Repollés mantiene que el Hospital de Alcañiz se adjudicará en el primer trimestre de 2021

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu; y la concejal María Milián con el fin de abordar la situación del futuro Hospital Comarcal, con las obras paradas desde hace año y medio y acumulando retrasos para volverse a licitar.

Según explica el Ayuntamiento en nota de prensa, Repollés ha expuesto al equipo de gobierno municipal la situación del expediente administrativo: «una vez resuelto el contrato con la anterior

adjudicataria, la nueva licitación se realizará a través de cinco lotes. En estos momentos, el nuevo proyecto de Hospital está en tramitación administrativa entre la consejería de Sanidad y la consejería de Hacienda. Una vez obtengamos el visto bueno, podremos llevarlo al Consejo de Gobierno y tras el plazo de exposición pública, procederemos a su licitación”.

Tal y como dijo en las Cortes de Aragón hace unas semanas, la consejera de Sanidad ha explicado a Ignacio Urquizu y a María Milián que el objetivo es licitar las obras del futuro hospital de Alcañiz antes de que acabe este año para poder proceder a su adjudicación en el primer trimestre de 2021.

Por su parte, el alcalde de Alcañiz le ha transmitido a Repollés la necesidad que existe no sólo en la ciudad, sino en toda el área sanitaria. “El Hospital es una de las demandas históricas y no podemos esperar mucho más. Confío plenamente en el Gobierno de Aragón y sé que están comprometidos con esta obra. Por ello, tras la reunión, hemos comprobado que existe una clara voluntad política y que muy pronto saldrá de nuevo a licitación. Es mucho tiempo de espera y los alcañizanos no podemos permitirnos más retrasos”, ha concluido Urquizu.

A su vez, Milián ha manifestado la necesidad que existe en el área sanitaria de Alcañiz, destacando que, «a diferencia de proyectos anteriores, éste sí que es un hospital público». “Nosotros siempre nos comprometimos con un hospital público y confiamos en que muy pronto se reanuden las obras”, ha manifestado la edil.

Finalmente, el equipo de gobierno municipal ha invitado a la consejera a visitar Alcañiz tan pronto como sea posible, una vez el proyecto ya esté aprobado por el Consejo de Gobierno. “Sira Repollés sabe que Alcañiz es su casa y estoy seguro que muy pronto visitará la ciudad. Nos gustaría que pudiese exponer el proyecto y los diferentes lotes que conformarán la licitación”, ha afirmado el alcalde.