La ‘nouvele cuissine’ española sale del IES Matarraña

El futuro de la cocina y de la hostelería, en su más amplio concepto, sale de las aulas del IES Matarraña de Valderrobres. Un total de 17 de antiguos alumnos de los grados de Cocina y Servicios de Restauración del IES Matarraña de Valderrobres obsequiaron este jueves a los actuales alumnos del centro educativo con un menú degustación para poner de manifiesto el bagaje y la experiencia adquiridas tras cursar estos estudios en el centro valderrobrense. El acto se enmarcó en la conmemoración del 20 aniversario del inicio de los estudios de hostelería en el IES Matarraña.

De este modo la «nouvele cuissine» española -y particularmente aragonesa- fue la protagonista durante la jornada . El acto sirvió, además de para pasar un día de convivencia, para transmitir la experiencia acumulada de los pioneros alumnos de estos estudios, algunos de ellos con experiencia en restaurantes con varias estrellas Michelín. «Tenemos a varios alumnos que han venido desde muchos puntos del país. Algunos de ellos han trabajado por muchos países y han estado en distintos establecimientos con estrella Michelín», explicó Dabi Latas, profesor de Hostelería del IES Matarraña. Todo ello en un aforo reducido que obligó incluso a dejar fuera a otros antiguos alumnos que, en un inicio, habían confirmado su asistencia al evento. Algunos de ellos se encuentran actualmente en ciudades como París, Madrid y Barcelona.

Los actuales profesionales fueron los que prepararon y cocinaron el menú a los alumnos.

Los estudios de hostelería llegaron a unir a dos generaciones. El joven valjunquerano Raúl Sánchez es ahora un renombrado coctelero que deleita a sus clientes con todo tipo de acrobacias, plasmando su arte en un café o en una copa. Después de haber cursado sus estudios hace varios años su madre, Rosana Insa, decidió ser, a sus 54 años, de las últimas alumnas en cursar los estudios en el IES Matarraña. «Empecé porque me gusta la cocina y quería perfeccionar mis conocimientos pero no me quería ir fuera, por ello me animé a hacer aquí cocina», explicó la valjunquerana que actualmente trabaja en El Claustro de Valdealgorfa.

Su hijo Raúl es ahora uno de los profesionales con mayor renombre de todo el Bajo Aragón Histórico. «Vi que me quería dedicar profesionalmente a esto y lo tuve claro. Aunque hago de todo, me especialicé en la coctelería acrobática», explicó por su parte el joven Raúl Sánchez.

Lo cierto es que los actuales alumnos no dejaron, en todo momento, de preguntar a los ahora profesionales sobre sus experiencias en el mundo de la hostelería. «Terminé y estuve en varios lugares como en Martín Berasategui, con tres estrellas Michelín, pero siempre tuve claro que quería volver al Matarraña», explicó Kike Micolau, uno de los alumnos de la primera promoción de Cocina en 2005 y actual chef de La Fábrica de Solfa de Beceite.

La jornada tuvo un tinte de emoción ya que logró reunir a antiguos alumnos con profesores. «Está siendo muy emocionante toda esta jornada de reencuentro. He estado por muchos establecimientos pero decidí volver a mi pueblo, Beceite. Durante mi formación me llamó especialmente todo lo que aprendí sobre enología», explicó Mercé Ibáñez, que actualmente trabaja en la Font del Pas de Beceite y completó sus estudios de Servicios de Restauración en 2016.

Los ya consolidados profesionales hosteleros obsequiaron a los actuales alumnos con un menú en el que se sirvieron, entre otros ingredientes, platos con conejo del Matarraña, sesos de cordero, gambones, bacalao y calçots. además de varios quesos. «Gracias al trabajo de los profesores del IES Matarraña es muy bueno. De aquí salí y estuve en Martín Berasategui y en Santceloni de Madrid, donde estaba hasta el estallido de la crisis. He podido recorrerme toda España en muchos establecimientos con estrela Michelín», explicó Judith Borrás, de La Portellada.