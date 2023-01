El Salud formaliza el contrato de transporte sanitario urgente con Ambulancias Tenorio

El Servicio Aragonés de Salud ha formalizado ya el nuevo contrato de transporte sanitario urgente con Ambulancias Tenorio e Hijos por una cuantía de 126,5 millones de euros y un periodo cuatro años (2023-2027). La empresa dispondrá ahora de cuatro meses para carrozar y habilitar los vehículos y comenzar a prestar servicio en la comunidad. Mientras el Gobierno de Aragón defiendo que el nuevo pliego amplía las horas de presencialidad y el personal, el Sindicato del Transporte Sanitario Urgente lo considera «deficiente porque no garantiza la calidad asistencial de la provincia de Teruel y del conjunto de la comunidad». Incluso los facultativos del Hospital de Alcañiz, mostraron públicamente su rechazo ante las nuevas condiciones del pliego y pidieron una rectificación del mismo.

Tal como defiende el Salud el contrato pasa por «mejoras sustanciales» como la eliminación de las ambulancias convencionales, que son sustituidas por las denominadas Soporte Vital Básico. De este modo, en Aragón pasará de haber 45 vehículos de este tipo a 67. Además, las horas semanales de presencia física de las ambulancias pasan de unas 2.000 a más de 10.000, sin hacer distinción entre fines de semana y días laborables. En el caso del personal aumenta casi en 200 personas, alcanzando los 700 trabajadores. Este nuevo modelo de transporte sanitario urgente se complementará además con los helicópteros del 112, que incorporarán la posibilidad de vuelo nocturno.

Se trata de la mayor dotación económica de la historia de Aragón para el transporte sanitario urgente, de modo que la asignación anual pasa de 19 a 31,6 millones de euros al año.

El equipamiento

En total, habrá 90 vehículos destinados al transporte sanitario urgente en Aragón, que se activan por parte del Centro Coordinador de Urgencias (CCU) en función de las necesidades de cada paciente, atendiendo a criterios de «gravedad, proximidad y disponibilidad» . «Se mejorarán sustancialmente los tiempos de respuesta puesto que desaparece el sistema de localización. Los 90 vehículos disponibles son de activación inmediata», destacó Amparo García Castelar, gerente del 061. Este nuevo modelo de transporte sanitario urgente se complementará además con los helicópteros del 112, que incorporarán la posibilidad de vuelo nocturno.

En cuanto a los dispositivos previstos en el nuevo modelo habrá dos tipos: Soporte Vital Básico (SVB), que cuenta con conductor y técnico y es activado en caso de traslado técnico; y Soporte Vital Avanzado (SVA), donde se incluyen las UME (médico, enfermero, conductor y técnico) y las UVI (conductor, médico y enfermero), y que se utilizan en traslados entre hospitales.

Una de las principales mejoras del nuevo contrato, destacan desde el Salud, es que todas las ambulancias convencionales que actualmente existen (solo dotadas con conductor) pasan a SVB (conductor y técnico). «Es preciso tener en cuenta, además, que cualquier SVB se transforma en Soporte Vital Avanzado con la incorporación de los médicos y enfermeros de los centros de salud y sus puntos de atención continuada distribuidos por todo el territorio», matizan.

Y como «apuesta estratégica» del Departamento de Sanidad se incorporan dos nuevos recursos: el Soporte Vital Avanzado con Enfermería (SVAE), para apoyo al transporte secundario en los hospitales periféricos los fines de semana, un modelo avalado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y utilizado en otras comunidades (Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia, Galicia, Castilla y León, Euskadi, Canarias y Castilla La Mancha); y un Vehículo de Intervención rápida (VIR).

Los sindicatos: «Contrato deficiente»

Sin embargo, el Sindicato de Transporte Sanitario Urgente considera este nuevo contrato «deficiente» y lleva denunciando desde hace meses que, en el caso del sector bajoaragonés, el pliego deja sin UVI Móvil al hospital de Alcañiz por las noches, los fines de semana y festivos. Se trata de una ambulancia secundaria para traslados de pacientes de un hospital a otro. Además, este dispositivo se queda sin médico los fines de semana en horario de día y solo contará con enfermería (lo que técnicamente se denomina SVAE), por lo que «no será apto para traslados» de pacientes de gravedad, tal como resaltan los sindicatos. «Son unas pérdidas que entendemos que no se van a poder restituir ni solucionar en cuanto este nuevo contrato entre en vigor», explicó Pedro Royo, portavoz del Sindicato Cooperación Sindical (SCS) Transporte Sanitario en Teruel, quien también puso el acento en 8 de las 18 ambulancias de Soporte Vital Básico que, a partir de las 21.00 de la noche, se quedarán sin servicio en varias localidades como es el caso de Híjar , Muniesa, Alcorisa o Maella.

