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17 AGO 2026|

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El trofeo se queda en Los Rosales: El CD Caspe se lleva el derbi ante el Alcañiz en un igualado partido de pretemporada

El conjunto caspolino se impone por 1 a 0 gracias a un gol de Ciriano tras el descanso en un encuentro con pocas ocasiones y buenas sensaciones para ambos equipos

Los once futbolistas del Alcañiz C.F. que comenzaron el derbi frente al CD Caspe / Cedida
Los once futbolistas del Alcañiz C.F. que comenzaron el derbi frente al CD Caspe / Cedida

Jesús Burgos17 08 2026

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AlcañizCaspe

DeporteFútbol

El Club Deportivo Caspe se llevó este domingo el Trofeo Excelentísimo Ayuntamiento de Caspe tras imponerse por 1 a 0 al Alcañiz Club de Fútbol en el campo de Los Rosales. El derbi comarcal, correspondiente al partido de pretemporada de las fiestas patronales de la capital del Bajo Aragón-Caspe, estuvo marcado por la igualdad, el intenso trabajo defensivo y las escasas ocasiones de gol.

El encuentro sirvió a ambos equipos para continuar acumulando minutos y sensaciones de cara al inicio de sus respectivas competiciones, previsto para el próximo 6 de septiembre. Sobre el césped se enfrentaron dos equipos llamados a estar en la parte alta de sus respectivas categorías: un C.D. Caspe que competirá en Tercera RFEF y un Alcañiz C.F. que afrontará una nueva temporada en Regional Preferente.

Antes del comienzo, Alicia y Manuela, damas de las Fiestas de San Roque 2026, fueron las encargadas de realizar el saque de honor, poniendo el broche festivo a una jornada que permitió recuperar el fútbol en Los Rosales durante las fiestas patronales de Caspe.

Un partido con pocas ocasiones

El choque tuvo el guion habitual de un encuentro de pretemporada, con dos equipos bien trabajados y todavía en plena fase de preparación. La igualdad fue máxima durante buena parte del partido y ninguno de los dos conjuntos consiguió generar demasiadas oportunidades claras.

El Alcañiz ofreció una imagen especialmente sólida. El conjunto bajo aragonés se mostró bien armado, con un importante esfuerzo físico y un bloque bajo que dificultó mucho la circulación ofensiva del Caspe. Las ayudas defensivas y la buena ocupación de los espacios permitieron a los alcañizanos cerrar prácticamente todas las vías hacia su portería.

Los caspolinos, por su parte, trataron de llevar el peso del encuentro, aunque se encontró con un rival muy ordenado y con pocas fisuras. El choque avanzó con mucha disputa en la zona central y con pocas llegadas claras a las áreas.

Ciriano decide el derbi

Cuando todo apuntaba a que el encuentro podía terminar sin goles, una acción aislada terminó decantando la balanza del lado local. Una jugada que inicialmente no parecía entrañar demasiado peligro acabó condicionada por un rebote que permitió al Caspe encontrar el camino del gol.

Ciriano fue el encargado de culminar la acción en la segunda mitad y establecer el definitivo 1 a 0 en el marcador. El tanto llegó después de una buena jugada de Marvin, que participó de forma decisiva en la acción ofensiva que terminó dando la victoria al conjunto caspolino. El Alcañiz buscó reaccionar en el tramo final, pero el marcador ya no se movería. El conjunto alcañizano mantuvo su buena organización defensiva y continuó compitiendo hasta el último minuto, dejando una imagen positiva pese a la derrota.

Más allá del resultado, el partido permitió a ambos entrenadores seguir evaluando a sus plantillas y comprobar el estado de forma de sus jugadores a pocas semanas del inicio oficial de la temporada 2026/2027.

Debut de dos canteranos del CD Caspe

La jornada dejó además una noticia especialmente positiva para el caspolinismo. Dos jugadores procedentes de la cantera, Pitarch y Hugo Diego, tuvieron sus primeros minutos con el primer equipo. Sus debuts suponen un reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos años en las categorías inferiores del Club Deportivo Caspe y una muestra de la apuesta del club por los jóvenes futbolistas de la localidad.

El conjunto caspolino celebró también el triunfo junto a una afición que volvió a responder durante las Fiestas de San Roque. El Trofeo Excelentísimo Ayuntamiento de Caspe se quedó así en casa en una tarde en la que el resultado fue prácticamente lo de menos dentro de la preparación de ambos equipos.

El Caspe volverá a competir el próximo domingo 23 de agosto en Rosales, donde se medirá al Club de Fútbol Calamocha, recién ascendido a Segunda RFEF, en otro exigente compromiso de pretemporada. Por su parte, el Alcañiz tendrá una nueva oportunidad para seguir afinando su preparación este jueves 20 de agosto, cuando se enfrentará al Huracán Club Deportivo. El objetivo de ambos conjuntos pasa por llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la competición del próximo 6 de septiembre.

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