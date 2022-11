Caspe pone el foco en la autoprotección y la defensa personal femenina

El Ayuntamiento de Caspe ha programado unos cursos de autoprotección y defensa personal femenina, impartidos por el Club Deportivo ‘Sé defenderme sola’. A través de seis jornadas (14, 16, 21, 23, 28 y 30 de noviembre) se pretende formar a las ciudadanas que acudan a las clases y que adquieran las competencias físicas, psíquicas y estratégicas para prevenir y resolver cualquier situación de violencia de género.

Alicia Clavería, concejal de Mujer e Igualdad del consistorio caspolino, explicó que para esta actividad se han agotado las plazas «poco después de abrir las inscripciones», lo que denota la gran demanda que hay en la Ciudad del Compromiso y el interés que suscita recibir dicha formación. Asimismo, desde esta concejalía no se descarta volver a realizar la actividad en un futuro para dar cabida a más ciudadanas.

Estos cursos están orientados a mujeres de más de 12 años, aunque las menores de 16 deben presentar un justificante o acudir acompañadas de un familiar. Durante las seis jornadas que durará, el club deportivo impartirá una master class y tratará cómo se debe actuar ante diversos casos como una agresión sexual, o se enseñarán diversas técnicas como sueltas de agarre, golpeos y atemis. También se tendrá en cuena la gestión del estrés y el miedo para actuar en las posibles situaciones.

«Nosotros asemejamos la vida a un semáforo. Por suerte vivimos en una sociedad que nos lo muestra casi siempre en verde. Pero hay momentos del día en los que tenemos que ponernos en ámbar y alguna vez en la vida en los que tenemos que ponernos en rojo. Y eso es lo que nosotros enseñamos a gestionar», metaforizó un responsable del club ‘Sé defenderme sola’. Un ejemplo de situación en la que aprenderán a actuar las alumnas de este curso es en una fiesta, desplazamientos en horas nocturnas, etc. «Que sea una situación ámbar no significa que no tengamos que acudir, simplemente hay que saber cómo actuar y saber cómo prevenir posibles situaciones«, detalló el responsable de las clases.

Por su parte, Alicia Clavería señaló que «la violencia de género sigue muy presente, pese a lo que intentan defender los negacionistas, y desde esta concejalía tratamos de atajarla con nuestros medios, como es la divulgación o la formación como en este caso».