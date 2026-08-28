Marco Bezzecchi lidera los entrenamientos de MotoGP tras arrebatar el mejor tiempo y el récord de Motorland a los Márquez

El Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP ha arrancado este viernes en Motorland Aragón con una primera jornada marcada por la igualdad en la categoría reina y por el dominio de los pilotos españoles. Marco Bezzecchi se ha llevado finalmente el mejor tiempo en la Práctica de MotoGP, aunque los tres primeros han quedado separados por apenas 38 milésimas. El italiano de Aprilia ha parado el cronómetro en 1:45.455, por delante de Álex Márquez, segundo a solo diez milésimas, y de Marc Márquez, tercero a 38.

El piloto de Cervera había sido la referencia durante buena parte de la sesión y ha llegado a marcar un 1:45.493, registro con el que ha superado el récord de Motorland y también el tiempo de la pole del pasado año, establecido en 1:45.704. Sin embargo, Bezzecchi ha reaccionado en los últimos compases para arrebatarle la primera posición.

Márquez vuelve a ser protagonista en su jardín

Marc Márquez ha vuelto a demostrar su especial relación con el trazado alcañizano. El piloto de Ducati ya había liderado los primeros entrenamientos libres y, en la Práctica, ha vuelto a situarse al frente de la tabla. En su tercera vuelta ha rodado en 1:46.320, por debajo del récord de carrera del circuito, antes de mejorar progresivamente hasta su registro definitivo.

El de Cervera afronta además el fin de semana con el objetivo de prolongar su dominio en Aragón. Desde 2024 ha liderado todas las sesiones del Gran Premio disputadas en Motorland, incluidas las de libres, clasificación, Sprint y carrera, un registro que Marco Bezzecchi rompe con este récord.

Álex Márquez ha completado el buen rendimiento de Ducati con la segunda posición, mientras que Fabio Di Giannantonio y Fermín Aldeguer cerraron el top cinco. Raúl Fernández fue sexto y confirmó también el potencial de Aprilia, a poco más de medio segundo del líder.

Jorge Martín, séptimo; Rins, decimosexto

El líder del Mundial, Jorge Martín, no ha encontrado durante la jornada el mismo ritmo que sus principales rivales. El piloto de Aprilia ha terminado séptimo, a 572 milésimas de Bezzecchi, aunque ha logrado el pase directo a la Q2. Por delante ha acabado Pedro Acosta, octavo, mientras que Franco Morbidelli y Johann Zarco han completado las diez primeras posiciones.

Marco Bezzecchi is the fastest ever rider around MotorLand but not by much ahead of @alexmarquez73 and @marcmarquez93 ⏱️#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/pcCt3MgaNT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 28, 2026

Precisamente Zarco ha protagonizado uno de los regresos destacados del viernes después de su grave accidente de Barcelona. El francés ha vuelto a pista con la Honda del LCR después de más de tres meses y terminó décimo, entrando directamente a la Q2. Es la mejor noticia del fin de semana junto a la vuelta de Fermín Aldeguer, quien ha terminado quinto. Por su parte, Álex Rins ha finalizado decimosexto con su Yamaha, a 1,249 segundos del mejor tiempo.

El corte de la Q2 deja varios nombres importantes obligados a pasar por la primera sesión de clasificación. El primero de ellos es Diogo Moreira, undécimo con un 1:46.308, seguido de Luca Marini (1:46.376) y un Francesco Bagnaia que no ha podido pasar de la decimotercera posición con un 1:46.487. También deberán disputar la Q1 Fabio Quartararo, decimocuarto con 1:46.618; Joan Mir, decimoquinto con 1:46.623, y Álex Rins, que ha terminado decimosexto a 1,249 segundos de Bezzecchi, con un 1:46.704. Por detrás aparecen Enea Bastianini (1:46.949), Brad Binder (1:47.009), Jack Miller (1:47.093), Pol Espargaró (1:47.188), Toprak Razgatlioglu (1:47.357) y Lorenzo Savadori (1:47.709), que ha cerrado la clasificación.

La jornada ha tenido también varias incidencias. Fabio Di Giannantonio ha sufrido una caída en la curva 3 al inicio de la primera sesión, aunque ha podido regresar posteriormente a pista. Pedro Acosta también se ha ido al suelo en la curva 12 cuando apenas quedaban cinco minutos para el final.

Ortolá domina en Moto2

La jornada también ha dejado protagonismo español en las categorías inferiores. En Moto2, Iván Ortolá ha sido el más rápido durante toda la jornada del sábado. El piloto QJMOTOR ha liderado de la Práctica con un 1:49.791, siendo el único piloto capaz de bajar de ese registro junto a Dani Holgado, segundo a 58 milésimas.

Senna Agius, Alonso López, quien ha dominado durante toda la sesión de Prácticas, e Izan Guevara han completado las cinco primeras posiciones, mientras que el líder del campeonato, Manuel González, ha terminado sexto.

Almansa lidera con el líder entre algodones

En Moto3, David Almansa ha cerrado el viernes como el piloto más rápido con un 1:57.473. El manchego ha liderado la clasificación por delante de Rico Salmela y Valentín Perrone, con Álvaro Carpe sexto. Por su parte, el líder del Mundial, Máximo Quiles, aseguraba este jueves que se tomaría el fin de semana como un test de pretemporada después de volver de su lesión en Silverstone.

La otra cara del viernes es la de Brian Uriarte. El piloto de Red Bull KTM Ajo, después de su caída en los libres, no ha podido entrar entre los 14 mejores de la Práctica y deberá pasar por la Q1.