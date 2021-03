Anabel Sancho: «Esta es una profesión muy bonita y somos igual de capaces»

¿Por qué decidiste ser bombera?

Era algo que siempre me había llamado mucho la atención. Mi padre era bombero y mi vida siempre ha estado relacionada con el deporte y la actividad física. Competí muchos años en atletismo, hice INEF… Todo me ha llevado hacia esta profesión.

¿Por qué escogiste el Parque de Montalbán?

Primera y única bombera de la provincia de Teruel. ¿Crees que hay algo que dificulta que las mujeres entren a formar parte del cuerpo?

¿Te consideras un referente para las niñas?

Supongo que en cierto modo sí lo soy. Al ser la primera es el papel que me toca desempeñar. Es también una responsabilidad, pero está muy bien, quiero animar al resto de mujeres a que no se detengan.

¿Cómo es el proceso para conseguir una plaza como bombero en la provincia?

El problema es que en España las pruebas físicas son diferentes en cada proceso, es decir, en cada oposición. Los baremos son distintos para los hombres y las mujeres pero las pruebas son las mismas. Son además pruebas muy enfocadas a fuerza de tren superior, que es algo en lo que las mujeres estamos en desventaja. Si embargo hay otras capacidades físicas que también considero importantes que no se valoran tanto. Por ejemplo, la coordinación o la agilidad, que en nuestra oposición son cosas que no se midieron y sin embargo en ese tipo de pruebas nosotras podríamos estar al mismo nivel o incluso superar al de los hombres.

¿Cómo fue para ti ese proceso?

Las pruebas físicas no me supusieron un problema. Toda mi vida he estado vinculada al deporte, siempre he tenido mucha disciplina a la hora de entrenar y cumplir. Lo llevé bien porque me gusta. Lo disfruté.