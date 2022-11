Moisés Gutiérrez: «Los jugadores del C.D. Caspe tienen mucho nivel, pero hay que reforzar el aspecto defensivo»

¿Cuál ha sido tu sensación al llegar al C.D. Caspe?

Estoy bastante satisfecho y contento de que hayan pensado en mi para intentar solucionar la situación deportiva que vive el equipo. Estoy muy sorprendido con la profesionalidad y lo bien estructurado que está el club a nivel interno. Es un club que, en este momento, lleva un funcionamiento muy por encima de la categoría. Respecto al tema deportivo, estoy satisfecho con lo que me he encontrado. Es una buena plantilla con ganas y con la intención de solucionar lo que hasta ahora no han podido. Es momento de ponerse a trabajar.