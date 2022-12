Susana Mene: «Estamos dando a los niños y jóvenes de la ciudad herramientas para su futuro»

¿Qué balance realiza en lo que respecta a Infancia y Juventud?

¿Qué destacaría del presente 2022?

Los últimos años han estado muy marcados por la pandemia...

Fue un momento muy complicado y hubo que reinventarse. Desde la delegación de Infancia y Juventud nos pusimos a trabajar e hicimos lo único que se podía hacer en ese momento: actividades online. Propusimos cosas nuevas y entre ellas hicimos un concurso en la Escuela de Música, y he de agradecer la participación de Anaju. Hicimos también el primer Cortometrical online, que fue un éxito. Después sacamos las actividades al exterior, para adaptarnos a las circunstancias pero no dejar de ofrecer actividades a los jóvenes.

Anteriormente fue concejala de Educación y Cementerios, ¿qué destacaría de su paso por ambas áreas?

¿Y qué hay de Cementerios?

Destacaría dos asuntos. Por un lado, la importancia de los pequeños detalles. No debemos olvidar que es un lugar de culto y de respeto hacia los familiares que ya no están con nosotros. Eso tengo que agradecérselo al anterior concejal de Cementerios, Manolo Ponz, que me enseñó la importancia de que funcione o no la luz o de si las escaleras son muy pesadas y es necesario cambiarlas por otras. También hay otra gestión muy importante que se hizo en ese periodo, que fue la colaboración con la Asociación Pozos de Caudé para la exhumación de cadáveres. Creo que es muy importante devolver la dignidad a las víctimas y poder darle los muertos a sus familiares. Eso para mí fue un orgullo.