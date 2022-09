Transmedia, historias con rostro, crónicas y humor en la segunda jornada del IV Curso de Periodismo de Alcañiz

La segunda jornada del IV Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz -en el que participan más de 40 periodistas, guionistas y escritores, y casi 80 alumnos- continuó este viernes 2 de septiembre con talleres sobre transmedia a cargo de Ana Segura, coordinadora de programas Aragón Radio y profesora de Unizar; Fernando Ruiz, coordinador de contenidos y director de programas Factoría Plural; y José Antonio Gabelas, director de ‘Entremedios’ y coordinador del área de Comunicación Audiovisual Universidad de Zaragoza. Acerca de cómo contar la cultura a través de buenas historias en cualquier soporte conversaron Berna González Harbour, periodista cultural de EL PAÍS y responsable de la newsletter diaria; Loreto Sánchez Seoane, jefa de Cultura de El Independiente; y Camino Ivars, freelance especializada en cultura y cine.

El espacio para la crónica y su forma de narrar vino de la mano de Laureano Debat, periodista cultural y escritor; Berta J. Luesma, directora de Altair Magazine; y María Angulo, profesora Unizar y directora de la revista Zerogrados, por la tarde. Les siguieron para analizar su día a día en torno al cine, la cultura y la televisión el director de ‘Cinemanía’, Carlos Marañón; y el crítico y profesor Carlos Gurpegui. La tarde cerró con humor a través del taller para youtubers de ‘Desustanciaus’, el fenómeno informativo de las redes sociales aragonesas, con Juan Moneo, Laura Mateo y Patricia Alcolea.

‘El campo es nuestro’, un programa de televisión que ha escuchado a su audiencia

“Todos somos espectadores de la televisión”, afirmó Fernando Ruiz, coordinador de contenidos y director de programas de televisión de Factoría Plural, durante su ponencia en el IV Curso de Periodismo de Alcañiz el viernes por la mañana. Los audímetros -en España hay 4.755, de los cuales 450 están en Aragón- permiten saber quién está viendo la televisión (aunque no el por qué) y gracias a esos datos “se diseñan los programas” adaptados a la audiencia.

Según datos del año 2021, 30.505.000 millones de personas ven la televisión. No obstante, son 3,3 millones menos que hace nueve años. En el caso de la franja del prime time ha ocurrido lo mismo: hay 3 millones de espectadores menos. En cuanto al público que más consume la televisión, Ruiz señaló que son personas que superan los 65 años, lo que genera dificultad para que las empresas quieran anunciarse. Su público objetivo se encuentra entre los 24 y 44 años, ya que son las personas que “más salen a la calle y más actividades realiza fuera de casa”.

Fernando Ruiz puso al programa ‘El campo es nuestro’ de Aragón TV como ejemplo de producto de entretenimiento pensado para atraer a un espectador joven. El espacio, que trata de acercar el sector primario al espectador de la mano de siete protagonistas, ha generado mucha audiencia. En julio fue el programa cultural más visto con 54.000 espectadores de media. El próximo lunes estrenarán la tercera temporada. Además, el programa también está funcionado “muy bien” en las redes sociales. En Youtube, el vídeo más visto ha alcanzado casi 300.000 visualizaciones.

Entremedios: la plataforma universitaria que ayuda a profesionalizar a más de 50 estudiantes

Más de medio centenar de alumnos de Periodismo de la Universidad de Zaragoza se están profesionalizando mientras estudian el grado gracias a la plataforma Entremedios. El profesor de la institución universitaria y director del proyecto, José Antonio Gabelas, explicó -junto a dos de las estudiantes que participan en esta incitativa- cómo “los alumnos pueden publicar contenido en la plataforma y trabajar como en una auténtica redacción” en la ponencia que ha impartido en el IV Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz este viernes por la mañana.

“La plataforma de Entremedios surge en 2015 con la idea de que los alumnos pudiesen publicar sus mejores trabajos de las asignaturas, pero vimos que se quedaba corto y decidimos transformarlo en un lugar para que los estudiantes se diesen a conocer”, detalló Gabelas. Actualmente, el proyecto está coordinado por 10 docentes.

