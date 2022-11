El nonaspino Santiago Ráfales gana ‘La noche del corto español’ en el Festival Internacional de Cine de Valladolid

El cineasta Santiago Ráfales ganó, con su corto ‘L’avenir’ (el porvenir) el premio al mejor cortometraje de ‘La noche del corto español’ en el SEMINCI, el Festival Internacional de Cine de Valladolid. A este festival, en la categoría de cortometrajes en la que competía el aportado por el nonaspino Santiago Ráfales, participaron siete cortos.

El galardón lo recogieron el nonaspino Santiago Ráfales, director del trabajo ganador, y la productora Clàudia Clot. «Para mí, personalmente, es muy importante, porque cuando terminamos el corto nos costaba imaginar que podía tener un recorrido, no esperábamos este reconocimiento, pero ahora me estoy dando cuenta de lo que hemos conseguido», reconoció Ráfales emocionado. Además, el director nonaspino explicó que se asombró con la respuesta que obtuvo por parte del público cuando se proyecto y de «lo bien que funcionó» en un público que todavía no lo conocía.

‘L’avenir’ es el último corto que Ráfales ha publicado. Se trata de su Trabajo de Fin de Grado en el que decidió plasmar sus sensaciones de crecimiento en el paso de la infancia a la adolescencia y el despertar sexual, aunque con una trama distinta a la que él vivió.

Dada esta estrecha relación entre las vivencias del director y los sentimientos que se narran en el corto, Ráfales reconoció que al ser tan personal, «lo hizo todavía más especial«. De hecho, cuando recogieron el galardón, el nonaspino explicó que «trabajar con niños que están experimentando eso, hace comprender mucho de lo que soy yo ahora«.