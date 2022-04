Desfile de estandartes y pregón a cargo de Eva Ortiz para recibir la Semana Santa andorrana

La Semana Santa andorrana, fiesta declarada de Interés Turístico nacional, ha dado este fin de semana el pistoletazo de salida con los principales actos. Este sábado por la tarde en la plaza del Regallo se daban cita los cofrades que han participado en el Desfile de Estandartes y que posteriormente han sido presentados en la iglesia. Aquí se ha congregado un gran número de vecinos y visitantes para presenciar este acto, que comenzaba en el momento en que la guardia romana aparecía por la Avda. Dos de mayo. Los primeros sonidos de cornetas de “Los Penitentes”, indicaban que la Semana Santa ya está aquí. El desfile con los romanos y los estandartes de las diferentes cofradías y un grupo de tambores desfilaban hasta la plaza de la iglesia. Los romanos entraban en dos filas a la iglesia parroquial y por el pasillo central lo hacían los 13 estandartes bajo versos dedicados a cada paso.

Acto seguido, daba comienzo el pregón. Este año, la elegida por La Cofradía del Cristo de los tambores y bombos ha sido Eva Ortiz Tomás. Los pregoneros se suelen elegir entre los diversos andorranos ausentes que aman la Semana Santa andorrana y que, año tras año, acude a la localidad a participar en ella. Eva Ortiz es licenciada en Veterinaria, en la especialidad de producción animal y economía. Mediante una beca Erasmus, obtuvo la especialidad de Medicina clínica y patológica en Turín. Desde 1998, trabaja en Nanta S.A. como veterinaria especialista en porcino, además ha realizado estancias en Dinamarca, Holanda y Minesotta para conocer la realidad porcina de estos países. Actualmente, trabaja como asesora de ganaderos en aspectos de manejo y nutrición, usando entre otras herramientas simuladores que optimizan la alimentación para obtener los mejores resultados técnicos y económicos.

La pregonera de la Semana Santa de Andorra durante su discurso./I.M.

La pregonera, a través de su discurso, ha transmitido a los presentes en la Iglesia, sus vivencias y gran vinculación con la Semana Santa de su localidad natal. Ortiz, ha hecho un repaso a las Semanas Santas que vivió en su niñez y juventud junto a sus amigos y familiares y mostraba su pasión por el tambor. Se mostraba «muy orgullosa» de poder ser la encargada de dar el punto de partida de esta Semana Santa «tan esperada», tras dos años sin poder celebrarla, como es costumbre. «Lo he vivido con mucha emoción y expectación después de todo este tiempo. Estoy muy ilusionada y con muchas ganas de vivir esta Semana Santa. Durante años que he estado más lejos me hacía siempre un hueco para vivir en Andorra esta celebración», ha explicado a LA COMARCA. Tras la lectura del pregón, la presidenta de la Junta Local hacía entrega de un obsequio a la pregonera.

La presidenta de la Junta Local hace entrega de un obsequio a la pregonera./I.M.

Como broche final los asistentes han podido disfrutar de la actuación de la Orquestina Rondadora, una pequeña agrupación de músicos nacida en el 2014 de la Escuela de música municipal, que deleitó al público al son de la música tradicional. Terminado el acto, actuaban en la plaza de la iglesia Los Penitentes, con las cornetas, los tambores y bombos, y tras ellos, el grupo de tambores que ha representado a Andorra en las Jornadas de la Ruta, este año les tocaba el turno a Los rebeldes.