Los contenidos se escogen teniendo en cuenta los intereses de los alumnos y se dividen en siete secciones que engloban piezas audiovisuales, radiofónicas y narrativas de diferentes temáticas como la lectura, cultura, videojuegos o perfiles a personalidades. Estas son Entreondas, Entreplanos, Entreventos, Entrelinks, Entrespots, Entrelíneas y Entrevips. La plataforma publica un contenido diario que va rotando entre las diferentes secciones.

El podcast como aliado de los medios radiofónicos convencionales

La radio está viviendo una revolución en los últimos años a causa de la irrupción de los nuevos formatos digitales, especialmente el formato podcast. Es una de las ideas en las que Ana Segura, responsable de contenidos de Aragón Radio, incidió en la ponencia ‘Narrativas audiovisuales: el transmedia en radio y la fusión de géneros’, enmarcada en la segunda jornada del Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz.

Segura habló en el Teatro Municipal de la actualidad de la radio y el auge del podcast como método de reinvención. “Vivimos en la tercera revolución de internet. La primera fue la imagen, la segunda del vídeo y la tercera fue el audio”, concretó. Además, apuntó a que el podcast “está en auge”, debido fundamentalmente a que “es un medio muy económico” que puede llevarse a cabo con tal solo un teléfono móvil. Este formato sonoro ha vivido un importante crecimiento durante la pandemia, teniendo cada vez más repercusión, ya que presenta contenidos que el consumidor puede escoger a su gusto y en el momento que desee, algo que la radio convencional no permite. Por esta razón, muchas empresas están tratando de apostar también por los podcasts.

La periodista de Aragón Radio destacó también la existencia de figuras como David Broncano de ‘La Vida Moderna’ o Ibai Llanos, que han ayudado a transportar la radio a otras plataformas como YouTube o Twitch. “Internet no es una amenaza, es un aliado. Cuando entró a escena Twitch Aragón Radio pudo ofrecer contenido que no tiene cabida en la FM pero que a la larga podía tener mucha repercusión”, comentó. “Hoy en día la radio visual es cada vez más común ya que los más jóvenes están acostumbrados a lo visual, que es más ameno que solo escuchar”, concluyó.

Poner rostro a una historia

Camino Ivars, freelance especializada en cultura y cine; Loreto Sánchez Seoane, jefa de Cultura en El Independiente; y Berna González Harbour, periodista de El País y encargada de su newsletter diaria, cerraron la segunda mañana del IV Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz, ‘Cultura eres tú. Un periodismo de cine’. Su debate, ‘Periodismo con rostro. Seguir siempre una buena historia‘ se centró en una de las claves principales para el periodismo cultural: ponerle rostro a las historias para que el lector se interese por ellas y las siga.

“El formato no es lo importante, sino cómo vives la historia y cómo la cuentas”, explicó Ivars, que trabaja como periodista y también como productora. “Tengo dos pasiones: Aragón y las historias. Busco buenas historias a pie de calle, pero en realidad son ellas las que me encuentran a mí”, comentó reflejándolo con ejemplos como su reportaje ‘El Ángel de las bicicletas vive en el Gancho’, a quien encontró de camino al taller de una amiga y estuvo persiguiendo seis meses hasta conseguir la entrevista.

Ante las palabras de Ivars, “siempre he sabido que era periodista”, Loreto Sánchez asintió y explicó que cree que “es algo que nos pasa a todos los periodistas, nos empeñamos en seguir con ello porque en el fondo es lo que somos”. La jefa de Cultura en El Independiente defendió que los que se dedican a esta profesión viven con la necesidad de transmitir lo que creen que puede ser interesante y que, al final, la cultura representa a la sociedad y hay que investigar y contar qué hay detrás. Por ejemplo, ella comenzó a presentar en el periódico historias de mujeres que no se conocían, se habían olvidado o se malinterpretaban. “Tuvo mucho éxito y me llamo una editorial. Me propuse no escribir sobre ninguna de las anteriores y me di cuenta en el trayecto de que todas tienen un nexo porque compartían un mismo interés”, contó la ponente.

