Irene Ciércoles cierra otra doble sesión en París con un récord de España y un duodécimo puesto

Irene Ciércoles volvió a completar una jornada de máxima exigencia en su debut en un Campeonato de Europa absoluto. La nadadora andorrana disputó las semifinales de los 50 metros espalda y, posteriormente, la final del 4x100 libre, en la que el equipo español volvió a batir el récord de España.

En los 50 espalda, la nadadora minera no pudo alcanzar la final después de concluir 12ª en las semifinales con un tiempo de 28.00 segundos. Ciércoles había accedido a esta ronda con el octavo mejor registro de las clasificatorias, un tiempo que le hubiera servido para acceder a la final, pero en la sesión vespertina se quedó a las puertas de luchar por las ocho plazas de la final.

Otro récord de España en el relevo

La jornada terminó con otra gran actuación de Ciércoles en el 4x100 metros libre. El cuarteto español que forma junto a María Daza, Ainhoa Campabadal y Naiara Sobreviela, finalizó en la octava posición, pero volvió a rebajar el récord de España que ya había establecido por la mañana.

España paró el cronómetro en 3:38.19, seis centésimas menos que el registro de 3:38.25 conseguido en las preliminares. En esta ocasión, Ciércoles nadó la segunda posta, después de haber abierto el relevo en las series matinales.

El oro fue para Países Bajos, con un tiempo de 3:31.89, seguido de Italia y Rusia. El conjunto español terminó a 6.30 segundos de las campeonas, condicionado por el desgaste acumulado durante una jornada en la que Ciércoles tuvo que afrontar tanto las semifinales de los 50 espalda como la final del relevo.

De esta forma, la andorrana cierra otra jornada de doble participación en sus primeros Europeos absolutos, sumando un nuevo récord nacional a una experiencia que sigue confirmando su irrupción entre las grandes promesas de la natación española. El siguiente compromiso será este viernes en su prueba favorita, los 100 metros espalda.