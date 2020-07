La UNED abre el periodo de matriculación de sus grados

La Universidad a Distancia ya tiene abierto el periodo de matriculación de sus grados hasta el 22 de julio. A estos cursos pueden acceder quienes tengan la EvAU aprobada, quienes hagan la prueba de acceso a grados -que organiza también la propia UNED-, y quienes hayan cursado un grado superior, o tengan otra titulación universitaria.

La UNED es una opción para esos alumnos que no consiguen obtener la nota que desean en la EvAU, que se está celebrando estos días en Aragón, ya que el único requisito es que tengan la prueba de acceso aprobada, sin nota de corte. Sin embargo, Merche Catalán, secretaria de la extensión en Caspe de esta Universidad, asegura que no solo reciben alumnos por ese motivo: «También es un opción para quienes no tienen recursos económicos para irse a estudiar a otra ciudad o quienes quieren compaginarlo con trabajo u otros estudios».

Además de los grados universitarios que ya ofrecía hasta el momento, la UNED ha introducido una nueva formación. Se trata de un «microgrado» de Historia, en el que se cursan la mitad de años que en el Grado de Historia y con variaciones en las asignaturas obligatorias y las optativas. Además, esta nueva formación está pensada, si el alumno lo desea, con vistas a continuar posteriormente con el grado de la misma modalidad y convalidándole las asignaturas aprobadas. Catalán, apunta que la Comarca del Bajo Aragón-Caspe «cuenta con muchos interesados en historia, de todos los periodos, y son muchos los que cursan tanto este Grado, como el de Historia del Arte, por el pretexto que guarda la comarca».

Esta Universidad ha tenido que modificar también la forma de evaluar a sus alumnos, ya que hasta este año siempre se habían hecho de forma presencial. Los alumnos de Caspe, concretamente, acudían a las instalaciones de Calatayud a examinarse. Sin embargo, con la situación derivada de la Covid-19, los exámenes de junio se aplazaron un par de semanas y se realizaron de manera telemática.