Berna González señaló que ella, además de periodista, es escritora y que la literatura de ficción le da libertad, imaginación y diversidad, “todo lo contrario que el periodismo”. Sus libros le permiten dar un final adecuado a conflictos que en la realidad no se pueden resolver. “La literatura y el periodismo son la cara y la cruz de una misma moneda, que es la realidad”, añadió. Entre las 10 más leídas de El País siempre hay una historia humana, porque la gente ve rostros y empatiza con ellos. “Cuando cuentas verdades humanas donde hay sentimientos es imbatible a nivel audiencias”, contó González sobre su reportaje acerca de la historia de amor de Almudena Grandes, su trabajo más leído.

La crónica, un género por redescubrir

La tarde del segundo día del Curso de Periodismo de Alcañiz arrancó con la ponencia Laureano Debat, periodista cultural y escritor; Berta J. Luesma, directora de Altair Magazine; y María Angulo, profesora Unizar y directora de la revista Zerogrados. Los profesionales del sector abordaron en profundidad el género de la crónica periodística bajo el título ‘Cuando un buen tema lo puede todo. Rompe el formato. Casos de éxito’.

Durante la conferencia, definieron la crónica como nuevo periodismo o periodismo literario, entre otros términos, en los que se remarcó el papel de la visión del periodista, el reporterismo y la utilización de recursos estilísticos. “La crónica se basa en tomar el fondo del periodismo con una forma literaria”, calificó Berta J. Luesma. María Angulo también -entre risas-, calificó la crónica: “Es un mundo de precariedad, pero también muy ilusionante. Es un periodismo inmersivo de mentira, a través del cual, disfrazándote de algo que no eres, descubres una realidad”. Debat recordó que los teóricos del género definen a la crónica como «El ornitorrinco de la prensa”, ya que aglutina rasgos de la novela, el teatro o el cuento.

En la revista Altaïr Magazine profundizan en crónicas de viaje con rostro humano. “El viaje es la excusa para narrar historias en distintas partes del mundo, siguiendo los valores del poscolonialismo y la mirada local, por eso los monográficos 360˚ los escriben personas del lugar”, confesó Jiménez.

Laureano Debat, periodista cultural, escritor y profesor universitario, reconocido por sus crónicas de viajes, también profundizó en el género. Debat ha recogido sus crónicas en ‘Barcelona Inclusa’, donde trata la arquitectura urbana, el piso compartido, la prostitución doméstica, los trabajos precarios, el turismo, la sociedad de consumo, los atentados terroristas o el extrarradio barcelonés. Realizando el proyecto y a lo largo de su carrera, el periodista confesó que a veces se buscan las historias y otras llegan por casualidad. Sus crónicas de viajes junto a Marta Armingol han ganado el I Premio La Caja Books con el proyecto ‘Colonización. Historias de los pueblos sin historia’.

María Angulo dirige la revista Zero Grados, fundada y gestionada por estudiantes del grado de periodismo de la UNIZAR, donde explica que fue fundamental la iniciativa y voluntad de continuar con el proyecto por parte de las alumnas. El medio, donde se formó y adentró en el mundo de las crónicas Berta J. Luesma, cumple ocho grados, y aún le queda un prometedor camino. “Algo así se tendría que repetir para enseñar qué es el mundo laboral, en la redacción de textos y también en la organización”, puso en valor Laureano Debat.

‘Más allá del soporte, el periodista polivalente’

El cine y la manera de acceder al cine han cambiado radicalmente en las últimas décadas. “Antes había pocas posibilidades, pero infinitas ganas de acceder a las obras”, resumía Carlos Gurpegui, periodista, crítico y profesor, en el coloquio que compartió este viernes en el Teatro Municipal de Alcañiz junto a Carlos Marañón, director de Cinemanía, y al que finalmente no pudo unirse Víctor Amela por motivos de salud.

