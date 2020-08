Fin de semana grande de «no fiestas» con calma y mucha responsabilidad

Ya está encima uno de los fines de semana más especiales del año. Este también lo será pero por razones bien diferentes. No habrá fiestas, al menos, no como es costumbre. Llegan días de calma, de cierto recogimiento y de estar juntos pero no revueltos. La Virgen y San Roque serán honrados en la intimidad de los hogares y en algunas misas pero con aforos muy limitados. En localidades como Maella así lo hicieron. El pueblo, que dedica sus fiestas a San Lorenzo, ha suspendido todos los festejos pero mantuvo las misas. La primera fue el lunes y el alcalde, Jesús Zenón Gil, leyó unas palabras en recuerdo a las víctimas del covid-19 y en agradecimiento «a todos los que colaboraron tanto desinfectando las calles como haciendo mascarillas, así como a las fuerzas del estado que han estado siempre pendiente de las necesidades de la localidad».

Varias poblaciones seguirán el ejemplo maellano. Urrea de Gaén, entre ellas, que mantiene la misa por San Roque con las mismas limitaciones de aforo. No será así en Oliete, donde el 15 de agosto no habrá misa mayor cantada en latín, una de las tradiciones más arraigadas de la zona. En Alloza sonarán las campanas. De ello se encargará el Grupo de Bandeadores de San Blas. Las harán sonar a mano dos veces: el sábado y el domingo a las 10.00 en honor a la Virgen y San Roque respectivamente con repique, bandeo y volteo.

Mensajes de ánimo, de recordatorio de las normas y de agradecimiento

La suspensión de los festejos es de las decisiones «más dolorosas» a las que se enfrenta un Consistorio. Así lo dejan constar sus responsables cuando se han dirigido a los suyos bien a través de carta, de pregones o de redes sociales, que están siendo las grandes aliadas, como es el caso de Mas de las Matas que empleó Youtube para difundir sus palabras. Se mandan ánimos y se recuerdan las medidas de seguridad.

También hay agradecimientos una vez pasadas las fechas clave. Fuentespalda ha sido la primera localidad del Matarraña en pasar los que hubiesen sido sus días más grandes del año. Pese a que muchos vecinos y la alcaldesa y vicepresidenta comarcal, Carmen Agud, reconocieron sentir temor por un escenario en el que, especialmente los jóvenes, desoyesen la recomendación de evitar aglomeraciones, lo cierto es que desde la localidad se muestran muy satisfechos por el civismo y normalidad con la que se han vivido las jornadas en las que se hubiesen celebrado las fiestas patronales.

«Estábamos preocupados. Pero ahora mismo estamos muy satisfechos por el comportamiento de todos, especialmente de los jóvenes, que sabemos que son los que mayor esfuerzo han tenido que hacer», afirmó la primer edil.

Sensaciones compartidas con La Iglesuela del Cid que hace unos días tuvo un guiño con sus vecinos y visitantes en lo que hubieran sido sus Santos Patrones. No hubo ningún acto de fiestas pero sí una pequeña sorpresa con un pasacalles musical y bandeo de campanas en el día señalado.

En estos días, las redes sociales son también el punto de encuentro de quienes no pueden verse en persona. Un punto también en el que dar rienda suelta a la nostalgia compartiendo vídeos y fotografías de años pasados para hacer más llevadera la espera del verano de 2021.