90 Rabinad vuelven a reunirse, esta vez en Caspe

Los más de 90 ciudadanos que llevan el apellido Rabinad y que, por tanto descienden de Caspe o Chiprana, se reunieron el pasado fin de semana en la Ciudad del Compromiso para forjar los lazos y poner en común las investigaciones llevadas a cabo acerca del origen de este apellido.

Entre Caspe y Chiprana inició la andadura del apellido Rabinad y, actualmente, los descendientes trabajan en que no se pierda su historia, aunque la mayoría de ellos ya no residen en la zona. Muchos de ellos habitan hoy en Cataluña, en las ciudades a las que sus predecesores emigraron durante el éxodo rural del siglo pasado. No obstante, se desconoce el motivo de el origen de este apellido, de hecho, se contemplan dos teorías. «Por un lado, hay quienes defienden que esa palabra viene de los rabinos, es decir, el jefe espiritual de la comunidad judía. Pero, por otro lado, se aprecia que en la época medieval ya existe el apellido Rabinad, momento anterior a la oleada de conversión de 1492», señaló el historiador caspolino Adrián Gavín durante una ponencia que ofreció a los desdendientes del apellido Rabinad, congregados en el encuentro.

Esta fue la ya tercera vez que estas personas con un nombre propio en común se juntan con el objetivo de conocerse y preservar la historia de su apellido. La primera vez fue en Barcelona, lugar en el que habitan muchos de ellos. El segundo encuentro tuvo lugar en Chiprana hace un año, donde, además, pasearon y disfrutaron del entorno de la localidad y del río Ebro.

Por último, en esta ocasión, los Rabinad pudieron juntarse en la localidad caspolina para conocer también la historia del Compromiso de Caspe, charlar con la alcaldesa y juntarse con algún historiador como Gavín, para ahondar más en las curiosidades acerca de los apellidos originarios de la zona.

Además, cabe destacar, que en cada ocasión que se celebra este encuentro son más que en la anterior. Joaquín Rabinad es el artífice esta recuperación de su historia familiar, quien ha ido dando con el resto de personas a raíz de investigar en los árboles genealógicos y consultando multitud de documentos.

Otros apellidos de la zona

Los apellidos Cirac o Albiac, que llevan innumerables caspolinos, se remontan a siglos atrás en el tiempo. Pero, además de estos dos, otros muchos apellidos son originarios de Caspe. Esta es una de las curiosidades que se pueden encontrar si se echa la vista atrás por los árboles genealógicos que tienen parentescos en la zona. Así lo explicó el historiador caspolino Adrián Gavín en la exposición que realizó.

Los Cirac suponen «una gran estirpe» en Caspe, como bromea el historiador Gavín, dado que desde hace 200 años es el apellido más repetido en la localidad. No obstante, si se tuvieran que destacar otros con larga trayectoria en el municipio serían también los apellidos Poblador, Dolader, García o los Albiac. Precisamente tanto los Cirac como los Albiac son apellidos de origen Gascón, del sur de Francia, pero llevan instaurados en Caspe varios centenares de años.

Asimismo, el historiador Adrián Gavín señaló que a través de varias investigaciones y estudios que ha realizado ha ido determinando el origen de grupos de apellidos, como es el caso de aquellos que hacen mención a un lugar topográfico, por ejemplo.