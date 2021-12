Se suspende la atención sanitaria en 13 consultorios de Cuencas Mineras al agravarse la falta de médicos

La falta de médicos de la que vienen alertando desde hace meses los vecinos de Cuencas Mineras ha obligado a suspender temporalmente las citas médicas de todos los consultorios de la zona de sanitaria de Utrillas y centralizar la atención sanitaria en el Centro de Salud. Se han anulado todas las consultas de los pueblos y tan solo se atenderán las urgencias en Utrillas, lo que obligará a los vecinos a desplazarse hasta la capital comarcal en una zona muy diseminada y con la población muy envejecida. Se están viendo afectadas más de 3.000 personas.

La situación no es nueva pero se ha agravado ahora con una baja que ha dejado a la zona con solo dos médicos cuando, por población, debería de contar con siete. Hace una semana los vecinos se concentraron por enésima vez porque el Centro de Salud se encontraba «al límite» por la falta de profesionales y la elevada presión asistencial derivada del covid. El Salud no suplió las bajas de los profesionales y ahora el cierre afecta a Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, Escucha, Fuenferrada, Hoz de la Vieja, Martín del Río, Montalbán, Palomar de Arroyos, Salcedillo, Segura de los Baños, Torre de las Arcas, Villanueva del Rebollar de la Sierra y Vivel del Río Martín.

Con la nueva baja la situación se ha vuelto aún más «insostenible» porque tan solo dos médicos se tienen que hacer cargo de 14 municipios, lo que ha obligado a anular las citas en los consultorios y centralizar la atención porque los profesionales se encuentran «desbordados». «Los teléfonos están colapsados en estos momentos. Hay brotes de covid, tienen que hacer muchos PCRs o test de antígenos», explica el alcalde de Montalbán, Carlos Sánchez, quien ha lamentado que no se ha dado «ninguna respuesta» para asegurar la atención en las localidades. Ante la imposibilidad de desarrollar las consultas cotidianas las personas mayores que no cuentan con vehículo tampoco se pueden desplazar al centro de salud de Utrillas. «Si por desgracia ocurre alguna cosa más grave ya veremos que hacemos. La situación no se puede sostener. La gente está asustada».

El Salud alega que no se están cubriendo las bajas de los profesionales de Utrillas porque no hay profesionales en bolsa y que cada centro se organiza en función de sus recursos siempre garantizando las urgencias y la atención indemorable.

«Ya no se entienden consultorios médicos en ningún pueblo y todo está centralizado en el centro de salud de Utrillas. No se puede atender a nadie en los pueblos porque los pobres no llegan», ha lamentado el alcalde de Montalbán, localidad cuyas consultas médicas- de lunes a viernes- han quedado suspendidas «hasta nueva orden» ya que el médico fijo que pasaba consulta se encuentra de baja. Los vecinos han ido recibiendo mediante un bando la anulación de las consultas programadas tanto en el Centro de Salud como del Consultorio de Montalbán «por falta de personal». «Solo se atenderán las urgencias» tal como consta en el escrito. Además se ruega a los vecinos no llamar para resultados PCR «para no saturar las líneas telefónicas». La situación se extrapola a otros 13 pueblos que dependen del centro sanitario.

La concentración ha tenido lugar en la Rotonda de Montalbán./ M.A.R.

500 vecinos se concentran para denunciar el «caos»

Unas 500 personas se han concentrado este miércoles a las 16.00 en la rotonda de Montalbán para denunciar la «desesperada» situación y ante «la falta de refuerzo ni respuesta por parte de la administración competente».

La convocatoria anónima ha ido circulando por las redes sociales nada más conocerse la anulación de las consultas programadas y ha tenido una amplia respuesta social por parte de los vecinos de los pueblos afectados y movimientos ciudadanos. Temen que esta situación marque un grave precedente ya que la centralización de la atención solo en el centro de salud utrillense supone la pérdida de más derechos en el medio rural. «Ha llegado un momento en que los 14 pueblos se han quedado desprotegidos. Les mandamos ánimo a los profesionales que quedan que están luchando por mantener el centro abierto y darnos cobertura médica», han recalcado desde el Movimiento de Acción Rural, presentes en la concentración.

Es por eso que piden «legislación urgente, planes y proyecto» para un «problema estructural», ante la imposibilidad de cubrir las bajas y las vacaciones de los profesionales. «No hemos visto que tengamos una solución a medio o a corto plazo. Tenemos que depender de la suerte, de estar pendientes de tener a nuestros 7 médicos cubiertos, que no se pongan malos», han lamentado desde el MAR. «Desde hace dos años avisamos que íbamos a tocar fondo. Ahora ya hemos tocado».