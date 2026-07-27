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27 JUL 2026|

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Molinos vuelve a recibir turismo tras el susto del incendio: Las Grutas de Cristal reabren sus puertas

El recorrido turístico y las instalaciones no han sufrido daños y recuperan su horario habitual de visitas

Las Grutas de Cristal de Molinos son un referente para aficionados de la espeleología de todo el mundo./ Juan Carlos Peguero
Las Grutas de Cristal de Molinos son un referente para aficionados de la espeleología de todo el mundo./ Juan Carlos Peguero

La COMARCA27 07 2026

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Las Grutas de Cristal de Molinos han reabierto sus puertas y han recuperado su horario habitual después del incendio forestal de Ejulve que afectó al entorno del municipio turolense y obligó a desalojar de manera preventiva a sus habitantes durante la pasada semana. Según ha informado el Ayuntamiento, tanto el recorrido turístico como las instalaciones y el entorno inmediato visitable de las grutas se encuentran en buen estado y no han sufrido daños, por lo que las visitas pueden realizarse con normalidad.

La reapertura llega después de varios días de incertidumbre y de numerosas consultas por parte de turistas, agencias de viajes y personas que tenían previsto desplazarse hasta la localidad. Desde el monumento natural han querido trasladar un mensaje de tranquilidad y animar a quienes habían aplazado su visita a retomar sus planes.

Las Grutas de Cristal constituyen uno de los principales atractivos turísticos de Molinos y del Maestrazgo, además de ser uno de los espacios más destacados del patrimonio geológico aragonés. Su vuelta a la actividad también permitirá recuperar el movimiento económico asociado a los alojamientos, restaurantes, comercios y pequeños negocios del municipio.

Durante julio y agosto, las visitas a las grutas se realizan por las mañanas a las 10.30, 11.30 y 12.30 horas, y por las tardes a las 16.30, 17.30 y 18.30 horas. La oferta turística se completa con visitas guiadas al casco histórico de Molinos. Los miércoles, jueves y viernes se celebran a las 13.00 horas, mientras que los sábados y domingos hay recorridos a las 12.00, 13.30, 16.00 y 17.30 horas. Los lunes y martes no se ofrecen visitas guiadas.

El Ayuntamiento y los responsables de las grutas han agradecido el trabajo de los efectivos de INFOAR, Bomberos, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja, así como la colaboración del Ayuntamiento de Alcorisa, los voluntarios y todas las personas que participaron en la protección de la población y en el control del incendio. También han destacado las muestras de apoyo recibidas durante estos días por parte de visitantes, agencias y colaboradores.

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