Elise Ventura: «Ha sido difícil la organización pero creo que va a gustar mucho»

¿Cómo han ido las actividades de CaspEstival que ya se han realizado?

Sin embargo, la gran parte de la programación está prevista para estos próximos días, ¿qué hay preparado?

Están prohibidas las fiestas al uso, por lo que queremos intentar recordar un poco estas fechas y animar a la gente con alguna actividad. Por tanto, en primer lugar, el día 14 es cuando más eventos se concentran. No obstante, encontraremos a lo largo de este mes mucha diversidad en los actos. Entre ellos destacan las animaciones infantiles y un concierto de órgano -concretamente en honor al organista José Luis González Oriol-. Se han intentado organizar actos que puedan gustar a todos los públicos. A pesar de ello, encontrar algo para los jóvenes ha sido bastante difícil, ya que assistir a conciertos sentados no es lo que más ansían en estas fechas.

¿Cómo ha sido la organización de estos eventos teniendo en cuenta que la situación sanitaria ha sido inestable?

En todo momento debíamos tener muy presente y ser conscientes de la situación en la que estamos, por lo que ha sido muy complicado. Cada año estas fiestas se organizan con mucho tiempo de antelación. Hace unos meses no sabíamos cómo iba a estar la normativa este verano. De todos modos, si en el último momento hubiera mejorado notablemente la situación como para añadir alguna actividad, se habría hecho, pero visto está que no ha cambiado excesivamente desde principios de año.

¿Os habéis encontrado con algún otro imprevisto?

¿Cuál crees que va a ser el más sorprendente?

Yo buscaba grupos o conciertos cuya música no fuera excesivamente animada para que no sea un esfuerzo estar sentados. Pero creo que el de mañana gustará mucho. Además me han transmitido muchos mensajes de felicidad por traer a estos grupos, que por fin se van a conocer en Caspe.