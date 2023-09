Tercer Milenio y Ágora confirman que los medios tradicionales perviven y ven lo local en lo universal

El papel y la radio permanecen y les quedan años de éxito. Muestra de ello es el suplemento de divulgación Tercer Milenio, del Heraldo de Aragón, y también el programa científico de Aragón Radio Ágora. Así lo han puesto en valor los periodistas aragoneses Pilar Perla y Marcos Ruiz durante el V Curso de Periodismo de Alcañiz mediante una ponencia en la que han comparado ambos medios de comunicación y han analizado cómo comunican en sus medios desde lo local.

La decana del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón y presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón, Sara Castillero, ha moderado la conversación entre los divulgadores científicos en la tarde del viernes. Durante la sesión, la coordinadora de Tercer Milenio y el director y presentador de Ágora han analizado la forma en la que comunicar desde los soportes en los que trabajan: el periódico y la radio. Por ejemplo, mientras que el papel, en el caso de Tercer Milenio, permite recursos gráficos como las infografías, en la radio los sonidos cobran ese papel protagonista, lo que, como ha remarcado Marcos Ruiz, «permite el poder de la imaginación».

Ambos medios tienen un carácter autonómico, aunque con miras a lo nacional y universal. Por ello, los dos profesionales han debatido sobre cómo llevan a cabo el periodismo de proximidad. «La ciencia no tiene fronteras, es universal, el enfoque local nos lo dan las fuentes, los grandes profesionales aragoneses que tenemos», ha explicado Ruiz. También han coincidido en agradecer y poner en valor la labor de los colaboradores, unas fuentes que consideran «imprescindibles» a la hora de comunicar algo tan «complejo» como es la ciencia. «Desde Aragón es fácil difundir la ciencia más cercana porque se crea una red de científicos colaboradores fundamental, les llamas y están al momento, o vienen a contártelo, hay mucho feedback», ha subrayado Perla.

A su vez, también han mostrado, desde su experiencia con ejemplos concretos, cómo debe ser el tratamiento de la información, haciéndola accesible, pero sin perder el rigor. «Tenemos que igualar los interlocutores, pero se deben trabajar las dos partes. El lenguaje debe ser comprensible, pero hay que esforzarse como oyente, es ciencia y no siempre son programas fáciles», ha apuntado el presentador en Aragón Radio. De hecho, el turiasonense confesó que a veces no comprende asuntos que está explicando el entrevistado: «Tras siete años empiezo a entender algo. Siempre digo que mis oyentes saben más que yo, pero no tengo problema en preguntar una y otra vez». También Perla ha explicado cómo busca ofrecer un contexto general y también concreto: «Hay que saber acercarse y alejarse de una noticia, ofrecer primeros planos y acercarse a las personas, pero también generales para ver más cosas».

Otro asunto importante que han destacado de la comunicación científica han sido los tiempos. «Hay que dar voz a los expertos, saber qué queremos contar y a quién. Pero la ciencia necesita su tiempo, debemos conceder tiempo, confianza y recursos a esos científicos que nos ayudan«, ha enfatizado Ruiz. Como ha recalcado también la galardonada con el premio Pilar Narvión 2023, es noticia qué se investiga, por qué y cómo se hace, no solo el resultado. «Hay que explicar por qué cuesta tanto tener una respuesta y el trabajo previo. La ciencia es más búsqueda que hallazgo, y hace falta contar la ciencia cociéndose, en construcción«, ha subrayado.

Análisis del periodismo científico

Tras dos extensas trayectorias profesionales en las que han conocido diferentes sectores y trabajos, también han abordado las luces y sombras del periodismo. Entre los aspectos negativos, la falta de impulso y financiación a la ciencia o la precariedad de la profesión. «La ciencia exige mucho, es muy gratificante, pero es complicada», ha matizado Marcos Ruiz. También Perla ha confesado la falta de recursos: «En la radio estoy yo sola, aunque tenemos colaboradores que son esenciales, pero no hay medios para hacer un periodismo científico de actualidad». Un vínculo temporal que, como ha explicado Ruiz, es muy diferente entre medios: «No debemos olvidar que somos una radio, y tiene que haber actualidad».

Sin embargo, han coincidido en valorar positivamente la evolución del periodismo científico, donde Perla ha destacado la participación científica, la mezcla con las artes y el humor y también la «necesaria» profesionalización. Una evolución en la que «aunque reinventándose», hay hueco para el papel y la radio «siempre que se les dé valor y apoyo». Un exigente trabajo como periodistas científicos que también es muy «vocacional». «La esencia de nuestro trabajo es dirigir la luz hacia lo interesante para que el público lo vea. Contar la ciencia es apasionante, bien contada es apasionante y aunque pase el tiempo sigue siendo muy bonito contarlo a través del papel», ha concluido Pilar Perla.