Cabe destacar que más allá de las condiciones de asistencia que estipulan el nuevo contrato, los Comités de Empresa de la UTE Transporte Sanitario de las tres provincias aragonesas habían presentado recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), al entender que la adjudicataria «carecía de un plan de igualdad para los trabajadores», un requisito al que «obliga» la Administración a la hora de pujar por un contrato público. Recurso que finalmente fue desestimado por el TACPA, dejando vía libre al pliego ya formalizado por DGA.

El sector de Alcorisa se moviliza

Los municipios de la Zona de Salud de Alcorisa manifestaron esta semana públicamente su rechazo ante el nuevo pliego de ambulancias. Siguiendo una iniciativa impulsada por el Consejo de Salud a instancias de los vecinos, la queja ha sido suscrita por los Ayuntamientos de Alcorisa, Molinos, Los Olmos, Gargallo, Crivillén, Ejulve y La Zoma, que piden la revisión del documento y muestran su «preocupación» por la disminución de disponibilidad del transporte sanitario.

En la actualidad, el municipio de Alcorisa dispone de una ambulancia convencional que está disponible a la ciudadanía las 24 horas y los 7 días de la semana. Con la entrada del nuevo pliego esta ambulancia se transforma en Soporte Vital Básico por exigencias normativas, pero solo estará operativa 12 horas. Es decir, no estará a disposición de los vecinos en horario nocturno, lo que, unido a la situación análoga que van a sufrir otros vehículos asistenciales en el sector de Alcañiz, «va a provocar mayor saturación y un aumento de los tiempos de espera ante atenciones médicas en las que todos los minutos que se ganen pueden suponer una vida», destacaron los denunciantes. «La pérdida de horas de disponibilidad de las ambulancias que actualmente prestan su servicio en esas localidades es el principal motivo esgrimido por todos ellos para mostrar su incertidumbre a cómo podrán afrontar las urgencias sanitarias que se puedan producir.», manifestaron a través de un comunicado.

Los municipios recalcan que los helipuertos “pueden ser una vía complementaria de atención, pero no la única solución”. “No disponemos de esas instalaciones en todas las localidades, sino en lugares muy específicos, y por la noche hacen falta unas condiciones excepcionales que no se pueden garantizar en todos los municipios”, inciden, añadiendo que el remedio pasa por “garantizar la disponibilidad 24 horas y 7 días de las ambulancias”, no en “anuncios en los medios de comunicación que siguen dando la espalda a las necesidades de nuestros vecinos”.

El transporte sanitario va a huelga

Los trabajadores del sector transporte sanitario de Aragón, representados por los sindicatos UGT, CSIF, Cooperación Sindical, CGT y CCOO, iniciarán este lunes 16 de enero una huelga indefinida, anunciada hace dos meses, para mostrar el «malestar» de un sector que lleva 5 años sin un convenio colectivo y que clama mejoras para sus trabajadores. El comité de empresa de la UTE Transporte Sanitario Aragón registró un escrito en la gerencia del 061, del Servicio Aragonés de Salud (Salud) y ante el Departamento de Sanidad del Gobierno autonómico para comunicar las incidencias sufridas a causa del «pésimo estado de las ambulancias», así como de la «nefasta gestión» que realiza la UTE con su personal.

El escrito elaborado por el comité de empresa detalla los problemas que han tenido lugar en diciembre de 2022 y enero de 2023. En el caso de la provincia de Zaragoza, han señalado la falta de dotación de personal para la cobertura obligatoria de los turnos diarios de trabajo y presencia de averías en las ambulancias que han generado diversas incidencias. En concreto, han apuntado que la flota de ambulancias del servicio de urgencias «está en un estado de mantenimiento lamentable» y diferentes averías han generado la desactivación de los vehículos en distintos horarios y días. Desde el comité de empresa han reseñado problemas similares en las provincias de Huesca y Teruel y han advertido de que la UVI de Alcañiz está sin médico 20 días al mes desde junio de 2022.