El gerente de la Hospedería de La Iglesuela se irá en un mes aunque se intentará evitar el cierre

La falta de rentabilidad económica de la Hospedería Palacio Matutano-Daudén de La Iglesuela del Cid hace que el actual gestor vaya a entregar las llaves en poco más de un mes, a finales de mayo. Sin embargo, su intención y la del Gobierno de Aragón es hacer una transición consensuada con la nueva empresa manteniendo el servicio hasta el cambio de gestores para evitar cerrar el hotel y con ello que no afecte a la clientela, reservas ni a los 15 trabajadores actuales.

«El posicionamiento comercial es increíble, hay mucha ocupación y hemos conseguido hacer una gran imagen. Sin embargo, económicamente no he sido capaz de hacerlo rentable, será un problema mío», explica el gestor Óscar García, quien apunta como causa de la falta de rentabilidad que no se cubran los costes con las tarifas. «Por el sitio donde se ubica hay que ofrecer un servicio cuatro estrellas y eso tiene unas necesidades caras, los precios que debíamos cobrar son más caros de lo que el público en la zona está dispuesto a pagar. Pero igual otros empresarios reducen los costes y pueden hacerlo rentable».

Hemos logrado muy buena imagen, hay muchas reservas y un gran equipo que recibirán los gestores, seguro que les irá bien Óscar García. actual gestor del Palacio Matutano- Daudén

Aunque con mucha pena, García se va con un buen sabor de boca por el estado en el que se queda el Palacio después de una gestión que supuso la reapertura después de casi cuatro años y arrastrando una compleja situación. «Da tristeza por la inversión, pero sobre todo por la ilusión puesta, es un gran establecimiento y seguro que da muchos beneficios a los nuevos gestores, invito a ello».

La empresa Kilimanjaro Trail cesará así el contrato con Turismo de Aragón después de dos años y tres antes del fin del mismo. Con ello, ya ha salido a licitación la gestión con condiciones similares a la anterior oferta, el pliego establece la aportación anual en 10.890 euros durante cinco años. Sin embargo, explica el gestor, que es una situación totalmente diferente a la que se encontró. «La marca está construida, hay un gran equipo de personal que funciona y el verano está lleno, es algo que se va a llevar el gestor que a nosotros nos costó al principio».

NOTICIA RELACIONADA

Por parte del Ayuntamiento, también lamentan esta situación. «La hospedería funciona muy bien, y da un gran servicio que la gente demanda. Entiendo que mantener cuatro estrellas es caro, no es un problema solo de la Iglesuela», explica el alcalde Fernando Safont. Incide además en la importancia del hotel, y aunque quiere confiar, teme el cierre. «Debemos mantener este servicio y apostar por él económicamente igual que se hace con otros proyectos porque es fundamental por la lucha contra la despoblación», valora.

Aunque la intención es que no se cierre en ningún momento, si se da el caso, podría agravar una tensa situación en el municipio afectada por el cierre de la textil vilafranquina Marie Claire. Desde el Ayuntamiento, además, se sienten «molestos» con DGA por no «haberles considerado». «Estamos dolidos, no se nos ha comunicado la situación ni se nos ha tenido en cuenta siendo que en otras situaciones desde el Ayuntamiento hemos prestado ayuda», añade Safont.

NOTICIA RELACIONADA