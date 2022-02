Roban 500 euros y la mesa de mezclas en un bar de Caspe

La oleada de robos en establecimientos y viviendas del Bajo Aragón-Caspe no cesa. El bar ‘Las Piscinas‘ de Caspe fue víctima de los ladrones la madrugada del martes al miércoles. Se llevaron cerca de 800 euros entre el efectivo de la caja registradora, el bote de las propinas, la recaudación del futbolín y el valor de la mesa de mezclas, según estima el propio dueño, Sergio Lafuente. En apenas diez días, otros siete bares de Maella, Nonaspe y Fabara y una casa de Chiprana han sufrido robos.

Los delincuentes accedieron a la terraza del bar ‘Las Piscinas’ sobre las 00.27 del miércoles 16 de febrero. De acuerdo con Lafuente, los ladrones perpetraron el robo sin necesidad de entrar dentro del establecimiento. «Yo creo que tenían todo muy controlado. Lo hicieron todo desde fuera. Forzaron la ventana, metieron los brazos y se llevaron lo que pudieron: la caja registradora, la recaudación del futbolín, la mesa de mezclas y el bote con las propinas«, explica Lafuente.

En cuanto a la cantidad de dinero sustraída, el propietario del establecimiento calcula que en la caja habría «unos 300 euros para cambio, algo más de 100 en el bote y otros 80 o 100 en el futbolín». A esos 500 euros hay que sumarle otros 300 del valor de la mesa de mezclas y, también, el coste del arreglo de las ventanas rotas. La suma total de dinero y daños «superaría los 1.000 euros».

La Guardia Civil, tras la llamada y la denuncia del propietario, ha abierto una investigación de los hechos. Por el momento, no se cree que el suceso esté relacionado con los ocurridos en los últimos días.

Lafuente subraya que esto «no es la primera vez que pasa«. «El sector servicios del territorio se encuentra asustado y preocupado, ya no por lo que ha pasado en esta oleada de hurtos, sino por lo que pueda seguir ocurriendo si no se da una solución práctica al problema», advierte el propietario del bar caspolino.