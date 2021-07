Albert Bosch: «El mayor atractivo de los Puertos de Beceite es su autenticidad»

Las montañas de los Puertos de Beceite contaron varios días con un senderista muy especial. El escritor, alpinista, piloto de Dakar y aventurero Albert Bosch impartió, hace varios días, una conferencia en el Hotel La Fábrica de Solfa de Beceite que tuvo como eje central la sostenibilidad. Entre otros aspectos, Bosch aportó su visión sobre la zona tras haber llevado a cabo las cimas más altas de todos los continentes del planeta -expedición 7 Cumbres- y tras haber llevado a cabo una expedición, andando, al Polo Sur en la Antártida. El deportista catalán apuntó a que las montañas del Matarraña y especialmente los Puertos de Beceite ofrecen, aún hoy, una «autenticidad» que, a su juicio, debe de «preservarse». «La sostenibilidad y la preservación del medio existente aquí son lo que aportan autenticidad y esto es lo que nos atrae a montañeros de todo el mundo cuando venimos a hacer una ruta», afirmó Bosch.

Durante la conferencia el aventurero relató varias experiencias que le han llevado a los lugares más extremos del planeta. Destacó la travesía al polo Sur geográfico, en una expedición que llevó a cabo andando y que se llamó Polo Sur 1911-2011 haciéndolo coincidir con el centenario de la llegada del primer hombre al Polo Sur. Bosch atravesó toda la Antártida andando acompañado de una tienda de campaña. «Durante los primeros días nos vimos sorprendidos por una tormenta de viento y mi compañero decidió volver. Yo aposté por continuar y finalmente conseguí llegar al polo Sur». Los desiertos planetarios son otro de los lugares que más han enamorado al deportista catalán en los últimos años. Por contra, los ecosistemas selváticos son otros de los lugares que Bosch, reconoció, revisten mayor dureza de todo el planeta. «Es el lugar del mundo en el que las especies animales y vegetales más agresivas y defensivas son. Es impresionante porque es una constante competición entre especies», añadió el deportista.

El viajero y aventurero ofreció una conferencia en La Fábrica de Solfa de Beceite. Javier de Luna.

Sin embargo en lo que mayor énfasis hizo el aventurero fue en la necesidad de inculcar «otro modelo» basado en la reducción energética y en reducir, en lo posible, el gasto de los recursos que ofrece el planeta. Subrayó la importancia de que toda persona, de manera individual, puede «cambiar hábitos» para dejar una «menor huella» en el entorno. Asimismo, apuntó que haber conocido multitud de ecosistemas y paisajes le llevó a constatar la «fragilidad» del planeta y el «enorme riesgo» que corre por multitud de amenazas entre las que se encuentra el calentamiento global. «La concienciación es básica, pero concienciación sin acción no sirve de nada. Además de concienciarnos sobre los problemas existentes debemos de actuar», añadió Bosch. Por ello destacó la «importancia» de sustituir el coche con motor de combustible fósil por eléctrico. «Decidí prescindir de todo vehículo con motor de explosión. Decidí también eliminar el consumo de carne por el enorme impacto que tiene sobre el planeta y, en resumen, decidí dejar de hacer muchas cosas. Porque lo más difícil en la vida no es hacer cosas si no decidir dejar de hacer algo que siempre habías hecho», apuntó Bosch.

Otra de las experiencias a las que hizo referencia durante la charla en Beceite fue su paso por el Dakar. Bosch fue en 2015 el primer piloto del mundo en participar en la mítica prueba con un coche 100% eléctrico, sin emplear ningún tipo de combustible fósil. El equipo #AccionaDakar no consiguió completar la prueba pero demostró que era posible, y que éste era sólo el primer paso en la transformación hacia la sustentabilidad del mundo del motor. Todo ello después de haber participado, en ediciones anteriores, en motocicleta y en vehículo de gasolina. Asimismo, Bosch es es corredor habitual de ultra maratón y ha participado en más de 100 carreras o retos de diferentes disciplinas de deportes extremos. Su trayectoria como emprendedor la inició con tan solo 26 años, y en 2004 fundó INVERGROUP, como plataforma para gestionar y promover proyectos en el ámbito de la energía y el medio ambiente.

Durante la jornada que se desarrolló en Beceite hubo también tiempo para referirse a la polémica que en los últimos meses vive el Matarraña en torno a las propuestas de centrales eólicas que varias empresas han propuesto al Ministerio de Transición Ecológica y en el Gobierno de Aragón. Bosch se reivindicó como firme defensor de las energías renovables pero apuntó a que «deben» ser los territorios los que planifiquen y elijan cómo y dónde. «Las renovables tienen que ubicarse en algún lugar. Lo que sucede es que se debe de contar con el territorio y no deben de ser despachos de la Castellana, la Diagonal o Zaragoza los que decidan en nombre de un territorio», añadió Bosch quien concluyó que una provincia o un territorio «no deben» cargar en solitario con todo el peso de las renovables.