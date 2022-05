15 almazaras de la DOP Aceite del Bajo Aragón son premiadas en Italia

Un total de 15 almazaras de la Denominación de Origen Protegida Aceite del Bajo Aragón han sido premiadas en el concurso EVO International Olive Oil Contest celebrado en Italia.

En los premios, el aceite de oliva virgen extra de Apadrina un Olivo fue doblemente galardonado con el premio especial EVO – IOOC 2022 en la categoría de almendrado dulce y la medalla de oro EVO. Esta última categoría fue compartida con otras cuantas almazaras del territorio: Aceite La Masada Roya (La Masada Roya), Aceites Impelte del Bajo Martín, S. L (Impelte), Cooperativa de Aceites del Matarraña, S. C. L (Zeid), Fernando Alcober e Hijos, Sociedad Cooperativa (Juncoliva), y la Sociedad Cooperativa Agrícola San Lorenzo (Magalia).

El certamen también otorgó una gran cantidad de medallas de plata, que en esta ocasión recayeron sobre Aceites Albalate, S.L (La Collada), Almazara Artal (El Aceite de Marta), Almazara de Jaime, S.L (Capricho Aragonés), Cooperativa del Mezquín, S. C. L (Reales Almazaras de Alcañiz), Frutícola Maellana, S. C. L (Secreto de Fruma), La Calandina, S. C. L (La Calandina), Molino Alfonso (Molino Alfonso) y la Sociedad Cooperativa del Campo San Isidro (a2).

Los premios fueron entregados en la séptima edición del concurso, celebrado del 16 al 19 de mayo en el municipio de Monte di Procida, Italia. Estos galardones tienen como objetivo premiar los mejores aceites de oliva virgen extra , así como los aceites aromatizados de todo el mundo promoviendo entre los consumidores los beneficios del aceite de oliva virgen extra en una dieta saludable, junto a sus cualidades excepcionales.

Con ellos también se pretende otorgar una mayor visibilidad al mercado de aceite de oliva virgen extra y los aceites aromatizados no solo en Italia, sino también en el área mediterránea y el resto del mundo. Para ello, la gala de premios también sirvió para promover los productos ganadores entre compradores, consumidores y representantes de mercados internacionales que asistieron, así como en los distintos medios. De esta forma, se aumenta el consumo internacional de un aceite que gracias a estos premios ya es reconocido por su alta calidad.

El certamen lleva realizándose desde 2016, año en el que inició con el objetivo de mejorar el sector del aceite. Actualmente está incluido entre los concursos internacionales más importantes dedicados a este sector, tras la certificación del Ranking Mundial de Aceites de Oliva Virgen Extra (EVOOWR). El concurso está organizado por la Asociación EVO IOOC EVO International Olive Oil Contest, con sede en Palmi y dirigido por Antonio Giuseppe Lauro.

Estos reconocimientos se unen al resto de galardones ya presentes en el historial de los aceites de la DOP ‘Aceite del Bajo Aragón’, los cuales demuestran una vez más su alta calidad incluso a nivel internacional.