Ambos ponentes fueron “niños de videoclub” muy vinculados a la “cultura de cassette” que marcó a varias generaciones y que les brindó la posibilidad de consumir cine de manera natural. “Antes la televisión pública ponía grandes películas, hoy en día hay que ir a buscarlas y hay que saber identificarlas”, expuso Marañón. Plantearon una paradoja: que en el tiempo en el que más películas se estrenan más complicado es dedicarse al periodismo especializado en cine. Destacaron la vertiginosidad de los tiempos y la proliferación de productos audiovisuales. Frente a esto, la crítica, que permite discernir. “El crítico de cine es una firma humilde que, bajo mi punto de vista, tiene que crear estilo, tiene que poner en valor lo que esa nueva obra aporta al mundo”, apostilló Gurpegui.

También lamentaron que el cine ocupe cada vez menos espacio en la vida pública, acompañe menos a la sociedad. Es por eso que frente al consumo masificado, por ejemplo, de series, animaron a disfrutar del cine en pantalla grande “como ritual, como arte y como experiencia de inmersión”.

Taller para youtubers. ‘El fenómeno de Desustanciaus’

“Un programa con mucha rasmia”. Así introdujo Laura Mateo a ‘Desustanciaus’, el proyecto audiovisual que comparte con Juan Moneo y Pai Alcolea y que presentaron este viernes en Alcañiz. Se trata de un programa de entrevistas con esencia aragonesa que busca llegar a los millennials y centennials. La plataforma se defiende como un proyecto genuinamente aragonés pensado para dar voz a los jóvenes con humor.

Recorren Aragón en busca de contenidos de interés y, con motivo del Curso de Periodismo, decidieron también grabar durante este viernes en la capital bajoaragonesa. De hecho, la ponencia fue filmada para formar parte de su programación. Con Moneo y Alcolea sobre el escenario del Teatro y Mateo presente de forma virtual, los tres explicaron al público alcañizano cómo fueron sus comienzos profesionales, muchas anécdotas y cómo surgió este peculiar proyecto, al que animaron en seguir en redes sociales.

Premio Pilar Narvión y clausura

Los rostros del sábado estarán muy ligados al cine durante toda la mañana, con caras tan conocidas como la de Ángeles González (escritora, guionista y directora); Manuel Palos (jefe de comunicación de Avalon); Miguel Santesmases (guionista y profesor de comunicación audiovisual) Mariola Cubells (Periodista y analista de televisión en la Cadena SER) y Yolanda Flores (directora ‘De Película’ RNE, premio antena de Oro).

El cierre por la tarde llegará tras el análisis sobre la mirada del periodista de la mano de Joseba Bonaut (profesor de Unizar). El periodista y coordinador de ‘Artes y Letras’ de Heraldo de Aragón, Antón Castro, recibirá el premio Pilar Narvión a las 17.00 en el teatro de la mano de amigos, seres queridos y familiares. Tras la entrega del premio los asistentes podrán participar en una conversación abierta al público con Daniel Gascón (editor de Letras Libres, escritor y columnista) y Aloma Rodríguez (periodista cultural, escritora y colaboradora en varios medios nacionales). Daniel y Aloma son dos de los cinco hijos de Antón Castro, cuya historia familiar es desconocida para muchos. Su arraigo con el Bajo Aragón turolense, en el que vivieron durante años, está patente en sus textos vinculados a la forma de vida del medio rural. ‘Cuando comunicar se lleva en la sangre’ es el título de esta charla que estará llena de anécdotas, humor y vocación.

El III Premio Pilar Narvión será una obra del escultor alcañizano Rubén Vidal, hijo del periodista Darío Vidal. Este galardón tan especial coincide con el centenario del nacimiento de la periodista alcañizana, pionera en el periodismo parlamentario nacional, en la corresponsalía y en la dirección de un periódico.

