Actualizado 20:24

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

13 AGO 2026|

Actualizado 20:24

Irene Ciércoles cierra otra doble sesión en París con un récord de España y un duodécimo puesto

La andorrana termina 12ª en las semifinales de 50 espalda y acaba octava con el relevo español de 4x100 libre, que vuelve a rebajar la plusmarca nacional

El equipo español de relevos formado por María Daza, Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal y Naiara Sobreviela / RFEN
El equipo español de relevos formado por María Daza, Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal y Naiara Sobreviela / RFEN

Jesús Burgos13 08 2026

Comentar

Andorra

Deporte

Irene Ciércoles volvió a completar una jornada de máxima exigencia en su debut en un Campeonato de Europa absoluto. La nadadora andorrana disputó las semifinales de los 50 metros espalda y, posteriormente, la final del 4x100 libre, en la que el equipo español volvió a batir el récord de España.

En los 50 espalda, la nadadora minera no pudo alcanzar la final después de concluir 12ª en las semifinales con un tiempo de 28.00 segundos. Ciércoles había accedido a esta ronda con el octavo mejor registro de las clasificatorias, un tiempo que le hubiera servido para acceder a la final, pero en la sesión vespertina se quedó a las puertas de luchar por las ocho plazas de la final.

Otro récord de España en el relevo

La jornada terminó con otra gran actuación de Ciércoles en el 4x100 metros libre. El cuarteto español que forma junto a María Daza, Ainhoa Campabadal y Naiara Sobreviela, finalizó en la octava posición, pero volvió a rebajar el récord de España que ya había establecido por la mañana.

España paró el cronómetro en 3:38.19, seis centésimas menos que el registro de 3:38.25 conseguido en las preliminares. En esta ocasión, Ciércoles nadó la segunda posta, después de haber abierto el relevo en las series matinales.

El oro fue para Países Bajos, con un tiempo de 3:31.89, seguido de Italia y Rusia. El conjunto español terminó a 6.30 segundos de las campeonas, condicionado por el desgaste acumulado durante una jornada en la que Ciércoles tuvo que afrontar tanto las semifinales de los 50 espalda como la final del relevo.

De esta forma, la andorrana cierra otra jornada de doble participación en sus primeros Europeos absolutos, sumando un nuevo récord nacional a una experiencia que sigue confirmando su irrupción entre las grandes promesas de la natación española. El siguiente compromiso será este viernes en su prueba favorita, los 100 metros espalda.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Eclipse en Estercuel: una experiencia espiritual entre frailes y astrofotógrafos

FOTOGALERÍA. Un centenar de personas brindan con cava y entre gritos de alegría tras disfrutar del eclipse en el privilegiado enclave

Comentar

Eclipse en Estercuel: una experiencia espiritual entre frailes y astrofotógrafos

Remontada de récord hasta la sexta plaza: Irene Ciércoles brilla en la final europea de 4x100 estilos mixto

La nadadora andorrana firma una última posta de 53.35 y contribuye a que España bata por segunda vez en el día el récord nacional de la prueba

Comentar

Remontada de récord hasta la sexta plaza: Irene Ciércoles brilla en la final europea de 4x100 estilos mixto

Miradores, gastronomía y DJs: Estos son los mejores planes para ver el eclipse en el Bajo Aragón Histórico

Alcañiz, Los Olmos, Estercuel o La Fresneda son solo algunos de los pueblos con una planificación muy variada para hacer del fenómeno una experiencia completa e inolvidable

Comentar

Miradores, gastronomía y DJs: Estos son los mejores planes para ver el eclipse en el Bajo Aragón Histórico

Alba Bautista mide su resurgir a partir de este miércoles en el Mundial de Gimnasia Rítmica en Alemania

La gimnasta de Utrillas afronta el campeonato del mundo reforzada tras superar los problemas físicos que marcaron su camino después de los Juegos de París

Comentar

Alba Bautista mide su resurgir a partir de este miércoles en el Mundial de Gimnasia Rítmica en Alemania

Varias gradas de Motorland rozan ya el 100% a tres semanas de que llegue el Gran Premio de MotoGP

Las distintas gradas situadas alrededor del circuito contarán con clubes de fans en representación de algunos de los pilotos españoles que tomarán parte en el Gran Premio

4

Varias gradas de Motorland rozan ya el 100% a tres semanas de que llegue el Gran Premio de MotoGP

Caspe despide a lo grande la XLII Vuelta al Bajo Aragón tras cuatro días de ciclismo de alto nivel

La localidad ha acogido la etapa final en la que Aitor Ros se ha llevado el triunfo por delante de Juan Bastida y Asier Gómez. Néstor Herrera se proclamó campeón...

Comentar

Caspe despide a lo grande la XLII Vuelta al Bajo Aragón tras cuatro días de ciclismo de alto nivel
Periódico del Bajo Aragón Histórico