El alcorisano Daniel Palomo repite como coordinador provincial de IU

Izquierda Unida Teruel ha celebrado su asamblea provincial en la que, tras un periodo de debate en las asambleas locales y comarcales, se han aprobado los documentos que van guiar a la formación en los próximos años. Fueron aprobados por unanimidad, tanto el informe de gestión planteado por la coordinadora a las bases; como el documento político organizativo que traza las líneas de trabajo de la formación para los próximos años. Unas líneas que tratan de afrontar los retos de la provincia en un futuro cercano como puede ser la transición justa de las Cuencas Mineras, la implantación de energías renovables en nuestro territorio, los servicios asistenciales en el medio rural o la movilidad, entre otras, tal y como destaca IU en nota de prensa.

En la asamblea, celebrada de forma telemática debido a la pandemia de la Covid-19, se elegía al coordinador provincial para los próximos años. Tras una votación sin incidentes, el alcorisano Daniel Palomo, fue ratificado en el cargo que venía ostentando desde 2016. Para Palomo, se trata de un nuevo reto debido al periodo convulso que está atravesando la provincia, aunque se mostraba optimista ya que “Teruel tiene mucho que ofrecer y tenemos que mostrarlo”.

“Afronto este nuevo periodo como coordinador con la vista puesta en los problemas que afectan a la provincia. Problemas importantes como puede ser la nula transición justa en las comarcas mineras, el desarrollo de la burbuja de las energías renovables que afectan gravemente al paisaje y al medioambiente nuestra provincia o la defensa de los servicios públicos como educación sanidad o atención en el medio rural que son fundamentales para vertebrar el territorio y que solo desde una óptica pública pueden aportar una solución real a la situación que estamos viviendo actualmente”, afirma.

En la misma asamblea, los militantes acordaron también su adhesión a las diferentes movilizaciones ciudadanas promovidos por los agentes sociales. El primero de ellos, en defensa de la sanidad pública en el medo rural, tendrá una manifestación promovida por el Movimiento de Acción Rural (MAR) y por la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel. Esta se celebrará el próximo sábado 26 de febrero y partirá desde la Plaza de la Catedral de Teruel. “Desde IU Teruel y también desde Aragón, siempre hemos defendido un modelo de sanidad público pensando en el mundo rural porque si no hay servicios, no hay gente y si no hay gente, no hay servicios. El problema principal es el maltrato a la Atención Primaria, a la Medicina familiar, la medicina comunitaria, las redes básicas de salud que históricamente ha sufrido en el conjunto del Estado español, pero más si cabe en el medio rural, y son un pilar fundamental para la lucha contra la despoblación, la vertebración del territorio y la cohesión social”, aseguraba durante la reunión el coordinador general de IU, Álvaro Sanz.

Por otro lado, se acordó también la participación de la formación en las reivindicaciones de la Plataforma Aliente (Alianza Energía y Territorio) además de la adhesión a su manifiesto. Una plataforma cuyo objetivo es promover el desarrollo de un modelo energético distribuido y socialmente justo, y en defensa de la biodiversidad y el patrimonio paisajístico, frente a la proliferación «desmesurada, sobredimensionada, sin planificar ni evaluar» de centrales renovables a gran escala. Por ello, IU estará presente en la manifestación convocado por ALIENTE el próximo 13 de marzo en Zaragoza.