantillas y poniendo a punto sus nuevos proyectos, los dos representantes del territorio debutarán este domingo 6 de septiembre a las 19.00, aunque lo harán con escenarios diferentes: el Caspe visitará al Atlético Monzón y el Andorra recibirá al Binéfar.

Caspe y Andorra afrontan la campaña 2026/2027 con objetivos diferentes, pero con la intención común de seguir creciendo en una categoría en la que ambos quieren hacerse un hueco entre los protagonistas. El conjunto caspolino vuelve a partir con la mirada puesta en la zona alta después de haber disputado dos promociones de ascenso en las tres últimas temporadas, mientras que el Andorra afronta su tercer curso consecutivo en Tercera RFEF después de haber logrado una permanencia solvente en su estreno.

El Caspe llega lanzado

El equipo dirigido por Javi Romero ha completado una pretemporada especialmente positiva. El conjunto caspolino ha disputado seis amistosos y ha conseguido cinco victorias, encajando únicamente una derrota. El balance se traduce en una clara línea ascendente antes de afrontar el primer partido oficial.

El Caspe comenzó su preparación imponiéndose al Montecarlo por 1 a 2 y continuó con una victoria por la mínima ante el Alcañiz por 1 a 0. Posteriormente, superó al Ebro 0 a 2 antes de sufrir su único tropiezo del verano frente al Calamocha, de Segunda RFEF, por 0 a 2. El conjunto caspolino siguió la pretemporada con goleada al Club Deportivo Fuentes por 0 a 5 y cerró la preparación con otro triunfo a domicilio ante el Atlético Cariñena por 0 a 2. En total, 12 goles a favor y apenas tres en contra en los seis encuentros disputados.

El buen rendimiento durante estas semanas refuerza las expectativas de un equipo que mantiene buena parte del bloque que la pasada campaña volvió a pelear por el ascenso y que ha incorporado nuevas piezas para afrontar con garantías un curso largo y exigente.

Un Andorra en construcción

En el caso del Andorra, la preparación ha dejado un balance algo más equilibrado, aunque también con motivos para el optimismo. El conjunto andorrano ha disputado seis amistosos, con tres victorias, dos empates y una derrota, en una pretemporada marcada por la llegada al banquillo de Fonsi Nadales.

El nuevo proyecto comenzó con un empate a uno frente al IPC en Huesca. Después llegaron dos triunfos consecutivos ante el Villa de Alagón, por 1 a 2, y el Cariñena por 0 a 1, antes de empatar a dos frente al Vinaròs. El Andorra sufrió su única derrota por 0 a 2 ante el Barbastro, mientras que cerró la preparación con un empate a uno frente al Alcañiz. En este último encuentro, los pupilos Nadales se impusieron en la tanda de penaltis para despedir el verano con buenas sensaciones.

La pretemporada ha servido así para que Nadales vaya ensamblando una plantilla con numerosas novedades, pero también con futbolistas que conocen bien la categoría y que serán importantes en el objetivo de consolidar al Andorra en Tercera Federación.

Un inicio exigente para Caspe y Andorra

El calendario no concede demasiado margen para aclimatarse a la competición. El Caspe arrancará fuera de casa ante el Atlético Monzón y afrontará después dos compromisos de máxima exigencia: primero visitará al Huesca y, una semana más tarde, recibirá al Deportivo Aragón. Tras ese arranque, el calendario llevará a los caspolinos a Binéfar antes de recibir al Épila.

El primer derbi territorial entre los dos representantes llegará el 22 de noviembre, en la duodécima jornada, con el Andorra como local. La segunda vuelta volverá a ofrecer el enfrentamiento en abril. Será el 4 de abril, en la jornada 29, cuando el Caspe reciba al Andorra en el último duelo directo de la temporada entre ambos.

Para el conjunto minero, el estreno será ante su público contra el Binéfar. Después visitará al Épila y recibirá al Cuarte, antes de desplazarse al campo del Brea. En las primeras jornadas también tendrá que enfrentarse al Ejea y al Belchite, por lo que tendrá desde el principio varios partidos de nivel para calibrar sus posibilidades.

Con las plantillas renovadas y una pretemporada que ya ha dejado las primeras conclusiones, Caspe y Andorra están preparados para volver a competir. Este domingo comenzará la carrera por los objetivos de una temporada que se prolongará hasta el 9 de mayo y que volverá a tener al fútbol del territorio como protagonista en Tercera Federación.